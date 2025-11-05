Mercoledì 5 novembre Matteo Berrettini torna in campo per la seconda volta al torneo ATP 250 di Metz di tennis, dove negli ottavi di finale sfiderà l’australiano Aleksandar Vukic, numero 87 al mondo, col tennista romano ampiamente favorito. Pronostico Vukic-Berrettini 5 novembre 2025.

Pronostico Vukic-Berrettini 5 novembre 2025: analisi e statistiche

Andiamo a vedere l’analisi del match tra Aleksandar Vukic-Matteo Berrettini sfida valida per gli ottavi del ATP 250 Metz, con statistiche, guida tv, quote e consigli per le scommesse di tennis.

Buona la prima per Matteo Berrettini che ha messo in mostra una prestazione brillante che gli ha permesso di eliminare dalla competizione francese uno dei padroni di casa come Quentin Halys. ha vissuto un 2025 altalenante, segnato da buoni sprazzi di gioco ma anche da nuovi problemi fisici. Dopo un discreto avvio con quarti di finale a Doha, Dubai e Miami, e il prestigioso successo su Zverev al Masters di Monte Carlo, Berrettini si è fermato più volte per guai agli addominali, saltando il French Open e deludendo a Wimbledon, dove è uscito al primo turno per la prima volta in carriera. Rientrato dopo una lunga pausa, ha faticato a ritrovare continuità, chiudendo la stagione con qualche vittoria nei tornei asiatici e a Vienna, ma lontano dai suoi migliori livelli.

Aleksandar Vukic a 29 anni cerca ancora il suo primo titolo in carriera, e già nel primo turno ha rischiato grosso perdendo il primo set e poi rimontando contro contro Corentin Moutet poi battuto dall’australiano numero 87 al mondo.

Guida TV Tennis ATP Metz: dove vedere Vukic-Berrettini?

A detenere i diritti televisivi dei due tornei ATP 250 in corso tra Atene e Metz è Sky Sport, che ha l’esclusiva su tutti i tornei di questa categoria. Per quanto riguarda lo streaming, le app di riferimento sono NOW, con abbonamento, o Sky Go. Disponibile la diretta streaming anche su Tennis TV.

Migliori quote per Aleksandar Vukic-Matteo Berrettini

Ecco la comparazione delle migliori quote sul mercato italiano per il testa a testa su questo match di tennis.

Le nostre scommesse su Aleksandar Vukic-Matteo Berrettini

Tra i due tennisti non ci sono precedenti nel circuito maggiore, tuttavia si sono incrociati in due occasioni nel Challenger di Phoenix con doppio trionfo da parte dell’italiano. In questa stagione abbiamo imparato a non fidarci troppo di Berrettini che concordiamo sia favorito nel match di oggi, ma la quota è davvero esagerata, quindi appoggiamo lo sfavorito Vukic con lo spread di +3.5 games a favore.

PRONOSTICO: VUKIC +3.5 GAMES @1.74 BETFLAG

