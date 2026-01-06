Ottavi di finale del torneo di Tennis ATP 250 Hong Kong 2026 che si giocheranno nella mattina del 7 gennaio, ed entra in campo l’azzurro Lorenzo Musetti, dopo il bye al primo turno, visto che è testa di serie numero 1 del torneo, ed affronterà l’argentino Etcheverry. Pronostico Musetti-Etcheverry 7 gennaio 2026.

Pronostico Musetti-Etcheverry 7 gennaio 2026: analisi e statistiche

Vediamo le analisi di Lorenzo Musetti-Tomas Martin Etcheverry, match valido per Tennis ATP Hong Kong del 7 gennaio 2026.

All’ATP 250 di Hong Kong 2026 iniziano gli ottavi di finale ed entra in campo anche Lorenzo Musetti, numero 1 del seeding e numero 7 al mondo, che ha potuto approfittare del bye al primo turno.

Contro ci sarà Tomas Martin Etcheverry, che ha sconfitto all’alba italiana il transalpino Valentin Royer, battuto con lo score di 6-4 7-5 in un’ora e tre quarti di gioco. L’argentino si trova attualmente al numero 57 del mondo.

Guida TV Tennis: dove vedere Lorenzo Musetti-Tomas Martin Etcheverry?

L’incontro si disputerà sul Center Court, sarà il primo del programma e si giocherà a partire dalle ore 6.30 italiane. Il match sarà trasmesso in diretta tv da Sky Sport Tennis (a partire dalle 8.00 anche su Sky Sport Uno), mentre la diretta streaming sarà assicurata da Sky Go, NOW e Tennis TV.

Migliori quote per Lorenzo Musetti-Tomas Martin Etcheverry

Vediamo la comparazione delle migliori quote sul mercato italiano per questo match di tennis.

Le nostre scommesse su Lorenzo Musetti-Tomas Martin Etcheverry

I due precedenti tra l’azzurro ed il sudamericano sono entrambi a favore di Musetti, che lo scorso anno si impose dapprima nei 32mi di Madrid per 7-6 (3) 6-2 e poi negli ottavi di Vienna per 6-3 6-4.

PRONOSTICO: MUSETTI -3.5 GAMES @1.80 BET365

betting online 1 Bonus Benvenuto: 5.000€ Salva il Bottino + fino a 75€

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5.000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 75€ 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Per i nuovi clienti fino a 5525 € di Bonus

Il bonus benvenuto di Goldbet offre subito 25€ in Bonus Sport più al momento del primo deposito il 100% fino a 500€ di Bonus, più un extra Bonus di 5.000€ in Play Bonus Casinò. 4.5 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: 500 free spins + Bonus fino a 6000€ Bonus Benvenuto: Registrati tramite SPID e ricevi 500 Free Spin e 1.000€ di Bonus senza deposito alla registrazione su AdmiralBet. In più, con la tua prima ricarica puoi ricevere fino a 5.000€ di Real Bonus utilizzabili per le tue scommesse sportive. 4.5 Visita il Sito Recensione

Seguici anche su Telegram e sugli altri social

Per essere sempre aggiornato seguici anche sul canale TELEGRAM BETTING MANIAC gratuito. Se vuoi tutto entra nel VIP con una piccola spesa, o anche gratis con le nostre promozioni. Contattaci per tutte le informazioni. Siamo anche su YouTube con i nostri video e su Instagram e Twitter.

TELEGRAM BETTING MANIAC

INSTAGRAM BETTING MANIAC

TWITTER BETITALIAWEB

YOUTUBE BETITALIAWEB

Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.