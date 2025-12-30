Il 2026 del Tennis inizia ufficialmente con la quarta edizione della United Cup, al via il prossimo 2 gennaio tra Perth e Sydney, torneo a squadre miste, che fa da antipasto al primo slam della stagione, l’Australian Open. Dopo aver chiuso un 2025 da sogno con la storica doppietta Coppa Davis e Billie Jean King Cup l’Italia punta il triplate. Anteprima United Cup 2026.

Anteprima United Cup 2026: la formula del torneo

Tutto pronto per la nuova stagione 2026 di Tennis che aprirà con lo speciale torneo a squadre miste della United Cup. Si è comunque giocato anche negli ultimi giorni di dicembre, tra match di esibizione e anche la chiacchierata battaglia dei sessi con Kyrgios che ha battuto Sabalenka a Dubai. Dal 2 gennaio però si fa sul serio con la quarta edizione di questa United Cup 2026, vediamo il format di questo torneo particolare.

Scordatevi proprio la battaglia dei sessi, proprio la United Cup è l’esaltazione del tennis unito. La competizione si divide geograficamente tra la costa Ovest (Perth, RAC Arena) e la costa Est (Sydney, Ken Rosewall Arena). Ogni sfida tra nazioni, definita “tie”, si decide su tre incontri secchi: un singolare maschile tra i numeri uno, un singolare femminile tra le numero uno e un doppio misto finale. Quest’ultimo non è un’esibizione, ma l’ago della bilancia: sul punteggio di 1-1 diventa decisivo per la vittoria.

La formula della United Cup 2026 vede 18 nazioni divise in sei gironi da tre squadre ciascuno, tre a Perth (A, C, E) e tre a Sydney (B, D, F). L’Italia, testa di serie numero 3, è inclusa nel Gruppo C con sede a Perth. Gli azzurri affronteranno la Svizzera domenica 4 gennaio alle ore 10:00 e la Francia martedì 6 gennaio alle ore 03:00 italiane.

La United Cup 2026 ospita un parterre di campioni straordinario. Tra gli uomini figurano Alexander Zverev (Germania), Hubert Hurkacz (Polonia, rientro dall’infortunio), Stan Wawrinka (Svizzera), Alex de Minaur (Australia) e Taylor Fritz (USA). Nel settore femminile spiccano Iga Swiatek (Polonia), Coco Gauff (USA), Naomi Osaka (Giappone, al debutto nella manifestazione), Emma Raducanu (Gran Bretagna) e Belinda Bencic (Svizzera).

United Cup 2026: dove si gioca e guida tv

A Perth, la competizione si gioca alla RAC Arena dal 2 al 6 gennaio, con i quarti di finale previsti il 7 gennaio. A Sydney, presso la Ken Rosewall Arena (la storica arena ricostruita nel 2019 presso Sydney Olympic Park), si svolgeranno i match dal 3 al 7 gennaio della fase a gironi, quindi i quarti l’8 e 9 gennaio, le semifinali il 10 gennaio e la finale l’11 gennaio.

La United Cup 2026 sarà trasmessa interamente in chiaro e gratuitamente su SuperTennis, il canale 64 del DTT (oppure 212 su Sky). La copertura è non esclusiva, dunque sarà disponibile anche su Sky Sport per gli abbonati, oltre che su SuperTennis Plus e SuperTenniX in streaming.

La squadra azzurra e gli impegni dell’Italia

L’Italia è inserita nel Gruppo C a Perth e si presenta con i galloni di testa di serie numero 3. La formazione è bloccata e promette scintille. A guidare il team c’è Jasmine Paolini, ormai stella polare del tennis mondiale dopo le finali Slam e il trionfo in BJK Cup. Accanto a lei Flavio Cobolli, esploso definitivamente nel 2025 e protagonista della recente vittoria in Coppa Davis, chiamato a portare il punto nel singolare maschile.

Ma il vero asso nella manica del capitano Stefano Cobolli (padre e coach di Flavio) è la panchina. A differenza di molte altre nazioni che devono improvvisare il doppio misto con i singolaristi stanchi, l’Italia può schierare, se necessario, due dei migliori doppisti al mondo: Sara Errani e Andrea Vavassori. Avere una coppia di specialisti puri pronti a subentrare per il punto decisivo è un lusso che potrebbe fare la differenza tra l’eliminazione e la coppa. Completano la squadra Nuria Brancaccio e Andrea Pellegrino.

Domenica 4 gennaio: Italia vs Svizzera

L’esordio è fissato in orario comodo per il pubblico italiano. Si parte alle ore 10:00 del mattino in Italia (le 17:00 locali).

Primo match: Jasmine Paolini vs Belinda Bencic. Una sfida affascinante contro la campionessa olimpica di Tokyo, al rientro ad alti livelli.

A seguire: Flavio Cobolli vs Stan Wawrinka. Scontro generazionale contro una leggenda vivente. “Stan The Man”, nonostante i 40 anni, sul cemento australiano è ancora un cliente scomodissimo.

A seguire: Doppio misto (probabile la coppia Errani/Vavassori contro il duo svizzero).

Martedì 6 gennaio: Italia vs Francia

Il secondo match sarà decisivo per il passaggio del turno e richiederà una notte in bianco agli appassionati. Si parte alle ore 03:00 della notte italiana (le 10:00 del mattino locali).

Primo match: Flavio Cobolli vs Arthur Rinderknech. Il francese è un bombardiere pericoloso sul veloce; Cobolli dovrà essere perfetto in risposta.

A seguire: Jasmine Paolini vs Lois Boisson. Sulla carta un punto favorevole all’azzurra, contro una giovane talentuosa in ascesa.

A seguire: Doppio misto. Attenzione massima qui, perché la Francia vanta uno specialista esperto come Edouard Roger-Vasselin.

La fase finale (se l’Italia si qualifica)

Il regolamento è severo: passa direttamente ai quarti solo la prima di ogni girone. La seconda classificata deve sperare di essere ripescata come “migliore seconda” della città di Perth.

Quarti di Finale: Mercoledì 7 gennaio a Perth. Se l’Italia vince il girone, giocherà alle ore 10:00 italiane contro la vincente del Gruppo E (probabilmente una tra Gran Bretagna, Grecia o Giappone).

Semifinali e Finale: Sabato 10 e Domenica 11 gennaio a Sydney.

Tutti i gironi della United Cup 2026

Ecco l’analisi dettagliata di tutti gli altri gruppi e delle rose confermate.

Gruppo A (Perth)

È il girone dei campioni in carica. Gli Stati Uniti si presentano come la squadra da battere, schierando forse la coppia più forte del torneo: Taylor Fritz e Coco Gauff.

Stati Uniti: Taylor Fritz, Coco Gauff, Mackenzie McDonald, Varvara Lepchenko.

Spagna: Orfana di Alcaraz, si affida alla solidità di Jaume Munar e alla crescita di Jessica Bouzas Maneiro.

Argentina: Punterà sulla “garra” di Sebastian Baez e Solana Sierra, anche se il cemento non è la loro superficie preferita.

Gruppo B (Sydney)

Un girone molto equilibrato dove il Canada parte leggermente favorito grazie all’esperienza.

Canada: Capitanati dalla doppista Gabriela Dabrowski, schierano Felix Auger-Aliassime e la giovane promessa Victoria Mboko.

Cina: Attenzione alla Cina che schiera Zhang Zhizhen e Zhu Lin, una squadra solida che può sorprendere.

Belgio: Zizou Bergs e l’esperta Elise Mertens formano una coppia insidiosa, specialmente nel doppio misto.

Gruppo C (Perth)

Abbiamo già parlato del girone degli azzurri dove l’Italia sfiderà le “vicine di casa” Francia e Svizzera da favorita.

Italia: Paolini, Cobolli, Errani, Vavassori.

Francia: Arthur Rinderknech, Lois Boisson, Edouard Roger-Vasselin.

Svizzera: Stan Wawrinka, Belinda Bencic.

Gruppo D (Sydney)

L’Australia gioca in casa e avrà il supporto del pubblico di Sydney, col fattore campo che darà un aiuto ai canguri.

Australia: Alex de Minaur è la stella assoluta, affiancato dalla giovane Maya Joint. In panchina capitan Lleyton Hewitt è una garanzia.

Repubblica Ceca: Squadra pericolosissima con il giovane talento Jakub Mensik e l’esperienza Slam di Barbora Krejcikova.

Norvegia: Tutto ruota attorno a Casper Ruud. Se vince il singolare, la Norvegia può giocarsela al doppio decisivo con Malene Helgo.

Gruppo E (Perth)

La notizia dell’ultima ora è il forfait per infortunio di Jack Draper nella Gran Bretagna, sostituito da Billy Harris.

Gran Bretagna: senza Draper, il peso della squadra ricade su Emma Raducanu. In campo maschile promosso titolare Billy Harris; nel doppio entra lo specialista Neal Skupski.

Grecia: La coppia “eterna” Stefanos Tsitsipas e Maria Sakkari ci riprova. Se stanno bene, sono da finale.

Giappone: Grande attesa per il ritorno di Naomi Osaka in una competizione a squadre, affiancata da Shintaro Mochizuki.

Gruppo F (Sydney)

Forse il girone di ferro di Sydney, con due superpotenze pronte a darsi battaglia, Polonia e Germania, mentre l’Olanda dovrebbe essere più indietro.

Polonia: Iga Swiatek, numero 1 o 2 del mondo a seconda delle settimane, è una garanzia. Con Hubert Hurkacz formano una coppia devastante.

Germania: Alexander Zverev guida la squadra tedesca insieme a Eva Lys. Zverev in questo formato si esalta spesso.

Paesi Bassi: Tallon Griekspoor e Suzan Lamens cercheranno di fare da guastafeste tra i due litiganti.

