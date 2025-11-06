Matteo Berrettini non molla e avanza ai quarti di finale del torneo di tennis ATP Metz, quando questo giovedì 6 novembre incrocerà uno dei giovani più interessanti per il futuro di questo sport, Learner Tien, americano di origini asiatiche. Pronostico Berrettini-Tien 6 novembre 2025.

Pronostico Berrettini-Tien 6 novembre 2025: analisi e statistiche

Andiamo a vedere l’analisi del match tra Matteo Berrettini-Learner Tien sfida valida per i quarti del ATP 250 Metz, con statistiche, guida tv, quote e consigli per le scommesse di tennis.

Matteo Berrettini avanza a Metz anche se la vittoria di ieri contro l’australiano Vukic ha comunque lasciato un po’ di perplessità per il romano che ha messo giù 15 ace ma ha concesso il servizio nel primo set ed era sotto 3-5 nel tie-break del set d’apertura. Vincere il torneo significherebbe per il romano rientrare nei primi 50 ATP! Il tennista italiano sembra essere in una buona condizione fisica per questo finale di stagione e sta testando la gamba per farsi trovare pronto in vista della Coppa Davis, che si disputerà a Bologna dal 18 al 23 novembre e dove l’Italia andrà a caccia del terzo sigillo consecutivo, ma senza Sinner.

Oggi, di fronte c’è uno dei due giovani più forti del circuito. Insieme a Joao Fonseca, l’americano di origini asiatiche, Learner Tien, ha dimostrato nel corso della stagione di poter ambire ad una top-10 mondiale. Il 19enne statunitense, attualmente numero 38 del mondo, ha superato per 2 set a 0 sia Blanchet che Echargui nei primi turni a Metz. Il vincitore incrocerebbe il vincente del confronto tra l’ucraino Sachko e il qualificato francese Tabur, in un torneo che a parte Norrie (#7) non conta più teste di serie in gioco, quindi una grande opportunità per tutti.

Guida TV Tennis ATP Metz: dove vedere Berrettini-Tien?

L’appuntamento è per giovedì 6 novembre, sarà il quarto match a partire dalle ore 12.00 sul Campo Centrale e non incomincerà prima delle ore 18.00. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Mix; in diretta streaming su Sky Go, NOW, Tennis Tv.

Migliori quote per Matteo Berrettini-Learner Tien

Ecco la comparazione delle migliori quote sul mercato italiano per il testa a testa su questo match di tennis.

Le nostre scommesse su Matteo Berrettini-Learner Tien

I due tennisti non si sono mai affrontati prima. Le quote danno leggermente sfavorito Tien che però secondo noi potrà giocarsela contro Berrettini e lo appoggiamo con un piccolo handicap a proprio favore.

PRONOSTICO: TIEN +1.5 GAMES @1.71 GOLDBET

