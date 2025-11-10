Il campione in carica delle Nitto ATP Finals, e grande favorito anche quest’anno nell’indoor di Torino, Jannik Sinner, scende in campo lunedì per il debutto nella competizione del finale di stagione di tennis contro un avversario qualificato all’ultimo, ma che potrebbe essere scomodo per l’altoatesino, ovvero il canadese Felix Auger Aliassime, un altro scomodo in indoor. Pronostico Sinner-Auger Aliassime 10 novembre 2025.

Pronostico Sinner-Auger Aliassime 10 novembre 2025: analisi e statistiche

Andiamo a vedere l’analisi del match tra Jannik Sinner-Felix Auger Aliassime sfida valida per le Nitto ATP Finals 2025 di Torino, con statistiche, guida tv, quote e consigli per le scommesse di tennis.

Jannik Sinner comincia la sua corsa verso la difesa al titolo delle Nitto ATP Finals, nella speranza di poter chiudere la stagione da numero 1 al mondo, così come l’aveva iniziata. Al via contro il francese sarà in pratica il remake della finale del Master 1000 di Parigi, giocata da poco e vinta da Jannik.Un Sinner che è alla ricerca del suo sesto titolo del 2025, in un’annata certamente di livello ma condizionata anche da diversi mesi di inattività. Nel 2025, il numero uno al mondo ha vinto ben due tornei del Grande Slam confermandosi a Melbourne e portando l’Italia alla conquista di Wimbledon per la prima volta nella storia.

Il canadese Felix Auger Aliassime è riuscito a strappare in extremis l’ottavo e ultimo pass disponibile grazie al suo rendimento nella prima e ultima parte di stagione, venendo inserito nel “Gruppo Bjorn Borg” dove il 24enne azzurro è principale testa di serie. Proprio Sinner ha costretto Felix Auger-Aliassime a perdere la sua prima finale stagionale, dopo le tre vinte tra Adelaide, Montpellier ed European Open. Inoltre, il canadese ha anche raggiunto una semifinale agli US Open. Tanto è bastato per garantirsi il pass per Torino.

Guida TV Tennis: dove vedere Jannik Sinner-Felix Auger Aliassime?

Jannik Sinner sfida Felix Auger-Aliassime nel suo primo impegno del girone lunedì 10 novembre. L’incontro si disputerà come secondo match della sessione serale alla Inalpi Arena di Torino, quindi andrà in scena non prima delle ore 20:30.

Jannik Sinner contro Felix Auger-Aliassime sarà visibile in diretta tv sui canali Sky Sport, che trasmetterà tutti i match delle ATP Finals 2025, oltre che in chiaro su Rai 2, che trasmetterà una partita al giorno. Inoltre, sarà possibile seguire l’evento in streaming sulle piattaforme SkyGo, NOW Tv e Tennis Tv, oltre che gratuitamente su Rai Play.

Migliori quote per Jannik Sinner-Felix Auger Aliassime

Ecco la comparazione delle migliori quote sul mercato italiano per il testa a testa su questo match di tennis.

Le nostre scommesse su Jannik Sinner-Felix Auger Aliassime

L’azzurro si è portato avanti nel computo degli scontri diretti proprio dopo la vittoria nella finale del Masters 1000 di Parigi che gli ha permesso di tornare in vetta al ranking per una settimana. Anche gli altri due precedenti stagionali sorridono a Jannik, che si è imposto ai quarti di finale a Cincinnati e in semifinale agli US Open. Insomma, in questa stagione Jannik Sinner è riuscito a ribaltare il bilancio dei precedenti con tre successi, dopo che aveva perso in passato contro il canadese in un paio di occasioni nel 2022. In questo momento è difficile andare contro Sinner, anche se il canadese potrebbe impegnarlo in indoor, ma in ogni caso apriamo le Finals del campione in carica senza giocate su di lui.

PRONOSTICO: NO BET

