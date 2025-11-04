Derby di tennis azzurro all’ATP 250 Metz in corso in questi giorni in Francia. Il numero 22 al mondo, Flavio Cobolli, inizia il suo percorso contro il connazionale Lorenzo Sonego, già sceso in campo nel primo turno, vinto in rimonta contro Choinski. Pronostico Cobolli-Sonego 4 novembre 2025.

Pronostico Cobolli-Sonego 4 novembre 2025: analisi e statistiche

Andiamo a vedere l’analisi del match tra Flavio Cobolli-Lorenzo Sonego sfida valida per gli ottavi del ATP 250 Metz, con statistiche, guida tv, quote e consigli per le scommesse di tennis.

Flavio Cobolli, testa di serie numero 4 del torneo, ha usufruito del bye al primo turno, e scende in campo oggi per gli ottavi di finale in questo derby azzurro. Il tennista romano, che occupa la 22esima posizione del ranking mondiale, è reduce da due avventure non troppo brillanti tra Vienna, dove è stato eliminato agli ottavi da Sinner, e Parigi, dove è uscito al secondo turno per mano di Shelton.

Sulla strada di Cobolli c’è Lorenzo Sonego, che nell’ultimo derby azzurro a Parigi giocando un brutto scherzo a Musetti, piegato in tre set. Poi il suo cammino si è chiuso nel turno successivo contro Medvedev, ma è ripreso da Metz dove il torinese al debutto ha eliminato in rimonta il britannico Choinski: 4-6 6-4 6-4 il punteggio.

Guida TV Tennis ATP Metz: dove vedere Cobolli-Sonego?

A detenere i diritti televisivi dei due tornei ATP 250 in corso tra Atene e Metz è Sky Sport, che ha l’esclusiva su tutti i tornei di questa categoria. Per quanto riguarda lo streaming, le app di riferimento sono NOW, con abbonamento differente rispetto a quello per i canali satellitari, o Sky Go. In aggiunta c’è anche Tennis TV, la piattaforma ufficiale dell’ATP Tour.

Migliori quote per Flavio Cobolli-Lorenzo Sonego

Ecco la comparazione delle migliori quote sul mercato italiano per il testa a testa su questo match di tennis.

Le nostre scommesse su Flavio Cobolli-Lorenzo Sonego

Prima sfida in assoluto tra Sonego e Cobolli, che non si sono mai affrontati in confronti ufficiali. Ci aspettiamo un match serrato e andiamo sull’underdog, Sonego, appoggiato da +1.5 games di spread.

PRONOSTICO: SONEGO +1.5 GAMES @1.85 SISAL

betting online 1 Bonus Benvenuto: 5.000€ Salva il Bottino + fino a 75€

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5.000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 75€ 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Per i nuovi clienti fino a 5525 € di Bonus

Il bonus benvenuto di Goldbet offre subito 25€ in Bonus Sport più al momento del primo deposito il 100% fino a 500€ di Bonus, più un extra Bonus di 5.000€ in Play Bonus Casinò. 4.5 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: 500 free spins + Bonus fino a 6000€ Bonus Benvenuto: Registrati tramite SPID e ricevi 500 Free Spin e 1.000€ di Bonus senza deposito alla registrazione su AdmiralBet. In più, con la tua prima ricarica puoi ricevere fino a 5.000€ di Real Bonus utilizzabili per le tue scommesse sportive. 4.5 Visita il Sito Recensione

Seguici anche su Telegram e sugli altri social

Per essere sempre aggiornato seguici anche sul canale TELEGRAM BETTING MANIAC gratuito. Se vuoi tutto entra nel VIP con una piccola spesa, o anche gratis con le nostre promozioni. Contattaci per tutte le informazioni. Siamo anche su YouTube con i nostri video e su Instagram e Twitter.

TELEGRAM BETTING MANIAC

INSTAGRAM BETTING MANIAC

TWITTER BETITALIAWEB

YOUTUBE BETITALIAWEB

Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.