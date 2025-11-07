Continua la corsa di Lorenzo Musetti verso la finale del torneo di tennis, ATP Atene 2025, e allo stesso tempo anche verso l’ultimo pass valido per le imminenti ATP Finals di Torino, ma l’ostacolo in semifinale non sarà da sottovalutare, lo statunitense Sebastian Korda. Pronostico Korda-Musetti 7 novembre 2025.

Pronostico Korda-Musetti 7 novembre 2025; analisi e statistiche

Andiamo a vedere l’analisi del match tra Sebastian Korda-Lorenzo Musetti sfida valida per la semifinale del ATP 250 Atene, con statistiche, guida tv, quote e consigli per le scommesse di tennis.

Continua la corsa di Lorenzo Musetti al Vanda Pharmaceuticals Hellenic Champonship 2025, l’ATP Atene col carrarino che ha battuto prima Stan Wawrinka in tre set, per poi superare bene Muller ai quarti. L’obiettivo per Musetti è sempre doppio, conquistare il torneo greco e anche l’ultimo pass per le ATP Finals di Torino.

A cercare di sbarrare la strada al toscano c’è Sebastian Korda, il figlio d’arte numero 52 della classifica mondiale. Per lo statunitense successo al primo turno su Alexei Popyrin in rimonta, nuova rimonta ai danni di Damir Dzhumhur al secondo turno, quindi la netta affermazione nei quarti su Miomir Kecmanovic: 6-3 6-2. Un rendimento in crescendo che non deve lasciare troppo tranquillo Musetti.

Guida TV Tennis: dove vedere Korda-Musetti?

Lorenzo Musetti-Sebastian Korda, match valido per la semifinale del Vanda Pharmaceutical Hellenic Championships 2025 di Atene, è in programma venerdì 7 novembre. Il match sarà la seconda semifinale di giornata dopo Djokovic-Hanfmann/Giron, ed è in programma non prima delle 18:00 orario italiano (le 19:00 ad Atene). Il match tra Lorenzo Musetti e Sebastian Korda sarà disponibile in diretta televisiva sui canali Sky Sport. L’incontro sarà trasmesso anche in streaming su Sky Go, NOW TV e Tennis TV.

Migliori quote per Sebastian Korda-Lorenzo Musetti

Ecco la comparazione delle migliori quote sul mercato italiano per il testa a testa su questo match di tennis.

Sebastian Korda-Lorenzo Musetti

Quello che andrà in scena tra Lorenzo Musetti e Sebastian Korda al Vanda Pharmaceuticals Hellenic Championship 2025 di Atene sarà il quinto scontro diretto tra i due. Nei 4 precedenti lo score è di 2-2. Successi del carrarino a Lione nel 2021 e a Madrid nel 2022, vittorie dello statunitense alle Next Gen ATP Finals 2021 e a Metz nel 2022. Preferiamo ancora la vittoria di Musetti che ha una doppia motivazione in questo torneo.

PRONOSTICO: VITTORIA MUSETTI @1.73 MARATHONBET

