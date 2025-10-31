Siamo arrivati ai quarti di finale del Master 1000 ATP Parigi 2025 di tennis con Jannik Sinner che continua la sua corsa e il prossimo ostacolo è rappresentato dallo statunitense Ben Shelton, numero 7 al mondo. Pronostico Sinner-Shelton 31 ottobre 2025.

Pronostico Sinner-Shelton 31 ottobre 2025: analisi e statistiche

Andiamo a vedere l’analisi del match tra Jannik Sinner-Ben Shelton sfida valida per i quarti del ATP 1000 Parigi, con statistiche, guida tv, quote e consigli per le scommesse di tennis.

Jannik Sinner continua la sua corsa al ATP di Parigi, il Master 1000 della capitale francese, col numero 2 al mondo che arriva dal 7-5, 6-1 contro Francisco Cerundolo. L’altoatesino può provare a riprendersi il n° 1 in caso di vittoria del torneo.

L’ostacolo è lo statunitense Ben Shelton, salito al numero 7 del ranking mondiale, ha avuto il bye al primo turno, e ha iniziato il torneo parigino superando un altro italiano, Cobolli, per 7-6, 6-3, lo stesso risultato con cui poi ha eliminato Rublev agli ottavi.

Guida TV Tennis ATP Parigi: dove vedere Sinner-Shelton?

Jannik Sinner contro Ben Shelton, incontro valido per i quarti di finale dei Masters 1000 Parigi, è in programma venerdì 31 ottobre non prima delle ore 19:00 nell’impianto indoor de La Defense Arena. Il match sarà disponibile in diretta televisiva sui canali Sky Sport. L’incontro sarà trasmesso anche in streaming su Sky Go, NOW TV e Tennis TV.

Migliori quote per Jannik Sinner-Ben Shelton

Ecco la comparazione delle migliori quote sul mercato italiano per il testa a testa su questo match di tennis.

Le nostre scommesse su Jannik Sinner-Ben Shelton

Quella che andrà in scena al Rolex Paris Masters 2025 sarà la settima sfida tra Jannik Sinner e Ben Shelton, con il n° 2 del mondo che conduce 6-1. Dopo aver perso il primo testa a testa in quel di Shanghai nel 2023, infatti, l’azzurro ha vinto i successivi a Vienna, nello stesso anno, oltre ad Indian Wells, Wimbledon e Shanghai nel 2024. In questa stagione i due incroci Slam sono stati vinti entrambi per 3-0 dall’azzurro sullo statunitense.

PRONOSTICO: SINNER -3.5 @1.62 BET365

