Lorenzo Musetti inizia il suo percorso al ATP 250 Atene di Tennis, un torneo da vincere per il carrarino che spera ancora di prendere l’ultimo pass disponibile per le ATP Finals di Torino, ma intanto ci sarà da superare un giocatore d’esperienza e dal grande passato, lo svizzero Stan Wawrinka. Pronostico Wawrinka-Musetti 5 novembre 2025.

Pronostico Wawrinka-Musetti 5 novembre 2025: analisi e statistiche

Andiamo a vedere l’analisi del match tra Stan Wawrinka-Lorenzo Musetti sfida valida per gli ottavi del ATP 250 Atene, con statistiche, guida tv, quote e consigli per le scommesse di tennis.

Lorenzo Musetti è ad Atene non solo per il torneo ATP greco, ma anche per conquistare gli ultimi punti preziosi per l’ultimo pass disponibile verso le Nitto ATP Finals 2025 di Torino, e per farlo dovrà vincere questo 250 di Atene. Il suo percorso inizia agli ottavi contro lo svizzero, 3 volte campione Slam.

Stan Wawrinka al primo turno ha battuto in rimonta 7-5 al terzo set Botic Van de Zandschulp. Lo svizzero in passato è stato uno dei migliori giocatori al mondo, ma la sua carriera è in fase calante e al momento si trova in 159° posizione del ranking mondiale (dove Musetti rimane in top-10 al 9° posto).

Guida TV Tennis ATP Atene: dove vedere Wawrinka-Musetti?

Musetti-Wawrinka, match valido per gli ottavi di finale dell’Atp 250 di Atene, è in programma mercoledì 5 novembre (orario ancora da definire). Il match tra Lorenzo Musetti e Stan Wawrinka sarà disponibile in diretta televisiva sui canali Sky Sport. L’incontro sarà trasmesso anche in streaming su Sky Go, NOW TV e Tennis TV.

Migliori quote per Stan Wawrinka-Lorenzo Musetti

Ecco la comparazione delle migliori quote sul mercato italiano per il testa a testa su questo match di tennis.

Le nostre scommesse su Stan Wawrinka-Lorenzo Musetti

C’è solo un precedente tra i due tennisti, datato 2020, agli Internazionali d’Italia: sulla terra rossa di Roma vinse Musetti 6-0 7-6. Musetti è in missione, e le quote parlano chiaro, con l’azzurro nettamente favorito, che prendiamo con handicap.

PRONOSTICO: MUSETTI -4.5 GAMES @2.20 BET365

betting online 1 Bonus Benvenuto: 5.000€ Salva il Bottino + fino a 75€

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5.000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 75€ 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Per i nuovi clienti fino a 5525 € di Bonus

Il bonus benvenuto di Goldbet offre subito 25€ in Bonus Sport più al momento del primo deposito il 100% fino a 500€ di Bonus, più un extra Bonus di 5.000€ in Play Bonus Casinò. 4.5 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: 500 free spins + Bonus fino a 6000€ Bonus Benvenuto: Registrati tramite SPID e ricevi 500 Free Spin e 1.000€ di Bonus senza deposito alla registrazione su AdmiralBet. In più, con la tua prima ricarica puoi ricevere fino a 5.000€ di Real Bonus utilizzabili per le tue scommesse sportive. 4.5 Visita il Sito Recensione

Seguici anche su Telegram e sugli altri social

Per essere sempre aggiornato seguici anche sul canale TELEGRAM BETTING MANIAC gratuito. Se vuoi tutto entra nel VIP con una piccola spesa, o anche gratis con le nostre promozioni. Contattaci per tutte le informazioni. Siamo anche su YouTube con i nostri video e su Instagram e Twitter.

TELEGRAM BETTING MANIAC

INSTAGRAM BETTING MANIAC

TWITTER BETITALIAWEB

YOUTUBE BETITALIAWEB

Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.