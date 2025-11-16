La finale più attesa, e più scontata è servita. I primi due giocatori di tennis al mondo, Carlos Alcaraz e Jannik Sinner, si affronteranno nel capitolo conclusivo delle Nitto ATP Finals. Ecco il nostro Pronostico Sinner-Alcaraz 16 novembre 2025.

Pronostico Sinner-Alcaraz 16 novembre 2025: analisi e statistiche

Andiamo a vedere l’analisi del match tra Jannik Sinner-Carlos Alcaraz sfida valida per le Nitto ATP Finals 2025 di Torino, con statistiche, guida tv, quote e consigli per le scommesse di tennis.

Dopo la vittoria nella semifinale del sabato pomeriggio contro Alex de Minaur per 7-5 6-2, Jannik Sinner affronta nella finalissima di Torino il suo grande rivale, lo spagnolo nuovo numero 1 al mondo, nella finale più attesa ma anche più scontata. In queste Finals l’altoatesino non ha concesso nemmeno un set agli avversari, battendo Auger-Aliassime, Zverev e Shelton nel girone che ha comandato, prima del successo si De Minaur.

Carlos Alcaraz, che a prescindere da tutto terminerà l’anno da numero 1 al mondo, riprendendo la posizione proprio su Sinner, un set l’ha lasciato per strada a Torino. Prima ha vinto il girone battendo de Minaur, Fritz (ed è qui che ha perso il set) e Musetti, poi ha superato il canadese pericoloso in indoor, Auger-Aliassime, con un netto 6-2, 6-4 in semifinale.

Guida TV Tennis ATP Finals: dove vedere Sinner-Alcaraz?

La sfida tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, valevole come finale delle Nitto ATP Finals, si giocherà domenica 16 novembre alle ore 18:00 all’Inalpi Arena di Torino.

Il match sarà visibile in diretta tv sui canali Sky Sport, che trasmette tutti i match delle ATP Finals 2025, oltre che in chiaro su Rai 2, canale che mostra una partita di ogni giornata. Inoltre, sarà possibile seguire l’evento in streaming sulle piattaforme SkyGo, NOW Tv e Tennis Tv, oltre che gratuitamente su Rai Play.

Migliori quote per Jannik Sinner-Carlos Alcaraz

Ecco la comparazione delle migliori quote sul mercato italiano per il testa a testa su questo match di tennis.

Le nostre scommesse su Jannik Sinner-Carlos Alcaraz

Siamo all’atto 16 della rivalità tra Sinner e Alcaraz, ma la prima volta di sempre all’interno di un campo indoor. Il bilancio complessivo sorride a Carlos che si è aggiudicato 10 partite contro le 5 di Jannik. È la sesta volta soltanto in questa stagione che i due si affrontano sempre in finale: l’azzurro si è imposto soltanto a Wimbledon, mentre lo spagnolo ha vinto a Roma, al Roland Garros, a Cincinnati (match durato soli cinque game prima del ritiro di Sinner) e allo US Open.

PRONOSTICO: OVER 23.5 GAMES @1.94 GOLDBET

