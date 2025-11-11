Pronostico Carlos Alcaraz-Taylor Fritz: analisi, guida tv, quote e scommesse sul secondo match delle Nitto ATP Finals di tennis

Pronostico Alcaraz-Fritz 11 novembre 2025
11 Novembre 2025

Torna in campo Carlos Alcaraz, uno dei grandi favoriti per la vittoria delle Nitto ATP Finals 2025 di tennis. In questa seconda partita del girone lo spagnolo affronterà Taylor Fritz che ha liquidato facilmente in due set Musetti all’esordio della competizione. Pronostico Alcaraz-Fritz 11 novembre 2025.

Pronostico Alcaraz-Fritz 11 novembre 2025: analisi e statistiche

Andiamo a vedere l’analisi del match tra Carlos Alcaraz-Taylor Fritz sfida valida per le Nitto ATP Finals 2025 di Torino, con statistiche, guida tv, quote e consigli per le scommesse di tennis.

Carlos Alcaraz si è preso i primi 200 punti della sua spedizione torinese, per tornare al numero 1 al mondo, e vincere anche questa competizione che chiude la stagione ATP. Lo spagnolo deve portare a casa tutti e tre i match del suo girone, che prevedeva De Minaur (liquidato in due set) e anche Lorenzo Musetti nella 3° e ultima giornata.

Taylor Fritz ha vinto in due parziali proprio contro il carrarino nella prima giornata del girone, approfittando di un break per set che Musetti ha concesso dal 40-15. L’americano ha fatto vedere le cose migliori a servizio. Fritz, che ha battuto Alcaraz in due comodissimi parziali nella ricca esibizione della Laver Cup, oggi può ripetersi nel torneo in cui difende la finale raggiunta nel 2024 e persa contro Sinner. Vincendo, entrambi sarebbero qualificati. Ultimo precedente la finale di Tokyo vinta 6-4, 6-4 dall’iberico.

Guida TV Tennis ATP Finals: dove vedere Carlos Alcaraz-Taylor Fritz?

La partita, la seconda del programma di giornata, inizierà non prima delle ore 14:00 e  sarà visibile in diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport Tennis (canale 203) e Sky Sport Mix (211) per gli abbonati; in diretta streaming su Sky Go, NOW, Tennis Tv, per gli abbonati.

Le migliori quote per Carlos Alcaraz-Taylor Fritz

Ecco la comparazione delle migliori quote sul mercato italiano per il testa a testa su questo match di tennis.

Carlos Alcaraz-Taylor Fritz
10/03/2025
22:00
Bookmaker12
1.164.75
1.204.50
1.204.40
1.214.40
1.214.50

Le nostre scommesse su Carlos Alcaraz-Taylor Fritz

L’iberico ritrova sulla sua strada un avversario che ha battuto nella finale di Tokyo disputata a fine settembre e contro il quale ha invece perso nell’incontro di Laver Cup.

PRONOSTICO: OVER 21.5 GAMES @1.73 BET365

