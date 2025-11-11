Lorenzo Musetti ha perso nettamente contro Taylor Fritz al debutto a Torino nel primo match del girone delle Nittp ATP Finals di tennis e ora è già match da dentro o fuori con un altro che ha perso alla prima uscita contro Alcaraz, ovvero Alex De Minaur, chi perde è certamente fuori dai giochi Pronostico Musetti-De Minaur 11 novembre 2025.

Pronostico Musetti-De Minaur 11 novembre 2025: analisi e statistiche

Andiamo a vedere l’analisi del match tra Lorenzo Musetti-Alex De Minaur sfida valida per le Nitto ATP Finals 2025 di Torino, con statistiche, guida tv, quote e consigli per le scommesse di tennis.

Lorenzo Musetti torna in campo a Torino per la 2° partita del girone alle Nitto ATP Finals, dopo la netta sconfitta al debutto contro Taylor Fritz che lo ha superato con un netto 2-0, un risultato che non è bastato per l’Over games su cui avevamo puntato, interrompendo la lunga striscia vincente con i nostri pronostici quotidiani di tennis.

Il prossimo avversario del toscano è l’australiano Alex De Minaur, anche lui perdente al primo match contro Carlos Alcaraz dove ha giocato un bel primo set combattuto, ma si è poi arreso nettamente nel secondo set per un 7-6, 6-2 finale in favore dello spagnolo. Ora per entrambi serve una vittoria per continuare a coltivare le speranze di passare il girone.

Guida TV Tennis: dove vedere Lorenzo Musetti-Alex De Minaur?

Lorenzo Musetti contro Alex De Minaur, secondo match valido per la fase a gironi delle Nitto ATP Finals 2025, si disputerà martedì 11 novembre all’Inalpi Arena di Torino. Il match si giocherà non prima delle ore 20:30, dopo l’incontro di doppio che aprirà la sessione serale.

Il match tra Musetti e De Minaur sarà visibile in diretta tv sui canali Sky Sport, che trasmetterà tutti i match delle ATP Finals 2025. Inoltre, sarà possibile seguire l’evento in streaming sulle piattaforme SkyGo, NOW Tv e Tennis Tv.

Migliori quote per Lorenzo Musetti-Alex De Minaur

Ecco la comparazione delle migliori quote sul mercato italiano per il testa a testa su questo match di tennis.

Le nostre scommesse su Lorenzo Musetti-Alex De Minaur

L’azzurro è in vantaggio 3-1 nel bilancio degli scontri diretti e ha vinto gli ultimi tre precedenti con Alex de Minaur – tutti risalenti al 2024-25 tra Queen’s, Monte Carlo e Madrid. L’unico vinto dall’australiano, sul cemento, risale agli Australian Open 2022.

PRONOSTICO: DE MINAUR -2.5 GAMES @1.73 BET365

betting online 1 Bonus Benvenuto: 5.000€ Salva il Bottino + fino a 75€

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5.000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 75€ 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Per i nuovi clienti fino a 5525 € di Bonus

Il bonus benvenuto di Goldbet offre subito 25€ in Bonus Sport più al momento del primo deposito il 100% fino a 500€ di Bonus, più un extra Bonus di 5.000€ in Play Bonus Casinò. 4.5 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: 500 free spins + Bonus fino a 6000€ Bonus Benvenuto: Registrati tramite SPID e ricevi 500 Free Spin e 1.000€ di Bonus senza deposito alla registrazione su AdmiralBet. In più, con la tua prima ricarica puoi ricevere fino a 5.000€ di Real Bonus utilizzabili per le tue scommesse sportive. 4.5 Visita il Sito Recensione

Seguici anche su Telegram e sugli altri social

Per essere sempre aggiornato seguici anche sul canale TELEGRAM BETTING MANIAC gratuito. Se vuoi tutto entra nel VIP con una piccola spesa, o anche gratis con le nostre promozioni. Contattaci per tutte le informazioni. Siamo anche su YouTube con i nostri video e su Instagram e Twitter.

TELEGRAM BETTING MANIAC

INSTAGRAM BETTING MANIAC

TWITTER BETITALIAWEB

YOUTUBE BETITALIAWEB

Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.