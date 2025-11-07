Sorteggiati i gironi delle Nitto ATP Finals 2025 a Torino dal 9 al 16 novembre. Al momento non sappiamo ancora se ci sarà Felix Auger-Aliassime o Lorenzo Musetti nel gruppo di Jannik Sinner, che però è certamente il grande favorito per la vittoria finale, staccando nettamente anche Carlos Alcaraz, il suo principale rivale anche in questo atto conclusivo della stagione di tennis. Anteprima ATP Finals 2025.

Anteprima ATP Finals 2025: il sorteggio del gironi

A Torino si è svolto il sorteggio dei gironi delle Nitto Atp Finals 2025, in programma dal 9 al 16 novembre. Ecco l’esito dell’urna di Torino sia per il singolare che per il doppio con le rispettive fasce di sorteggio

SORTEGGIO SINGOLO

Gruppo Bjorn Borg

1 Jannik Sinner (Italia)

2 Alexander Zverev (Germania)

3 Ben Shelton (Stati Uniti)

4 Felix Auger-Aliassime (Canada) o Lorenzo Musetti (Italia)

Gruppo Jimmy Connors

1 Carlos Alcaraz (Spagna)

2 Novak Djokovic (Serbia)

3 Taylor Fritz (Stati Uniti)

4 Alex De Minaur (Australia)

SORTEGGIO DOPPIO

Gruppo Peter Fleming

1 Julian Cash/Lloyd Glasspool (Gran Bretagna)

2 Marcel Granollers/Horacio Zeballos (Spagna/Argentina)

3 Kevin Krawietz/Tim Puetz (Germania)

4 Simone Bolelli/Andrea Vavassori (Italia)

Gruppo John McEnroe

1 Harri Heliövaara/Henry Patten (Finlandia/Gran Bretagna)

2 Marcelo Arévalo/Mate Pavić (El Salvador/Croazia)

3 Neal Skupski/Joe Salisbury (Gran Bretagna)

4 Christian Harrison/Evan King (Stati Uniti)

Analisi del Girone BJORN BORG

Jannik Sinner punta al 3/3 con annesso primo posto nel girone, e ovviamente ha le chance di farcela. I giocatori che si ritrova nel gruppo intitolato alla leggenda svedese li ha sconfitti tutti nel corso dell’ultimo mese, e proprio in condizioni indoor. All’interno delle arene coperte non perde da due anni, e ad oggi non si vede chi o che cosa lo possa fermare.

Forse un giocatore che potrebbe infastidirlo è Felix Auger-Aliassime, proprio uno che potrebbe non essere presente a Torino, e ce lo auguriamo visto che in quel caso avremmo due italiani con Lorenzo Musetti che rappresenterebbe invece un avversario inferiore per Sinner, visto che il toscano finora indoor non ha mai avuto la stessa continuità del canadese, maggiori vincitori di partite indoor del decennio.

Sinner meglio anche di Alexander Zverev, lo ha dimostrato più volte, col tedesco che è in ripresa, ma ancora lontano dai momenti migliori, per non parlare di Ben Shelton a cui Jannik non ha più concesso neppure un set dopo l’unica sconfitta di Shanghai 2023. Per il 2° classificato è tutto aperto, difficile fare un pronostico quando ancora non sappiamo chi sarà il 4° del gruppo, e con Zverev che dipende molto dalle giornate, ma anche Shelton è altalenante.

Analisi del girone JIMMY CONNORS

Anche qui è difficile fare un analisi tranquilla visto che Novak Djokovic ancora non ha sciolto le proprie riserve circa la partecipazione. Se ci fosse, è chiaro che da qui passerebbe, con buone probabilità, il match più atteso della fase a gironi, quello con Carlos Alcaraz che ovviamente è il favorito per la vittoria del girone. La condizione eventuale di Djokovic può essere l’ago della bilancia, in particolare considerando che il serbo arriverà direttamente da Atene (dove ha raggiunto la finale nel momento in cui scriviamo), mentre il murciano è salito ancora di livello, quest’anno si è diviso con Sinner gli Slam lasciando a secco il serbo, anche se ha dimostrato di non sentirsi ancora poi del tutto a proprio in indoor.

Djokovic ha comunque grandi chance di passare da secondo, contro avversari alla portata. ontro di lui Taylor Fritz non ha mai trovato davvero la chiave e anche Alex de Minaur non è mai riuscito a dargli fastidio neppure quest’anno a Wimbledon.

Quote Antepost: Sinner grande favorito

Jannik Sinner è il grande favorito per la vittoria alle ATP Finals secondo i bookmakers. Le quote per le scommesse sono lampanti e il successo dell’attuale numero 1 del mondo è quotato a 1,50. Il distacco nei confronti di Carlos Alcaraz è decisamente marcato secondo gli specialisti con lo spagnolo attuale numero 2 del ranking ATP dato a 4,50.

Gli altri partecipanti alle ATP Finals sono notevolmente attardati nelle quote per la vittoria secondo i bookmakers. Si va in quota dai 12,00 di Fritz ai 16,00 di Djokovic, passando per i 20,00 di Zverev e de Minaur, fino ai 25,00 di Auger-Aliassime e ai 33,00 di Shelton, mentre un Musetti partecipante e vincente è dato a 50,00.

QUOTE ATP FINALS 2025

Jannik Sinner: @1,50

Carlos Alcaraz: @4,50

Taylor Fritz: @12,00

Novak Djokovic: @16,00

Alexander Zverev: @20,00

Alex de Minaur: @20,00

Felix Auger-Aliassime (se partecipa) @25,00

Ben Shelton: @33,00

Lorenzo Musetti (se partecipa): @50,00

