Lorenzo Musetti continua la sua corsa all’ATP Atene, ma il tennista carrarino non concorre solo per questo torneo di tennis, ma anche per strappare l’ultimo pass utile per raggiungere Sinner alle ATP Finals di Torino.cPronostico Muller-Musetti 6 novembre 2025.

Pronostico Muller-Musetti 6 novembre 2025: analisi e statistiche

Andiamo a vedere l’analisi del match tra Alexandre Muller-Lorenzo Musetti sfida valida per i quarti del ATP 250 Atene, con statistiche, guida tv, quote e consigli per le scommesse di tennis.

Dopo un ottavo di finale più complicato del previsto, vinto dopo una lunga maratona di tre set col 40enne Wawrinka (il carrarino si è imposto in 4-6 7-6 6-4), Lorenzo Musetti continua la sua corsa ad Atene, e tiene vive le speranze per strappare anche l’ultimo pass per le Nitto ATP Finals di Torino, togliendo l’ultimo posto disponibile a Félix Auger-Aliassime. L’italiano ha ottenuto importanti punti in chiave ATP Finals nella parentesi cinese dove ha colto la finale a Chengdu, i quarti a Pechino e gli ottavi a Shanghai, raggiungendo inoltre le semifinali a Vienna. Nonostante ciò è stato superato all’ottavo posto della classifica race dal canadese Auger-Aliassime, assente nei tornei di questa settimana.

Di fronte a Musetti, però, c’è Alexandre Muller, un cliente tutt’altro che facile. Il francese, tennista di mano destra con rovescio a due mani, è abile nelle rimonte. Negli ultimi giorni ad Atene ha messo in mostra una solida continuità. All’esordio ha superato al tiebreak decisivo il tedesco Struff, mentre agli ottavi gli sono serviti ben 3 tiebreak ed oltre 3c ore di gioco per regolare l’argentino Etcheverry. In carriera vanta il successo colto all’Hong Kong Open lo scorso gennaio.

Guida TV Tennis ATP Atene: dove vedere Muller-Musetti?

Lorenzo Musetti-Alexandre Muller, match valido per i quarti di finale del Vanda Pharmaceutical Hellenic Championships 2025 di Atene, è in programma giovedì 6 novembre come secondo match sul Centrale non prima delle 14:00. Il match sarà disponibile in diretta televisiva sui canali Sky Sport. L’incontro sarà trasmesso anche in streaming su Sky Go, NOW TV e Tennis TV.

Migliori quote per Alexandre Muller-Lorenzo Musetti

Ecco la comparazione delle migliori quote sul mercato italiano per il testa a testa su questo match di tennis.

Le nostre scommesse su Alexandre Muller-Lorenzo Musetti

C’è solo un precedente tra i due tennisti, datato 2023, all’ATP di Marrakech. In quell’occasione ad imporsi fu il francese, che vinse in 6-3 1-6 6-4. Diamo nuovamente fiducia a Musetti prendendo con handicap.

PRONOSTICO: MUSETTI -3.5 GAMES @1.73 BET365

