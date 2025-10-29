Pronostici Tennis WTA Finals: sorteggio tosto per Jasmine Paolini. Gironi, programma completo e guida tv

Anteprima WTA Finals 2025
Pronostici Tennis
Avatar
di
29 Ottobre 2025

Sono stati sorteggiati i gironi delle prossime WTA Finals di tennis, sia per il singolare che per il doppio, dove sarà sempre protagonista Jasmine Paolini (con Sara Errani nel doppio). Vediamo tutto quello che c’è da sapere con l’Anteprima WTA Finals 2025.

Anteprima WTA Finals 2025: il girone di Jasmine Paolini

Si avvicina l’inizio delle WTA Finals 2025 che si terranno a Riad, in campo da sabato 1 novembre con le otto migliori giocatrici della stagione in singolare e in doppio. Per l’Italia la doppia presenza è quella di Jasmine Paolini, qualificata da ottava della Race in singolo e da 1 della Race in doppio insieme a Sara Errani.

Sfortunato il sorteggio per la toscana. Jasmine è finita infatti nel gruppo ‘Steffi Graf’ insieme alla n°1 del mondo Aryna Sabalenka, insieme a Coco Gauff e insieme a Jessica Pegula. I precedenti vedono Jasmine sconfitta in 5 partite su 7 contro la Sabalenka (con la bielorussa in striscia aperta da 4 vittorie consecutive); la vedono sul 3-3 contro Gauff (che ha vinto l’ultimo recente incontro due settimane fa a Wuhan); e la vedono addirittura sconfitta in 5 partite su 6 contro Pegula (anche se il recente successo nelle BJKCup Finals ha forse sfatato il tabù).

L’altro gruppo, denominato ‘Serena Williams’, vede Swiatek, Anisimova, Rybakina e Keys.

WTA Finals doppio: ancora in campo Paolini

Jasmine Paolini sarà anche impegnata ovviamente nel torneo di doppio insieme a Sara Errani. La coppia tutta italiana nutre grandi ambizioni, essendo arrivata qui da n°1 della Race, quindi come miglior coppia del 2025.

Le azzurre sono finite nel gruppo ‘Martina Navratilova’ insieme alle n°4 Kudermetova/Mertens, alle n°6 Hsieh/Ostapenko e alle n°8 Muhammad/Schuurs. Anche in questo caso gruppo non facilissimo, con Mertens/Kudermetova e Hsieh/Ostapenko come coppie tutt’altro che banali da dover gestire.

L’altro gruppo sarà invece quello formato da Townsend/Siniakova, Dabrowski/Routliffe, Andreeva/Shnaider e Babos/Stefani.

Anteprima WTA Finals 2025

Anteprima WTA Finals 2025

Programma e guida tv. Quando esordirà Jasmine Paolini?

Jasmine Paolini esordirà alle WTA Finals nella giornata di domenica 2 novembre, affrontando la bielorussa Aryna Sabalenka. Nel 2025 si sono giocati un paio di precedenti, sempre in semifinale e sempre vinti da Sabalenka: 6-2, 6-2 a Miami e 7-5, 6-4 a Stoccarda. 

Ad aprire il programma sarà il match di doppio tra la coppia composta dalla canadese Gabriela Dabrowski e dalla neozelandese Erin Routliffe e il binomio formato dalle russe Mirra Andreeva e Diana Shnaider. Jasmine Paolini giocherà gli incontri successivi del round robin nelle giornate di martedì 4 novembre e giovedì 6 novembre.

La partita sarà trasmessa in diretta tv sui canali Sky (palinsesto dettagliato da definire) e su Supertennis; in diretta streaming su Sky Go, NOW, supertennis.tv, SuperTenniX.

,
