Terminte le Nitto ATP Finals non è ancora tempo di pausa per il tennis visto che ci spostiamo da Torino a Bologna per le Final 8 della Coppa Davis 2025 che andiamo a vedere con la preview, il calendario completo, il possibile cammino degli azzurri e le analisi per la prima sfida Italia-Austria. Anteprima Final 8 Coppa Davis.

Anteprima Final 8 Coppa Davis: si gioca a Bologna

Torniamo a parlare di Tennis, dopo un periodo quasi perfetto con le scommesse, culminato con l’Over nella finale di Torino delle Nitto ATP Finals tra Jannik Sinner che ha superato Carlos Alcaraz, difendendo il titolo delle finali stagionali di tennis. Un Sinner che non farà parte della squadra azzurra che si prepara per le Final Eight di Coppa Davis 2025 a Bologna (così come Lorenzo Musetti).

Un Italia che vuole difendere il titolo e che inizierà il cammino finale della Davis Cup contro l’Austria, probabilmente la formazione più debole delle otto arrivate a Bologna. Il capitano Filippo Volandri ha convocato al posto del toscano Lorenzo Sonego, che si è così aggiunto a Flavio Cobolli, Matteo Berrettini, Andrea Vavassori e Simone Bolelli. Cobolli, Berrettini e Sonego si giocheranno i due posti in singolare mentre in coppia c’è l’esperienza e la solidità di Bolelli/Vavassori, reduci dalla prima storica semifinale alle Finals.

L’approdo in semifinale porterebbe l’Italia ad alzare ulteriormente il livello dell’avversaria. La squadra azzurra se la dovrebbe vedere contro la vincente della sfida tra Francia e Belgio. Transalpini favoriti, ma che non dovranno sottovalutare il Belgio, che è stato capace di vincere in Australia per centrare la qualificazione alle finali di Bologna.

L’Italia è sulla carta superiore ad Austria, Francia e Belgio, dunque con la possibilità concreta di raggiungere la sua terza finale consecutiva. Nell’ultimo atto gli azzurri potrebbero trovarsi di fronte delle potenze come la Spagna di Carlos Alcaraz e la Germania di Alexander Zverev (probabile un loro super scontro in semifinale), con gli spagnoli comunque chiamati ad un difficile quarto di finale con la Cechia, vera outsider di queste finali.

Programma completo e Guida TV Tennis, Coppa Davis 2025

La diretta tv della Final Eight della Coppa Davis 2025 di tennis sarà fruibile su SuperTennis HD, ed eventualmente semifinale e finale con l’Italia anche su Rai 1 HD, mentre la diretta streaming della manifestazione sarà disponibile su SuperTenniX, ed eventualmente semifinale e finale con l’Italia anche su Rai Play.

Quarti di finale

Martedì 18 novembre

Francia – Belgio (a partire dalle ore 16:00)

Mercoledì 19 novembre

Italia-Austria (a partire dalle ore 16:00)

Giovedì 20 novembre

Spagna – Cechia (a partire dalle ore 10:00)

Argentina – Germania (non prima delle ore 17:00)

Semifinali

Venerdì 21 novembre

vincenti FRA-BEL e ITA-AUT (a partire dalle ore 16:00)

Sabato 22 novembre

vincenti ESP-CZE e ARG-GER (a partire dalle ore 12:00)

Finale

Domenica 23 novembre

Finale Coppa Davis 2025 (a partire dalle ore 15:00)

Analisi Italia-Austria, primo turno Final 8 Davis Cup 2025

L’Italia insegue il tris in Coppa Davis in “casa”: gli azzurri, orfani di Jannik Sinner e Lorenzo Musetti, fanno il loro esordio a Bologna contro l’Austria, in programma mercoledì 19 novembre a partire dalle 16. Il bilancio è di 5-1 a favore dell’Italia, per un totale di 22 incontri in favore degli azzurri e 8 dei loro prossimi avversari.

1930 – QF Zona Europa: Italia b. Austria 3-2

1933 – R2 Zona Europa: Italia b. Austria 4-1

1967 – R1 Zona Europa A: Italia b. Austria 5-0

1969 – QF Zona Europa A: Italia b. Austria 5-0

1972 – R1 Zona Europa A: Italia b. Austria 5-0

1990 – QF World Group I: Austria b. Italia 5-0

Dicevamo che sulla carta l’Austria non dovrebbe impensierirci, e lo vediamo anche dalle quote micro per la vittoria degli azzurri (@1.08 contro @8 degli austriaci), ma andiamo a vedere i nostri avversari al primo turno più nel dettaglio. Ad oggi il numero 1 austriaco, per ampio distacco, è Filip Misolic al numero 80 al mondo, col ventiquattrenne di Graz che ha fatto un grande balzo, dato che a inizio anno era fuori dai 300. A spingerlo una finale Challenger a Tenerife, un’altra (vinta) a Praga e soprattutto l’importante accoppiata 3° turno al Roland Garros.

Il numero 2 non è Sebastian Ofner, fermo per problemi seri a un tallone che ne hanno condizionato molto fortemente l’attività agonistica, ma Jurij Rodionov, attuale numero 160 del mondo con un passato da numero 87 e con una buona costanza, ma a livello Challenge con una vittoria a Bonn e una finale a Manacor.

Il terzo uomo, che appare difficile si veda in campo, è Lukas Neumayer, numero 188 mondiale, una finale Challenger quest’anno a Vicenza e un’interessante costanza di risultati mantenuta fondamentalmente per tutto l’anno.

In doppio la musica è molto diversa, chiaramente: Lucas Miedler ed Alexander Erler sono specialisti capaci di arrampicarsi fino alle prime 50 posizioni del ranking dedicato. Insieme hanno giocato dal 2021 al 2024, portando a casa sette torneo di cui quattro 250 e tre 500, poi Miedler ha deciso di far coppia con il portoghese Francisco Cabral, vincendo tre 250, mentre Erler ha conquistato, assieme all’americano Robert Galloway, il titolo a Stoccolma nello scorso ottobre.

