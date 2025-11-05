Pronostico Stan Wawrinka-Lorenzo Musetti: analisi, guida tv, quote e scommesse Tennis ATP 250 Atene del 5-11-2025

Pronostico Wawrinka-Musetti 5 novembre 2025
4 Novembre 2025

Lorenzo Musetti inizia il suo percorso al ATP 250 Atene di Tennis, un torneo da vincere per il carrarino che spera ancora di prendere l’ultimo pass disponibile per le ATP Finals di Torino, ma intanto ci sarà da superare un giocatore d’esperienza e dal grande passato, lo svizzero Stan Wawrinka. Pronostico Wawrinka-Musetti 5 novembre 2025.

Pronostico Wawrinka-Musetti 5 novembre 2025: analisi e statistiche

Andiamo a vedere l’analisi del match tra Stan Wawrinka-Lorenzo Musetti sfida valida per gli ottavi del ATP 250 Atene, con statistiche, guida tv, quote e consigli per le scommesse di tennis.

Lorenzo Musetti è ad Atene non solo per il torneo ATP greco, ma anche per conquistare gli ultimi punti preziosi per l’ultimo pass disponibile verso le Nitto ATP Finals 2025 di Torino, e per farlo dovrà vincere questo 250 di Atene. Il suo percorso inizia agli ottavi contro lo svizzero, 3 volte campione Slam.

Stan Wawrinka al primo turno ha battuto in rimonta 7-5 al terzo set Botic Van de Zandschulp. Lo svizzero in passato è stato uno dei migliori giocatori al mondo, ma la sua carriera è in fase calante e al momento si trova in 159° posizione del ranking mondiale (dove Musetti rimane in top-10 al 9° posto).

Pronostico Wawrinka-Musetti 5 novembre 2025

Guida TV Tennis ATP Atene: dove vedere Wawrinka-Musetti?

Musetti-Wawrinka, match valido per gli ottavi di finale dell’Atp 250 di Atene, è in programma mercoledì 5 novembre (orario ancora da definire). Il match tra Lorenzo Musetti e Stan Wawrinka sarà disponibile in diretta televisiva sui canali Sky Sport. L’incontro sarà trasmesso anche in streaming su Sky Go, NOW TV e Tennis TV.

Migliori quote per Stan Wawrinka-Lorenzo Musetti

Ecco la comparazione delle migliori quote sul mercato italiano per il testa a testa su questo match di tennis.

Stan Wawrinka-Lorenzo Musett
10/03/2025
22:00
Bookmaker12
4.501.18
4.501.18
4.501.18
4.501.18

Le nostre scommesse su Stan Wawrinka-Lorenzo Musetti

C’è solo un precedente tra i due tennisti, datato 2020, agli Internazionali d’Italia: sulla terra rossa di Roma vinse Musetti 6-0 7-6. Musetti è in missione, e le quote parlano chiaro, con l’azzurro nettamente favorito, che prendiamo con handicap.

PRONOSTICO: MUSETTI -4.5 GAMES @2.20 BET365

betting online

