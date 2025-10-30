Pronostico Lorenzo Sonego-Daniil Medvedev: analisi, quote, guida tv e scommesse Tennis ATP Parigi del 30-10-2025

30 Ottobre 2025

La vittoria nel derby azzurro contro Musetti, lancia Lorenzo Sonego verso gli ottavi di finale del Master 1000 Parigi di Tennis, e questo giovedì l’italiano sarà in campo in una sfida impegnativa contro il russo Daniil Medvedev che lo ha sempre battuto in 3 precedenti in carriera. Pronostico Sonego-Medvedev 30 ottobre 2025.

Pronostico Sonego-Medvedev 30 ottobre 2025: analisi e statistiche

Andiamo a vedere l’analisi del match tra Lorenzo Sonego-Daniil Medvedev sfida valida per gli ottavi del ATP 1000 Parigi, con statistiche, guida tv, quote e consigli per le scommesse di tennis.

Lorenzo Sonego, dopo aver vinto il derby contro Lorenzo Musetti, scenderà nuovamente in campo per gli ottavi di finale dell’ATP Masters 1000 di Parigi. Sonego ha superato Musetti al terzo set dopo una sfida combattuta, che ci ha anche mandato in cassa con l’Over games. Prima Sonego aveva superato 2-0 Korda al primo turno.

Daniil Medvedev è in ripresa dopo essere sceso fino al numero 13 del ranking mondiale. Il russo ha iniziato il torneo parigino superando per 2 set a 0 lo spagnolo Munar, e lo scorso turno si è potuto riposare visto il ritiro di Dimitrov.

Guida TV Tennis ATP Parigi: dove vedere Sonego-Medvedev

La sfida sarà la quinta ed ultima del programma, che si aprirà alle ore 11.00, sul Court 1, e si giocherà dopo due incontri di doppio ed altri due di singolare. L’incontro tra Lorenzo Sonego ed il russo Daniil Medvedev sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport Mix, mentre la diretta streaming sarà garantita da Tennis TV, Sky Go e NOW

Migliori quote per Lorenzo Sonego-Daniil Medvedev

Ecco la comparazione delle migliori quote sul mercato italiano per il testa a testa su questo match di tennis.

Lorenzo Sonego-Daniil Medvedev
10/03/2025
22:00
Bookmaker12
4.001.25
4.001.25
3.851.25
3.801.27
3.851.25

Le nostre scommesse su Lorenzo Sonego-Daniil Medvedev

Sarà il quarto scontro diretto tra i due sul circuito maggiore, con i tre precedenti che sono stati vinti tutti da Medvedev. Il russo non è al suo meglio in questo periodo, ed è solo 11° seeding in questo torneo, ma secondo noi Sonego non riuscirà a sfatare il tabù Medvedev neanche questa volta, ma l’azzurro se la potrà giocare.

PRONOSTICO: SONEGO +4.5 @1.65 SISAL.

