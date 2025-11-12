Pronostico Jannik Sinner-Alexander Zverev: big match del gruppo delle Nitto ATP Finals del 12-11-2025

Pronostico Sinner-Zverev 12 novembre 2025
Pronostici Tennis
Avatar
di
12 Novembre 2025

Mercoledì a Torino torna in campo Jannik Sinner per il secondo match del girone delle Nitto ATP Finals di Tennis. Dopo la bella affermazione contro Auger Aliassime, arriva il test più importante della prima fascia, la sfida contro il tedesco Alexander Zverev, numero 3 al mondo. Pronostico Sinner-Zverev 12 novembre 2025.

Pronostico Sinner-Zverev 12 novembre 2025: analisi e statistiche

Andiamo a vedere l’analisi del match tra Jannik Sinner-Alexander Zverev sfida valida per le Nitto ATP Finals 2025 di Torino, con statistiche, guida tv, quote e consigli per le scommesse di tennis.

Il big match del Gruppo “Bjorn Borg” si gioca mercoledì e vede in campo Jannik Sinner. L’altoatesino, numero 1 al mondo e grande favorito per vincere questa competizione indoor, dove è il migliore, ha prima carburato all’esordio contro Auger Aliassime con un 7-5 al primo set, poi ha preso il largo regolando il canadese con un netto 6-1.

Alexander Zverev non è ancora nelle sue condizioni migliori, ma il tedesco rappresenta il principale ostacolo nel girone per Sinner. Al primo turno Zverev ha avuto la meglio su Ben Shelton, anche in questo caso in due set, col risultato di 6-3, 7-6.

Pronostico Sinner-Zverev 12 novembre 2025

Pronostico Sinner-Zverev 12 novembre 2025

Guida TV Tennis ATP Finals: dove vedere Jannik Sinner-Alexander Zverev?

La sfida tra Jannik Sinner e Sascha Zverev, valevole per la seconda giornata del Gruppo “Bjorn Borg” delle Nitto ATP Finals, si giocherà mercoledì 12 novembre alle ore 20:30 alla Inalpi Arena di Torino.

Jannik Sinner contro Alexander Zverev sarà visibile in diretta tv sui canali Sky Sport, che trasmette tutti i match delle ATP Finals 2025, oltre che in chiaro su Rai 2, canale che mostra una partita di ogni giornata. Inoltre, sarà possibile seguire l’evento in streaming sulle piattaforme SkyGo, NOW Tv e Tennis Tv, oltre che gratuitamente su Rai Play.

Le migliori quote per Jannik Sinner-Alexander Zverev

Ecco la comparazione delle migliori quote sul mercato italiano per il testa a testa su questo match di tennis.

Jannik Sinner-Alexander Zverev
10/03/2025
22:00
Bookmaker12
1.087.00
1.107.00
1.116.40
1.106.75
1.116.80

Le nostre scommesse su Jannik Sinner-Alexander Zverev

Jannik Sinner e Sascha Zverev, al terzo confronto ravvicinato dopo la finale di Vienna e la semifinale di Parigi vinte sempre dall’attuale numero 1 del mondo. L’altoatesino dal 2024 ha invertito la rotta contro il tedesco uscito sempre sconfitto negli ultimi quattro incontri. In questo 2025 Sinner ha prima battuto Zverev nella finale degli Australian Open in tre set (6-3 7-6 6-3) e poi nell’atto conclusivo di Vienna in rimonta con il punteggio di 3-6 6-3 7-5: infine nella recente semifinale del Masters di Parigi il teutonico è stato umiliato con un perentorio 0-6 1-6.

PRONOSTICO: UNDER 20.5 GAMES @1.83 BET365

betting online

Bonus Benvenuto: 5.000€ Salva il Bottino + fino a 75€


Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5.000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 75€

5.0
Visita il Sito Recensione

Per i nuovi clienti fino a 5525 € di Bonus


Il bonus benvenuto di Goldbet offre subito 25€ in Bonus Sport più al momento del primo deposito il 100% fino a 500€ di Bonus, più un extra Bonus di 5.000€ in Play Bonus Casinò.

4.5
Visita il Sito Recensione
Bonus Benvenuto: 500 free spins + Bonus fino a 6000€ Bonus Benvenuto: Registrati tramite SPID e ricevi 500 Free Spin e 1.000€ di Bonus senza deposito alla registrazione su AdmiralBet. In più, con la tua prima ricarica puoi ricevere fino a 5.000€ di Real Bonus utilizzabili per le tue scommesse sportive.
4.5
Visita il Sito Recensione

Seguici anche su Telegram e sugli altri social

Per essere sempre aggiornato seguici anche sul canale TELEGRAM BETTING MANIAC gratuito. Se vuoi tutto entra nel VIP con una piccola spesa, o anche gratis con le nostre promozioni. Contattaci per tutte le informazioni. Siamo anche su YouTube con i nostri video e su Instagram e Twitter.

Telegram-loghino.pngTELEGRAM BETTING MANIAC
Instagram-loghino.pngINSTAGRAM BETTING MANIAC
Twitter-loghino.pngTWITTER BETITALIAWEB
Youtube-loghino.pngYOUTUBE BETITALIAWEB

Condividi questo articolo
, , ,
Altri articoli
Pronostico Carlos Alcaraz-Lorenzo Musetti: analisi, guida tv, quote e scommesse tennis Nitto ATP Finals del 13-11-2025
Pronostici Tennis
Pronostico Carlos Alcaraz-Lorenzo Musetti: analisi, guida tv, quote e scommesse tennis Nitto ATP Finals del 13-11-2025
12 Novembre 2025
Pronostici Nitto ATP Finals 2025: anteprima, analisi dei gironi, quote e scommesse sulle finali di Tennis a Torino. Sinner grande favorito
Pronostici Tennis
Pronostici Nitto ATP Finals 2025: anteprima, analisi dei gironi, quote e scommesse sulle finali di Tennis a Torino. Sinner grande favorito
7 Novembre 2025
Pronostici Tennis: quando può tornare numero 1 al mondo Jannik Sinner? Prossimi impegni, quote e il confronto con Alcaraz
Pronostici Tennis
Pronostici Tennis: quando può tornare numero 1 al mondo Jannik Sinner? Prossimi impegni, quote e il confronto con Alcaraz
10 Settembre 2025
Bet Italia Web è su Google News con le sue notizie e articoli
betitaliaweb google news notizie
pronostici sportivi telegram
Comparatore Scommesse
Sisal Scommesse
Sisal Scommesse

Bonus Benvenuto: 5.000€ Salva il Bottino + fino a 75€


Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5.000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 75€

Goldbet Scommesse
Goldbet Scommesse

Per i nuovi clienti fino a 5525 € di Bonus


Il bonus benvenuto di Goldbet offre subito 25€ in Bonus Sport più al momento del primo deposito il 100% fino a 500€ di Bonus, più un extra Bonus di 5.000€ in Play Bonus Casinò.

AdmiralBet Scommesse
AdmiralBet Scommesse
Bonus Benvenuto: 500 free spins + Bonus fino a 6000€ Bonus Benvenuto: Registrati tramite SPID e ricevi 500 Free Spin e 1.000€ di Bonus senza deposito alla registrazione su AdmiralBet. In più, con la tua prima ricarica puoi ricevere fino a 5.000€ di Real Bonus utilizzabili per le tue scommesse sportive.
Starvegas Scommesse
Starvegas Scommesse

Bonus Benvenuto: 50% fino a 3000€


Registrati a Starvegas e ottieni al primo deposito un bonus scommesse del 50% fino a 3000 euro.

Domusbet Scommesse
Domusbet Scommesse

Bonus Benvenuto: fino a un massimo di 5800€


Registrati a Domusbet e ottieni 10€ senza deposito + 50% fino a 25€ sul primo deposito + maxi bonus fino a 5.800€ + 20 Freespin.

Classifica Serie A

 

Tutti i Pronostici e le Quote

CalcioBasketTennisPallavoloMotoriFootball AmericanoBaseballGolfHockeyCiclismoSport InvernaliCostume e Società

Offriamo pronostici, suggerimenti e anteprime sulle principali competizioni sportive ed eventi, aiutandoti a scegliere tra le offerte di bookmaker autorizzati dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli in Italia.

Betitaliaweb è un portale informativo, non un operatore di gioco. Tutti i brand presenti hanno licenza AAMS. Il gioco è vietato ai minori di 18 anni e può causare dipendenza. Consulta le probabilità di vincita e i regolamenti su www.aams.gov.it e sui siti dei concessionari.

Avvertenze ai sensi del D.L. 13 settembre 2012 n.158, convertito in Legge n. 189/2012.

 

 

© 2025 Il presente sito web betitaliaweb.it è di proprietà di «BETANDEAL S.L.», con sede legale in 49028 Zamora (Spagna), Calle Puentico, 9, P. IVA ESB49294242. La gestione e l’operatività del sito sono affidate a «GLOBAL GAMING MARKETING SERVICES S.L.», con sede legale in 51001 Ceuta (Spagna), Calle Camoens 4, ufficio 9, P. IVA ES51040673.
© 2025 Il presente sito web betitaliaweb.it è di proprietà di «BETANDEAL S.L.», con sede legale in 49028 Zamora (Spagna), Calle Puentico, 9, P. IVA ESB49294242. La gestione e l’operatività del sito sono affidate a «GLOBAL GAMING MARKETING SERVICES S.L.», con sede legale in 51001 Ceuta (Spagna), Calle Camoens 4, ufficio 9, P. IVA ES51040673.