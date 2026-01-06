Ottavi di finale del torneo di Tennis ATP 250 Hong Kong 2026 che si giocheranno nella mattina del 7 gennaio, ed entra in campo l’azzurro Lorenzo Musetti, dopo il bye al primo turno, visto che è testa di serie numero 1 del torneo, ed affronterà l’argentino Etcheverry. Pronostico Musetti-Etcheverry 7 gennaio 2026.
Pronostico Musetti-Etcheverry 7 gennaio 2026: analisi e statistiche
Vediamo le analisi di Lorenzo Musetti-Tomas Martin Etcheverry, match valido per Tennis ATP Hong Kong del 7 gennaio 2026.
All’ATP 250 di Hong Kong 2026 iniziano gli ottavi di finale ed entra in campo anche Lorenzo Musetti, numero 1 del seeding e numero 7 al mondo, che ha potuto approfittare del bye al primo turno.
Contro ci sarà Tomas Martin Etcheverry, che ha sconfitto all’alba italiana il transalpino Valentin Royer, battuto con lo score di 6-4 7-5 in un’ora e tre quarti di gioco. L’argentino si trova attualmente al numero 57 del mondo.
Guida TV Tennis: dove vedere Lorenzo Musetti-Tomas Martin Etcheverry?
L’incontro si disputerà sul Center Court, sarà il primo del programma e si giocherà a partire dalle ore 6.30 italiane. Il match sarà trasmesso in diretta tv da Sky Sport Tennis (a partire dalle 8.00 anche su Sky Sport Uno), mentre la diretta streaming sarà assicurata da Sky Go, NOW e Tennis TV.
Migliori quote per Lorenzo Musetti-Tomas Martin Etcheverry
Vediamo la comparazione delle migliori quote sul mercato italiano per questo match di tennis.
|
Lorenzo Musetti-Tomas Martin Etcheverry
|
10/03/2025
22:00
|Bookmaker
|1
|2
|1.30
|3.40
|1.36
|3.00
|1.30
|3.30
|1.30
|3.35
|1.31
|3.30
Le nostre scommesse su Lorenzo Musetti-Tomas Martin Etcheverry
I due precedenti tra l’azzurro ed il sudamericano sono entrambi a favore di Musetti, che lo scorso anno si impose dapprima nei 32mi di Madrid per 7-6 (3) 6-2 e poi negli ottavi di Vienna per 6-3 6-4.
PRONOSTICO: MUSETTI -3.5 GAMES @1.80 BET365
