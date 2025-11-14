Pronostico Jannik Sinner-Ben Shelton: ultimo match del girone delle Nitto ATP Finals 2025 di Tennis

Pronostico Sinner-Shelton 14 novembre 2025
13 Novembre 2025

A Torino continuano le Nitto ATP Finals di Tennis e venerdì si giocano gli ultimi match della fase a gironi, un gruppo che Jannik Sinner è già certo di chiudere da primo per andare in semifinale, mentre l’avversario, Ben Shelton, è già certo dell’eliminazione. Pronostico Sinner-Shelton 14 novembre 2025.

Pronostico Sinner-Shelton 14 novembre 2025: analisi e statistiche

Andiamo a vedere l’analisi del match tra Jannik Sinner-Ben Shelton sfida valida per le Nitto ATP Finals 2025 di Torino, con statistiche, guida tv, quote e consigli per le scommesse di tennis.

Jannik Sinner, già certo del passaggio in semifinale da primo del girone, chiude il suo cammino nel Gruppo “Bjorn Borg” affrontando un avversario già certo dell’eliminazione. . L’italiano si è sbarazzato di Auger Aliassime e Zverev senza cedere un set, dei due tennisti sopracitati. Sinner proverà comunque a battere il n.5 al mondo per prolungare la sua striscia positiva in eventi indoor (28) e guadagnare 200 punti extra per il ranking che potranno rivelarsi utili (prima o poi) nel duello con il rivale spagnolo Carlos Alcaraz per la leadership della classifica ATP.

Ben Shelton invece è già stato eliminato dopo aver perso con Zverev e Auger-Aliassime. Lo statunitense ha così messo in fila 3 sconfitte consecutive, considerando anche i quarti di finale a Parigi persi per 2 set a 0 proprio contro Sinner.

Pronostico Sinner-Shelton 14 novembre 2025

Guida TV Tennis ATP Finals: dove vedere Jannik Sinner-Ben Shelton?

La sfida tra Jannik Sinner e Ben Shelton, valevole per la terza e ultima giornata del Gruppo “Bjorn Borg” delle Nitto ATP Finals, si giocherà venerdì 14 novembre alla Inalpi Arena di Torino non prima delle ore 14.00.

Jannik Sinner contro Ben Shelton sarà visibile in diretta tv sui canali Sky Sport, che trasmette tutti i match delle ATP Finals 2025, oltre che in chiaro su Rai 2, canale che mostra una partita di ogni giornata. Inoltre, sarà possibile seguire l’evento in streaming sulle piattaforme SkyGo, NOW Tv e Tennis Tv, oltre che gratuitamente su Rai Play.

Le migliori quote per Jannik Sinner-Ben Shelton

Ecco la comparazione delle migliori quote sul mercato italiano per il testa a testa su questo match di tennis.

Jannik Sinner-Ben Shelton
10/03/2025
22:00
Bookmaker12
1.077.50
1.079.00
1.067.80
1.068.00
1.067.80

Le nostre scommesse su Jannik Sinner-Ben Shelton

Senza storia il computo dei precedenti tra il numero due del mondo e Shelton. Dopo aver perso il primo confronto a Shanghai nel 2023 Sinner ha infilato sette vittorie consecutive: in questo 2025 lo statunitense ha ceduto in tre occasioni, ovvero la semifinale degli Australian Open – i quarti di finale di Wimbledon e i quarti del recente Masters 1000 di Parigi. Ci aspettiamo un altro successo di Sinner, ma la quota è senza valore e non ci muoviamo nemmeno sull’handicap oggi, visto che Sinner è comunque già qualificato da primo nel girone e potrebbe risparmiarsi un pò in vista delle semifinali. Optiamo per un no bet in questo scontro.

PRONOSTICO: NO BET

© 2025 Il presente sito web betitaliaweb.it è di proprietà di «BETANDEAL S.L.», con sede legale in 49028 Zamora (Spagna), Calle Puentico, 9, P. IVA ESB49294242. La gestione e l’operatività del sito sono affidate a «GLOBAL GAMING MARKETING SERVICES S.L.», con sede legale in 51001 Ceuta (Spagna), Calle Camoens 4, ufficio 9, P. IVA ES51040673.
