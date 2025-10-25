Niente finale tutta azzurra all’ATP 500 Vienna visto che Jannik Sinner ha continuato come un treno anche nella vittoria su De Minaur, ma Musetti non è riuscito a superare il tedesco Alexander Zverev. Pronostico Sinner-Zverev 26 ottobre 2025.

Pronostico Sinner-Zverev 26 ottobre 2025: analisi e statistiche

Andiamo a vedere l’analisi del match tra Jannik Sinner-Alexander Zverev sfida valida per la finale ATP 500 Vienna 2025, con statistiche, guida tv, quote e consigli per le scommesse di tennis.

Jannik Sinner cerca il 4° titolo stagionale e il 22° in tutta la sua carriera nel torneo di Vienna. L’azzurro si presenta all’appuntamento in una striscia di 20 vittorie consecutive e può sollevare il secondo trofeo in meno di un mese dopo quello di Pechino, per arrivare col pieno di entusiasmo all’ultimo Masters 1000 in programma a Parigi.

Alexander Zverev, numero 3 al mondo, ritorna a giocarsi un trofeo per la prima volta dallo scorso giugno nell’appuntamento di casa a Stoccarda (l’ultimo trionfo invece risale a Monaco ad aprile).

Guida TV Tennis ATP Vienna: dove vedere Sinner-Zverev?

La finale del torneo ATP 500 di Vienna tra Jannik Sinner e Alexander Zverev, valida per il titolo all’Erste Bank Open 2025, è in programma domenica 26 ottobre non prima delle ore 14:00. Si giocherà sul campo centrale, alla Wiener Stadthalle. Il match sarà disponibile in diretta su Sky Sport. L’incontro sarà trasmesso anche in streaming su Sky Go, NOW TV e Tennis TV

Migliori quote per Jannik Sinner-Alexander Zverev

Ecco la comparazione delle migliori quote sul mercato italiano per il testa a testa su questo match di tennis.

Le nostre scommesse su Jannik Sinner-Alexander Zverev

La finale tra Jannik Sinner e Alexander Zverev al torneo di Vienna rappresenta l’ottavo match tra i due a livello ATP. Il tedesco è avanti nel bilancio degli scontri diretti per 4-3, ma il fuoriclasse altoatesino ha vinto i due precedenti più recenti, tra cui la finale degli Australian Open di quest’anno.

PRONOSTICO: SINNER -4.5 GAMES @1.67

betting online 1 Bonus Benvenuto: 5.000€ Salva il Bottino + fino a 75€

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5.000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 75€ 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Per i nuovi clienti fino a 5525 € di Bonus

Il bonus benvenuto di Goldbet offre subito 25€ in Bonus Sport più al momento del primo deposito il 100% fino a 500€ di Bonus, più un extra Bonus di 5.000€ in Play Bonus Casinò. 4.5 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: 500 free spins + Bonus fino a 6000€ Bonus Benvenuto: Registrati tramite SPID e ricevi 500 Free Spin e 1.000€ di Bonus senza deposito alla registrazione su AdmiralBet. In più, con la tua prima ricarica puoi ricevere fino a 5.000€ di Real Bonus utilizzabili per le tue scommesse sportive. 4.5 Visita il Sito Recensione

Seguici anche su Telegram e sugli altri social

Per essere sempre aggiornato seguici anche sul canale TELEGRAM BETTING MANIAC gratuito. Se vuoi tutto entra nel VIP con una piccola spesa, o anche gratis con le nostre promozioni. Contattaci per tutte le informazioni. Siamo anche su YouTube con i nostri video e su Instagram e Twitter.

TELEGRAM BETTING MANIAC

INSTAGRAM BETTING MANIAC

TWITTER BETITALIAWEB

YOUTUBE BETITALIAWEB

Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.