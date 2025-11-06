Lorenzo Sonego si gioca l’accesso alla semifinale del torneo di tennis francese, l’ATP Metz 2025, ma prima dovrà superare ai quarti l’ostacolo rappresentato da Daniel Altmaier, ma in questo momento Sonego ha la forma e la motivazione giusta per chiudere in bellezza la stagione ed avanzare in questo torneo. Pronostico Sonego-Altmaier 6 novembre 2025.

Pronostico Sonego-Altmaier 6 novembre 2025: analisi e statistiche

Andiamo a vedere l’analisi del match tra Lorenzo Sonego-Daniel Altmaier sfida valida per i quarti del ATP 250 Metz, con statistiche, guida tv, quote e consigli per le scommesse di tennis.

Lorenzo Sonego ha superato in rimonta il connazionale Flavio Cobolli per 2-6, 6-3, 7-5 nello scorso turno del torneo francese, vincendo da sfavorito e confermandosi in un buon momento. Il torinese vuole avvicinarsi al miglior risultato della stagione, che al di fuori degli Slam è il quarto di finale di Stoccolma e di Marsiglia, e l’ha già pareggiato. Vincendo questo torneo però metterebbe un punto esclamativo sulla stagione, si riaffaccerebbe alla top 30 e avrebbe una grossa chance di essere testa di serie nei prossimi Australian Open, dove difenderà ben 400 punti.

Daniel Altmaier ha approfittato del ritiro dell’avversario (Gaston) per avanzare nel torneo, presentandosi quindi ai quarti con più energie fisiche ma con meno minuti di gioco alle spalle. Prima aveva esordito a Metz battendo un altro transalpino, Rinderkneck per 2 set a 0.

Guida TV Tennis ATP Metz: dove vedere Sonego-Altmaier?

A detenere i diritti televisivi dei due tornei ATP 250 in corso tra Atene e Metz è Sky Sport, che ha l’esclusiva su tutti i tornei di questa categoria. Per quanto riguarda lo streaming, le app di riferimento sono NOW o Sky Go. Disponibile lo streaming anche sulla piattaforma Tennis TV.

Migliori quote per Lorenzo Sonego-Daniel Altmaier

Ecco la comparazione delle migliori quote sul mercato italiano per il testa a testa su questo match di tennis.

Le nostre scommesse su Lorenzo Sonego-Daniel Altmaier

I due giocatori si sono sfidati ormai diversi anni fa, sulle terra rossa di San Marino nel 2015 e sul cemento tedesco nel 2017, e in entrambi i casi l’italiano vinse col punteggio netto di 2 set a 0. Anche per oggi puntiamo su Sonego.

PRONOSTICO: SONEGO -1.5 GAMES @1.68 BET365

betting online 1 Bonus Benvenuto: 5.000€ Salva il Bottino + fino a 75€

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5.000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 75€ 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Per i nuovi clienti fino a 5525 € di Bonus

Il bonus benvenuto di Goldbet offre subito 25€ in Bonus Sport più al momento del primo deposito il 100% fino a 500€ di Bonus, più un extra Bonus di 5.000€ in Play Bonus Casinò. 4.5 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: 500 free spins + Bonus fino a 6000€ Bonus Benvenuto: Registrati tramite SPID e ricevi 500 Free Spin e 1.000€ di Bonus senza deposito alla registrazione su AdmiralBet. In più, con la tua prima ricarica puoi ricevere fino a 5.000€ di Real Bonus utilizzabili per le tue scommesse sportive. 4.5 Visita il Sito Recensione

Seguici anche su Telegram e sugli altri social

Per essere sempre aggiornato seguici anche sul canale TELEGRAM BETTING MANIAC gratuito. Se vuoi tutto entra nel VIP con una piccola spesa, o anche gratis con le nostre promozioni. Contattaci per tutte le informazioni. Siamo anche su YouTube con i nostri video e su Instagram e Twitter.

TELEGRAM BETTING MANIAC

INSTAGRAM BETTING MANIAC

TWITTER BETITALIAWEB

YOUTUBE BETITALIAWEB

Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.