Mercoledì a Torino torna in campo Jannik Sinner per il secondo match del girone delle Nitto ATP Finals di Tennis. Dopo la bella affermazione contro Auger Aliassime, arriva il test più importante della prima fascia, la sfida contro il tedesco Alexander Zverev, numero 3 al mondo. Pronostico Sinner-Zverev 12 novembre 2025.

Pronostico Sinner-Zverev 12 novembre 2025: analisi e statistiche

Andiamo a vedere l’analisi del match tra Jannik Sinner-Alexander Zverev sfida valida per le Nitto ATP Finals 2025 di Torino, con statistiche, guida tv, quote e consigli per le scommesse di tennis.

Il big match del Gruppo “Bjorn Borg” si gioca mercoledì e vede in campo Jannik Sinner. L’altoatesino, numero 1 al mondo e grande favorito per vincere questa competizione indoor, dove è il migliore, ha prima carburato all’esordio contro Auger Aliassime con un 7-5 al primo set, poi ha preso il largo regolando il canadese con un netto 6-1.

Alexander Zverev non è ancora nelle sue condizioni migliori, ma il tedesco rappresenta il principale ostacolo nel girone per Sinner. Al primo turno Zverev ha avuto la meglio su Ben Shelton, anche in questo caso in due set, col risultato di 6-3, 7-6.

Guida TV Tennis ATP Finals: dove vedere Jannik Sinner-Alexander Zverev?

La sfida tra Jannik Sinner e Sascha Zverev, valevole per la seconda giornata del Gruppo “Bjorn Borg” delle Nitto ATP Finals, si giocherà mercoledì 12 novembre alle ore 20:30 alla Inalpi Arena di Torino.

Jannik Sinner contro Alexander Zverev sarà visibile in diretta tv sui canali Sky Sport, che trasmette tutti i match delle ATP Finals 2025, oltre che in chiaro su Rai 2, canale che mostra una partita di ogni giornata. Inoltre, sarà possibile seguire l’evento in streaming sulle piattaforme SkyGo, NOW Tv e Tennis Tv, oltre che gratuitamente su Rai Play.

Le migliori quote per Jannik Sinner-Alexander Zverev

Ecco la comparazione delle migliori quote sul mercato italiano per il testa a testa su questo match di tennis.

Le nostre scommesse su Jannik Sinner-Alexander Zverev

Jannik Sinner e Sascha Zverev, al terzo confronto ravvicinato dopo la finale di Vienna e la semifinale di Parigi vinte sempre dall’attuale numero 1 del mondo. L’altoatesino dal 2024 ha invertito la rotta contro il tedesco uscito sempre sconfitto negli ultimi quattro incontri. In questo 2025 Sinner ha prima battuto Zverev nella finale degli Australian Open in tre set (6-3 7-6 6-3) e poi nell’atto conclusivo di Vienna in rimonta con il punteggio di 3-6 6-3 7-5: infine nella recente semifinale del Masters di Parigi il teutonico è stato umiliato con un perentorio 0-6 1-6.

PRONOSTICO: UNDER 20.5 GAMES @1.83 BET365

