Arriviamo da una settimana davvero entusiasmante con le nostre scommesse di tennis tra Metz e Atene, e oggi iniziamo la nostra avventura bettistica anche alle Nitto ATP Finals, con in campo Lorenzo Musetti, ripescato dopo il forfait proprio di Djokovic che lo ha battuto in finale in Grecia. Pronostico Musetti-Fritz 10 novembre 2025.

Pronostico Musetti-Fritz 10 novembre 2025: analisi e statistiche

Andiamo a vedere l’analisi del match tra Lorenzo Musetti-Taylor Fritz sfida valida per le Nitto ATP Finals 2025 di Torino, con statistiche, guida tv, quote e consigli per le scommesse di tennis.

Nonostante la mancata qualificazione diretta tra i primi otto per un soffio, Lorenzo Musetti raggiunge comunque le Finals grazie alla rinuncia di Novak Djokovic, proprio colui che lo aveva estromesso battendo nella finale di Atene. Per la prima volta l’Italia ha due rappresentanti alle Finals. Il 23enne toscano subentra in qualità di riserva al numero 5 al mondo, venendo inserito di conseguenza nel “Gruppo Jimmy Connors”.

L’esordio assoluto in questo evento per Musetti avverrà quindi contro Taylor Fritz, che la scorsa stagione si spinse fino all’ultimo atto fino ad arrendersi a Jannik Sinner nella competizione di Torino.

Guida TV Tennis: dove vedere Lorenzo Musetti-Taylor Fritz?

Lorenzo Musetti contro Taylor Fritz, match valido per la fase a gironi delle Nitto ATP Finals 2025, si disputerà lunedì 10 novembre all’Inalpi Arena di Torino. Il match si giocherà non prima delle ore 14:00, dopo l’incontro di doppio tra Arevalo/Pavic e Salisbury/Skupski che aprirà la sessione diurna.

Il match tra Musetti e Fritz sarà visibile in diretta tv sui canali Sky Sport, che trasmetterà tutti i match delle ATP Finals 2025. Inoltre, sarà possibile seguire l’evento in streaming sulle piattaforme SkyGo, NOW Tv e Tennis Tv.

Migliori quote per Lorenzo Musetti-Taylor Fritz

Ecco la comparazione delle migliori quote sul mercato italiano per il testa a testa su questo match di tennis.

Le nostre scommesse su Lorenzo Musetti-Taylor Fritz

L’azzurro è in vantaggio nel bilancio degli scontri diretti e ha vinto gli ultimi tre precedenti con Taylor Fritz – tutti risalenti al 2024 tra Monte Carlo, i quarti di finale a Wimbledon e le Olimpiadi di Parigi – dopo che lo statunitense aveva vinto i primi due risalenti al 2022.

PRONOSTICO: OVER 22.5 GAMES @1.78 BWIN

