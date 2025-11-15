Questo sabato a Torino si giocano le semifinali delle Nitto ATP Finals di Tennis e si inizierà subito con Jannik Sinner in campo contro Alex De Minaur che ha sempre battuto in 12 precedenti, con l’altoatesino che è un vero incubo per l’australiano. Pronostico Sinner-De Minaur 15 novembre 2025.

Pronostico Sinner-De Minaur 15 novembre 2025: analisi e statistiche

Andiamo a vedere l’analisi del match tra Jannik Sinner-Alex De Minaur sfida valida per le Nitto ATP Finals 2025 di Torino, con statistiche, guida tv, quote e consigli per le scommesse di tennis.

Jannik Sinner, che nel Round Robin non ha lasciato scampo ai malcapitati Auger-Aliassime, Zverev e Sheton, affronta il numero 7 del ranking mondiale nella semifinale di Torino per le Finals.

L’australiano Alex De Minaur è stato capace di strappare in extremis il pass per la semifinale grazie alla vittoria su Taylor Fritz nell’ultimo turno del Gruppo “Jimmy Connors”.

Guida TV Tennis ATP Finals: dove vedere Jannik Sinner-Alex De Minaur?

La sfida tra Jannik Sinner e Alex de Minaur, valevole come semifinale delle Nitto ATP Finals, si giocherà sabato 15 novembre alle ore 14:30 alla Inalpi Arena di Torino.

Jannik Sinner contro Alex de Minaur sarà visibile in diretta tv sui canali Sky Sport, che trasmette tutti i match delle ATP Finals 2025, oltre che in chiaro su Rai 2, canale che mostra una partita di ogni giornata. Inoltre, sarà possibile seguire l’evento in streaming sulle piattaforme SkyGo, NOW Tv e Tennis Tv, oltre che gratuitamente su Rai Play.

Le migliori quote per Jannik Sinner-Alex De Minaur

Ecco la comparazione delle migliori quote sul mercato italiano per il testa a testa su questo match di tennis.

Le nostre scommesse su Jannik Sinner-Alex De Minaur

Jannik Sinner è un incubo per de Minaur: l’australiano nei dodici precedenti, tra il 2019 (primo confronto alle Next Gen ATP Finals) e il 2025, non ha mai trovato le contromisure per impensierire l’italiano. Quest’anno Sinner ha sconfitto de Minaur ai quarti degli Australian Open e nelle semifinali di Pechino e Vienna. Nel 2024 si affrontarono nel Round Robin delle ATP Finals e vinse il 24enne di San Candido con il punteggio di 6-3, 6-4.

PRONOSTICO: UNDER 20.5 GAMES @1.73

betting online 1 Bonus Benvenuto: 5.000€ Salva il Bottino + fino a 75€

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5.000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 75€ 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Per i nuovi clienti fino a 5525 € di Bonus

Il bonus benvenuto di Goldbet offre subito 25€ in Bonus Sport più al momento del primo deposito il 100% fino a 500€ di Bonus, più un extra Bonus di 5.000€ in Play Bonus Casinò. 4.5 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: 500 free spins + Bonus fino a 6000€ Bonus Benvenuto: Registrati tramite SPID e ricevi 500 Free Spin e 1.000€ di Bonus senza deposito alla registrazione su AdmiralBet. In più, con la tua prima ricarica puoi ricevere fino a 5.000€ di Real Bonus utilizzabili per le tue scommesse sportive. 4.5 Visita il Sito Recensione

Seguici anche su Telegram e sugli altri social

Per essere sempre aggiornato seguici anche sul canale TELEGRAM BETTING MANIAC gratuito. Se vuoi tutto entra nel VIP con una piccola spesa, o anche gratis con le nostre promozioni. Contattaci per tutte le informazioni. Siamo anche su YouTube con i nostri video e su Instagram e Twitter.

TELEGRAM BETTING MANIAC

INSTAGRAM BETTING MANIAC

TWITTER BETITALIAWEB

YOUTUBE BETITALIAWEB

Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.