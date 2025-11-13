Pronostico Carlos Alcaraz-Lorenzo Musetti: analisi, guida tv, quote e scommesse tennis Nitto ATP Finals del 13-11-2025

Pronostico Alcaraz-Musetti 13 novembre 2025
Pronostici Tennis
di
12 Novembre 2025

Lorenzo Musetti batte in rimonta De Minaur e rimane viva la speranza di passare il girone che andrà a completare col 3° match delle Tennis Nitto ATP Finals contro il numero 1 al mondo spagnolo, Carlos Alcaraz, in una sfida davvero ardua. Pronostico Alcaraz-Musetti 13 novembre 2025.

Pronostico Alcaraz-Musetti 13 novembre 2025: analisi e statistiche

Andiamo a vedere l’analisi del match tra Carlos Alcaraz-Lorenzo Musetti sfida valida per le Nitto ATP Finals 2025 di Torino, con statistiche, guida tv, quote e consigli per le scommesse di tennis.

Dopo la grande vittoria in rimonta di ieri contro Alex De Minaur (7-5 3-6 7-5 riscattando la brutta sconfitta in 2 set all’esordio contro Fritz), il cammino di Lorenzo Musetti alle ATP Finals 2025 di Torino proseguirà contro lo spagnolo, in un match da vincere (e potrebbe non bastare). 

Carlos Alcaraz non è ancora aritmeticamente qualificato alla finale e lo scontro con l’azzurro sarà quindi decisivo per entrambi. Lo spagnolo arriva da un match combattuto fino al 3° set contro un ottimo Fritz, dopo aver battuto 7-6, 6-2 De Minaur al debutto.

Pronostico Alcaraz-Musetti 13 novembre 2025

Pronostico Alcaraz-Musetti 13 novembre 2025

Guida TV Tennis ATP Finals: dove vedere Carlos Alcaraz-Lorenzo Musetti?

Lorenzo Musetti contro Carlos Alcaraz, terzo match valido per la fase a gironi delle Nitto ATP Finals 2025, si disputerà giovedì 13 novembre all’Inalpi Arena di Torino. L’incontro si giocherà alle ore 20:30.

Il match tra Musetti e De Minaur sarà visibile in diretta tv sui canali Sky Sport, che trasmetterà tutti i match delle ATP Finals 2025. Inoltre, sarà possibile seguire l’evento in streaming sulle piattaforme SkyGo, NOW Tv e Tennis Tv.

Le migliori quote per Carlos Alcaraz-Lorenzo Musetti

Ecco la comparazione delle migliori quote sul mercato italiano per il testa a testa su questo match di tennis.

Carlos Alcaraz-Lorenzo Musetti
10/03/2025
22:00
Bookmaker12
1.135.50
1.136.00
1.135.60
1.125.50
1.135.60

Le nostre scommesse su Carlos Alcaraz-Lorenzo Musetti

Lo spagnolo è nettamente avanti 6-1 nei confronti diretti e ha vinto tutte e tre le sfide stagionali: in finale a Monte Carlo, in semifinale a Roma e in semifinale al Roland Garros (ritiro di Musetti). L’azzurro ha vinto solamente il primissimo confronto, nel 2022, nella finale sulla terra di Amburgo. Non ci sono precedenti sul cemento indoor.

PRONOSTICO: ALCARAZ -4.5 GAMES @1.73 BET365

