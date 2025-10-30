Continua il Master 1000 di Parigi di tennis con Jannik Sinner che agli ottavi di finale sfida Francisco Cerundolo. La stella altoatesina cerca di sfatare un tabù che non lo ha mai visto vincere due match di fila in questo torneo. Pronostico Sinner-Cerundolo 30 ottobre 2025.

Pronostico Sinner-Cerundolo 30 ottobre 2025: analisi e statistiche

Andiamo a vedere l’analisi del match tra Jannik Sinner-Francisco Cerundolo sfida valida per gli ottavi del ATP 1000 Parigi, con statistiche, guida tv, quote e consigli per le scommesse di tennis.

Prosegue la corsa di Jannik Sinner verso la conquista dei Masters 1000 di Parigi, nel tentativo di tornare numero 1 al mondo, anche se per una sola settimana visto che il rivale Carlos Alcaraz è uscito subito di scena nel torneo francese. Il n.2 del mondo vuole sfatare il tabù parigino, non essendo mai riuscito a vincere due match di fila in questo torneo.

Dall’altra parte Francisco Cerundolo, numero 21 al mondo, giocatore da non sottovalutare anche se la sua superficie preferita rimane la terra battuta. A Parigi Cerundolo ha superato Dzumhur al primo turno con un doppio 6-3 e poi ha faticato maggiormente al 2° turno, superando in tre set Kecmanovic (7-5 1-6 7-6).

Guida TV Tennis ATP Parigi: dove vedere Sinner-Cerundolo

Jannik Sinner contro Francisco Cerundolo, incontro valido per gli ottavi di finale dei Masters 1000 Parigi, è in programma giovedì 30 ottobre alle ore 19:00 nell’impianto indoor La Defense Arena. Il match del n°2 del mondo sarà il primo della sessione serale del Centrale dove il programma prevede dalle 11:00 del mattino le sfide fra Norrie e Vacherot, Auger-Aliassime-Altmaier e Fritz contro Bublik o Moutet. Potrete seguire la partita sui canali Sky Tennis. L’incontro sarà trasmesso anche in streaming su Sky Go, NOW TV e Tennis TV.

Migliori quote per Jannik Sinner-Francisco Cerundolo

Ecco la comparazione delle migliori quote sul mercato italiano per il testa a testa su questo match di tennis.

Le nostre scommesse su Jannik Sinner-Francisco Cerundolo

Quello tra Jannik Sinner e Francisco Cerundolo agli ottavi di Parigi sarà il sesto scontro diretto tra i due a livello ATP e il secondo quest’anno dopo che l’azzurro si è imposto in due set agli ottavi degli Internazionali d’Italia a Roma. Nel match contro Bergs il numero 2 al mondo ha vinto bene, ma si è toccato spesso i muscoli, potrebbe non essere al 100% e concedere qualcosina. La vittoria è per Jannik, come vediamo anche dalle micro quote, ma Cerundolo cercherà di non farsi asfaltare.

PRONOSTICO: CERUNDOLO +6.5 @1.73 BET365

betting online 1 Bonus Benvenuto: 5.000€ Salva il Bottino + fino a 75€

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5.000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 75€ 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Per i nuovi clienti fino a 5525 € di Bonus

Il bonus benvenuto di Goldbet offre subito 25€ in Bonus Sport più al momento del primo deposito il 100% fino a 500€ di Bonus, più un extra Bonus di 5.000€ in Play Bonus Casinò. 4.5 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: 500 free spins + Bonus fino a 6000€ Bonus Benvenuto: Registrati tramite SPID e ricevi 500 Free Spin e 1.000€ di Bonus senza deposito alla registrazione su AdmiralBet. In più, con la tua prima ricarica puoi ricevere fino a 5.000€ di Real Bonus utilizzabili per le tue scommesse sportive. 4.5 Visita il Sito Recensione

Seguici anche su Telegram e sugli altri social

Per essere sempre aggiornato seguici anche sul canale TELEGRAM BETTING MANIAC gratuito. Se vuoi tutto entra nel VIP con una piccola spesa, o anche gratis con le nostre promozioni. Contattaci per tutte le informazioni. Siamo anche su YouTube con i nostri video e su Instagram e Twitter.

TELEGRAM BETTING MANIAC

INSTAGRAM BETTING MANIAC

TWITTER BETITALIAWEB

YOUTUBE BETITALIAWEB

Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.