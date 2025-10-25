Pronostico Jannik Sinner-Alexander Zverev: guida tv, quote, analisi e scommesse finale Tennis ATP 500 Vienna

Pronostico Sinner-Zverev 26 ottobre 2025
Pronostici Tennis
25 Ottobre 2025

Niente finale tutta azzurra all’ATP 500 Vienna visto che Jannik Sinner ha continuato come un treno anche nella vittoria su De Minaur, ma Musetti non è riuscito a superare il tedesco Alexander Zverev. Pronostico Sinner-Zverev 26 ottobre 2025.

Pronostico Sinner-Zverev 26 ottobre 2025: analisi e statistiche

Andiamo a vedere l’analisi del match tra Jannik Sinner-Alexander Zverev sfida valida per la finale ATP 500 Vienna 2025, con statistiche, guida tv, quote e consigli per le scommesse di tennis.

Jannik Sinner cerca il 4° titolo stagionale e il 22° in tutta la sua carriera nel torneo di Vienna. L’azzurro si presenta all’appuntamento in una striscia di 20 vittorie consecutive e può sollevare il secondo trofeo in meno di un mese dopo quello di Pechino, per arrivare col pieno di entusiasmo all’ultimo Masters 1000 in programma a Parigi. 

Alexander Zverev, numero 3 al mondo, ritorna a giocarsi un trofeo per la prima volta dallo scorso giugno nell’appuntamento di casa a Stoccarda (l’ultimo trionfo invece risale a Monaco ad aprile).

Pronostico Sinner-Zverev 26 ottobre 2025

Pronostico Sinner-Zverev 26 ottobre 2025

Guida TV Tennis ATP Vienna: dove vedere Sinner-Zverev?

La finale del torneo ATP 500 di Vienna tra Jannik Sinner e Alexander Zverev, valida per il titolo all’Erste Bank Open 2025, è in programma domenica 26 ottobre non prima delle ore 14:00. Si giocherà sul campo centrale, alla Wiener Stadthalle. Il match sarà disponibile in diretta su Sky Sport. L’incontro sarà trasmesso anche in streaming su Sky Go, NOW TV e Tennis TV

Migliori quote per Jannik Sinner-Alexander Zverev

Ecco la comparazione delle migliori quote sul mercato italiano per il testa a testa su questo match di tennis.
10/03/2025
22:00
Bookmaker12
1.107.00
1.126.25
1.106.50
1.106.50
1.107.00

Le nostre scommesse su Jannik Sinner-Alexander Zverev

La finale tra Jannik Sinner e Alexander Zverev al torneo di Vienna rappresenta l’ottavo match tra i due a livello ATP. Il tedesco è avanti nel bilancio degli scontri diretti per 4-3, ma il fuoriclasse altoatesino ha vinto i due precedenti più recenti, tra cui la finale degli Australian Open di quest’anno.

PRONOSTICO: SINNER -4.5 GAMES @1.67

