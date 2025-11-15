Questo sabato a Torino si giocano le semifinali delle Nitto ATP Finals di Tennis e si inizierà subito con Jannik Sinner in campo contro Alex De Minaur che ha sempre battuto in 12 precedenti, con l’altoatesino che è un vero incubo per l’australiano. Pronostico Sinner-De Minaur 15 novembre 2025.
Pronostico Sinner-De Minaur 15 novembre 2025: analisi e statistiche
Andiamo a vedere l’analisi del match tra Jannik Sinner-Alex De Minaur sfida valida per le Nitto ATP Finals 2025 di Torino, con statistiche, guida tv, quote e consigli per le scommesse di tennis.
Jannik Sinner, che nel Round Robin non ha lasciato scampo ai malcapitati Auger-Aliassime, Zverev e Sheton, affronta il numero 7 del ranking mondiale nella semifinale di Torino per le Finals.
L’australiano Alex De Minaur è stato capace di strappare in extremis il pass per la semifinale grazie alla vittoria su Taylor Fritz nell’ultimo turno del Gruppo “Jimmy Connors”.
Guida TV Tennis ATP Finals: dove vedere Jannik Sinner-Alex De Minaur?
La sfida tra Jannik Sinner e Alex de Minaur, valevole come semifinale delle Nitto ATP Finals, si giocherà sabato 15 novembre alle ore 14:30 alla Inalpi Arena di Torino.
Jannik Sinner contro Alex de Minaur sarà visibile in diretta tv sui canali Sky Sport, che trasmette tutti i match delle ATP Finals 2025, oltre che in chiaro su Rai 2, canale che mostra una partita di ogni giornata. Inoltre, sarà possibile seguire l’evento in streaming sulle piattaforme SkyGo, NOW Tv e Tennis Tv, oltre che gratuitamente su Rai Play.
Le migliori quote per Jannik Sinner-Alex De Minaur
Ecco la comparazione delle migliori quote sul mercato italiano per il testa a testa su questo match di tennis.
Le nostre scommesse su Jannik Sinner-Alex De Minaur
Jannik Sinner è un incubo per de Minaur: l’australiano nei dodici precedenti, tra il 2019 (primo confronto alle Next Gen ATP Finals) e il 2025, non ha mai trovato le contromisure per impensierire l’italiano. Quest’anno Sinner ha sconfitto de Minaur ai quarti degli Australian Open e nelle semifinali di Pechino e Vienna. Nel 2024 si affrontarono nel Round Robin delle ATP Finals e vinse il 24enne di San Candido con il punteggio di 6-3, 6-4.
PRONOSTICO: UNDER 20.5 GAMES @1.73
