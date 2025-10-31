Pronostico Jannik Sinner-Ben Shelton: analisi, quote, guida tv e scommesse sui quarti del ATP Parigi 2025

Pronostico Sinner-Shelton 31 ottobre 2025
Pronostici Tennis
Avatar
di
31 Ottobre 2025

Siamo arrivati ai quarti di finale del Master 1000 ATP Parigi 2025 di tennis con Jannik Sinner che continua la sua corsa e il prossimo ostacolo è rappresentato dallo statunitense Ben Shelton, numero 7 al mondo. Pronostico Sinner-Shelton 31 ottobre 2025.

Pronostico Sinner-Shelton 31 ottobre 2025: analisi e statistiche

Andiamo a vedere l’analisi del match tra Jannik Sinner-Ben Shelton sfida valida per i quarti del ATP 1000 Parigi, con statistiche, guida tv, quote e consigli per le scommesse di tennis.

Jannik Sinner continua la sua corsa al ATP di Parigi, il Master 1000 della capitale francese, col numero 2 al mondo che arriva dal 7-5, 6-1 contro Francisco Cerundolo. L’altoatesino può provare a riprendersi il n° 1 in caso di vittoria del torneo.

L’ostacolo è lo statunitense Ben Shelton, salito al numero 7 del ranking mondiale, ha avuto il bye al primo turno, e ha iniziato il torneo parigino superando un altro italiano, Cobolli, per 7-6, 6-3, lo stesso risultato con cui poi ha eliminato Rublev agli ottavi.

Pronostico Sinner-Shelton 31 ottobre 2025

Guida TV Tennis ATP Parigi: dove vedere Sinner-Shelton?

Jannik Sinner contro Ben Shelton, incontro valido per i quarti di finale dei Masters 1000 Parigi, è in programma venerdì 31 ottobre non prima delle ore 19:00 nell’impianto indoor de La Defense Arena. Il match sarà disponibile in diretta televisiva sui canali Sky Sport. L’incontro sarà trasmesso anche in streaming su Sky Go, NOW TV e Tennis TV.

Migliori quote per Jannik Sinner-Ben Shelton

Ecco la comparazione delle migliori quote sul mercato italiano per il testa a testa su questo match di tennis.

Jannik Sinner-Ben Shelton
10/03/2025
22:00
Bookmaker12
1.194.60
1.175.00
1.184.80
1.204.75
1.194.60

Le nostre scommesse su Jannik Sinner-Ben Shelton

Quella che andrà in scena al Rolex Paris Masters 2025 sarà la settima sfida tra Jannik Sinner e Ben Shelton, con il n° 2 del mondo che conduce 6-1. Dopo aver perso il primo testa a testa in quel di Shanghai nel 2023, infatti, l’azzurro ha vinto i successivi a Vienna, nello stesso anno, oltre ad Indian Wells, Wimbledon e Shanghai nel 2024. In questa stagione i due incroci Slam sono stati vinti entrambi per 3-0 dall’azzurro sullo statunitense.

PRONOSTICO: SINNER -3.5 @1.62 BET365

