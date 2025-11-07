Pronostico Cameron Norrie-Lorenzo Sonego: semifinale Tennis ATP Metz del 7 novembre 2025

Pronostici Tennis
7 Novembre 2025

Tra Lorenzo Sonego e la finale del torneo di Tennis ATP Metz 2025, c’è solo il britannico Cameron Norrie, un avversario ostico per l’azzurro e infatti le quote sono quasi in equilibrio perfetto per la vittoria, chi la spunterà? Vediamo insieme il nostro Pronostico Norrie-Sonego 7 novembre 2025.

Pronostico Norrie-Sonego 7 novembre 2025; analisi e statistiche

Andiamo a vedere l’analisi del match tra Cameron Norrie-Lorenzo Sonego sfida valida per la semifinale del ATP 250 Metz, con statistiche, guida tv, quote e consigli per le scommesse di tennis.

Lorenzo Sonego è l’ultimo superstite dopo che Matteo Berrettini è stato eliminato nei quarti da Learner Tien: 5-7 6-2 6-3. Per Sonego, invece, successo convincente ai danni del tedesco Daniel Altmaier, costretto a inchinarsi in due set: 6-4 7-6. Vittoria che segue quelle ai danni di Jan Choinski e di Flavio Cobolli, a testimonianza dell’ottima condizione di Lorenzo.

A contendere la finale all’azzurro c’è il britannico Cameron Norrie, reduce dalle vittorie in tre set sui francesi Valentin Royer, Arthur Cazaux e Kyrian Jacquet. Tre vittorie al terzo set, compreso l’ultima giunta al termine di una vera maratona (4-6 7-6 6-4) che potrebbe farsi sentire nelle gambe dell’inglese.

Guida TV Tennis: dove vedere Norrie-Sonego?

L’appuntamento è per venerdì 7 novembre, sarà il secondo match a partire dalle ore 13.30 sul Campo Centrale e non inizierà prima delle ore 15.30. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Max (canale 206); in diretta streaming su Sky Go, NOW, Tennis Tv.

Migliori quote per Cameron Norrie-Lorenzo Sonego

Ecco la comparazione delle migliori quote sul mercato italiano per il testa a testa su questo match di tennis.

Le nostre scommesse su Cameron Norrie-Lorenzo Sonego

Nei precedenti due vittorie a una per Norrie su Sonego, l’ultima agli ottavi di Hong Kong di quest’anno: 6-2 4-6 6-1. Quote equilibrate, ma come detto le ultime maratone di Norrie potrebbero farsi sentire sulle gambe del britannico, e proviamo a dare fiducia ancora a Sonego, anche se la nostra scelta preferita è comunque quella di un match combattuto da Over games.

PRONOSTICO: OVER 23.5 GAMES @1.90 GOLDBET

