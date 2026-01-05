Pronostico Lorenzo Sonego-Rei Sakamoto: analisi, quote e scommesse Tennis ATP Hong Kong 2026

Lorenzo Sonego-Rei Sakamoto
Pronostici Tennis
5 Gennaio 2026

Il 2026 di Tennis è iniziato con i primi tornei asiatici, e qui ci concentriamo sulla sfida tra il nostro Lorenzo Sonego, e Rei Sakamoto, al primo turno del ATP Hong Kong 2026. Iniziano i tornei in preparazione all’Australian Open. Pronostico Sonego-Sakamoto 6 gennaio 2026.

Pronostico Sonego-Sakamoto 6 gennaio 2026: analisi e statistiche

Vediamo le analisi di Lorenzo Sonego-Rei Sakamoto, match valido per il primo turno del torneo di Tennis ATP Hong Kong del 6 gennaio 2026.

Sul veloce cemento asiatico si gioca uno dei primi tornei del 2026, l’altro è a Brisbane, e tra i protagonisti attesi in questo evento c’è Lorenzo Sonego. Numero 40 del ranking ATP e quinto nel seeding, Sonego arriva a Hong Kong con buoni propositi e per dare un segnale immediatamente positivo nel nuovo anno. Nella scorsa edizione del torneo asiatico, il 30enne torinese si fermò agli ottavi di finale per mano del britannico Cameron Norrie.

Il giapponese Rei Sakamoto, 19enne di Nagoya, è uno dei giovani talenti emergenti del tennis giapponese: ex numero 1 del ranking junior ITF e vincitore del titolo junior agli Australian Open 2024, ha poi conquistato diversi titoli nel circuito Challenger ed è 184esimo nel ranking mondiale, viene considerato uno dei prospetti più interessanti della Next Gen mondiale. Chi passa il turno, avrebbe poi la chance di misurarsi più avanti (non prima dei quarti di finale) con il kazako Aleksandr Bublik che è numero due del seeding.

Guida TV Tennis: dove vedere Sonego-Sakamoto?

A detenere i diritti televisivi dei due tornei ATP 250 in corso tra Brisbane e Hong Kong è Sky Sport, che ha l’esclusiva su tutti i tornei di questa categoria. Per quanto riguarda lo streaming, le app di riferimento sono NOWe Sky Go, che è invece automaticamente già a disposizione di tutti i clienti Sky. In aggiunta c’è anche TennisTV, la piattaforma ufficiale dell’ATP Tour.

Migliori quote per Lorenzo Sonego-Rei Sakamoto

Vediamo la comparazione delle migliori quote sul mercato italiano per questo match di tennis.

10/03/2025
22:00
Bookmaker12
1.422.75
1.442.65
1.432.70
1.432.70
1.432.70

Le nostre scommesse su Lorenzo Sonego-Rei Sakamoto

Non ci sono precedenti tra il giovane giapponese e l’azzurro. Come abbiamo visto Sonego è nettamente favorito, e la linea sui games totali ci sembra alta, anche se partiamo con investimenti molto bassi visto che siamo all’inizio della nuova stagione, dopo la lunga pausa di dicembre che potrebbe nascondere insidie, quindi la parola d’ordine in queste prime settimane di scommesse tennis è: Stake contenuti.

PRONOSTICO: UNDER 23.5 GAMES @1.73 BET365

