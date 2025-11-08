Pronostico Novak Djokovic-Lorenzo Musetti: finale ATP Atene 2025 che vale anche le Nitto ATP Finals di tennis

Pronostico Djokovic-Musetti 8 novembre 2025
8 Novembre 2025

Capitolo finale dell’ATP Atene 2025 con Lorenzo Musetti che non gioca solo per la vittoria di questo torneo di tennis, ma anche per l’accesso alle Nitto ATP Finals al via domenica a Torino. Di fronte però ci sarà un infinito Novak Djokovic in finale nella “sua” Atene. Pronostico Djokovic-Musetti 8 novembre 2025.

Pronostico Djokovic-Musetti 8 novembre 2025: analisi e statistiche

Andiamo a vedere l’analisi del match tra Novak Djokovic-Lorenzo Musetti sfida valida per la finale del ATP 250 Atene, con statistiche, guida tv, quote e consigli per le scommesse di tennis.

Continua la corsa di Lorenzo Musetti al Vanda Pharmaceuticals Hellenic Champonship 2025 di Atene. Il carrarino ha battuto nell’ordine Stan Wawrinka al secondo turno, Alexandre Muller ai quarti e Sebastian Korda in semifinale, un match iniziato alla grande da Musetti con un netto 6-0, ma continuato con difficoltà e una battaglia in un doppio 7-5 al terzo set.

Musetti si gioca anche l’accesso alle ATP Finals, ma dovrà vedersela con un certo Novak Djokovic, un altro che non ha ancora sciolto le riserve sulla sua presenza a Torino. 38 anni e non sentirli. Va bene il passato ma Novak Djokovic è ancora oggi, a dispetto dell’età, il quinto giocatore più forte in circolazione ranking alla mano. Restando sul cemento, per Nole questa sarà la 95esima finale complessiva, dunque appena tre in meno di Roger Federer. L’ha ottenuta vincendo ogni set contro Alejandro Tabilo, Nuno Borges e Yannick Hanfmann.

Pronostico Djokovic-Musetti 8 novembre 2025

Pronostico Djokovic-Musetti 8 novembre 2025

Guida TV Tennis: dove vedere Djokovic-Musetti?

Lorenzo Musetti-Novak Djokovic, match valido per la finale del Vanda Pharmaceutical Hellenic Championships 2025 di Atene, è in programma sabato 8 novembre. Il match sarà il secondo di giornata dopo l’ultimo atto del doppio, ed è in programma non prima delle 16:00 orario italiano (le 17:00 ad Atene).  Il match tra Lorenzo Musetti e Novak Djokovic sarà disponibile in diretta televisiva sui canali Sky Sport. L’incontro sarà trasmesso anche in streaming su Sky Go, NOW TV e Tennis TV.

Migliori quote per Novak Djokovic-Lorenzo Musetti

Ecco la comparazione delle migliori quote sul mercato italiano per il testa a testa su questo match di tennis.

Novak Djokovic-Lorenzo Musetti
10/03/2025
22:00
Bookmaker12
1.363.00
1.363.20
1.363.10
1.402.95
1.363.10

Le nostre scommesse su Novak Djokovic-Lorenzo Musetti

Quello che andrà in scena tra Lorenzo Musetti e Novak Djokovic al Vanda Pharmaceuticals Hellenic Championship 2025 di Atene sarà il decimo scontro diretto tra i due. Nei 9 precedenti lo score è di 8-1 a favore del serbo. L’unico successo del carrarino risale a Montecarlo 2023, quando si impose in rimonta in 4-6 7-5 6-4. In questa stagione si sono affrontati agli ottavi a Miami con Nole che ha rifilato un 6-2 6-2 all’azzurro.

PRONOSTICO: OVER 22.5 GAMES @1.78 BWIN

