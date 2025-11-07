Tra Lorenzo Sonego e la finale del torneo di Tennis ATP Metz 2025, c’è solo il britannico Cameron Norrie, un avversario ostico per l’azzurro e infatti le quote sono quasi in equilibrio perfetto per la vittoria, chi la spunterà? Vediamo insieme il nostro Pronostico Norrie-Sonego 7 novembre 2025.
Pronostico Norrie-Sonego 7 novembre 2025; analisi e statistiche
Andiamo a vedere l’analisi del match tra Cameron Norrie-Lorenzo Sonego sfida valida per la semifinale del ATP 250 Metz, con statistiche, guida tv, quote e consigli per le scommesse di tennis.
Lorenzo Sonego è l’ultimo superstite dopo che Matteo Berrettini è stato eliminato nei quarti da Learner Tien: 5-7 6-2 6-3. Per Sonego, invece, successo convincente ai danni del tedesco Daniel Altmaier, costretto a inchinarsi in due set: 6-4 7-6. Vittoria che segue quelle ai danni di Jan Choinski e di Flavio Cobolli, a testimonianza dell’ottima condizione di Lorenzo.
A contendere la finale all’azzurro c’è il britannico Cameron Norrie, reduce dalle vittorie in tre set sui francesi Valentin Royer, Arthur Cazaux e Kyrian Jacquet. Tre vittorie al terzo set, compreso l’ultima giunta al termine di una vera maratona (4-6 7-6 6-4) che potrebbe farsi sentire nelle gambe dell’inglese.
Guida TV Tennis: dove vedere Norrie-Sonego?
L’appuntamento è per venerdì 7 novembre, sarà il secondo match a partire dalle ore 13.30 sul Campo Centrale e non inizierà prima delle ore 15.30. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Max (canale 206); in diretta streaming su Sky Go, NOW, Tennis Tv.
Migliori quote per Cameron Norrie-Lorenzo Sonego
Ecco la comparazione delle migliori quote sul mercato italiano per il testa a testa su questo match di tennis.
Le nostre scommesse su Cameron Norrie-Lorenzo Sonego
Nei precedenti due vittorie a una per Norrie su Sonego, l’ultima agli ottavi di Hong Kong di quest’anno: 6-2 4-6 6-1. Quote equilibrate, ma come detto le ultime maratone di Norrie potrebbero farsi sentire sulle gambe del britannico, e proviamo a dare fiducia ancora a Sonego, anche se la nostra scelta preferita è comunque quella di un match combattuto da Over games.
PRONOSTICO: OVER 23.5 GAMES @1.90 GOLDBET
Seguici anche su Telegram e sugli altri social
Per essere sempre aggiornato seguici anche sul canale TELEGRAM BETTING MANIAC gratuito. Se vuoi tutto entra nel VIP con una piccola spesa, o anche gratis con le nostre promozioni. Contattaci per tutte le informazioni. Siamo anche su YouTube con i nostri video e su Instagram e Twitter.
TELEGRAM BETTING MANIAC
INSTAGRAM BETTING MANIAC
TWITTER BETITALIAWEB
YOUTUBE BETITALIAWEB
Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.