Pronostico Lorenzo Musetti-Tomas Martin Etcheverry: scommesse tennis ATP Hong Kong del 07-01-2026

Pronostico Musetti-Etcheverry 7 gennaio 2026
Pronostici Tennis
Avatar
di
6 Gennaio 2026

Ottavi di finale del torneo di Tennis ATP 250 Hong Kong 2026 che si giocheranno nella mattina del 7 gennaio, ed entra in campo l’azzurro Lorenzo Musetti, dopo il bye al primo turno, visto che è testa di serie numero 1 del torneo, ed affronterà l’argentino Etcheverry. Pronostico Musetti-Etcheverry 7 gennaio 2026.

Pronostico Musetti-Etcheverry 7 gennaio 2026: analisi e statistiche

Vediamo le analisi di Lorenzo Musetti-Tomas Martin Etcheverry, match valido per Tennis ATP Hong Kong del 7 gennaio 2026.

All’ATP 250 di Hong Kong 2026 iniziano gli ottavi di finale ed entra in campo anche Lorenzo Musetti, numero 1 del seeding e numero 7 al mondo, che ha potuto approfittare del bye al primo turno.

Contro ci sarà Tomas Martin Etcheverry, che ha sconfitto all’alba italiana il transalpino Valentin Royer, battuto con lo score di 6-4 7-5 in un’ora e tre quarti di gioco. L’argentino si trova attualmente al numero 57 del mondo.

Pronostico Musetti-Etcheverry 7 gennaio 2026

Pronostico Musetti-Etcheverry 7 gennaio 2026

Guida TV Tennis: dove vedere Lorenzo Musetti-Tomas Martin Etcheverry?

L’incontro si disputerà sul Center Court, sarà il primo del programma e si giocherà a partire dalle ore 6.30 italiane. Il match sarà trasmesso in diretta tv da Sky Sport Tennis (a partire dalle 8.00 anche su Sky Sport Uno), mentre la diretta streaming sarà assicurata da Sky Go, NOW e Tennis TV.

Migliori quote per Lorenzo Musetti-Tomas Martin Etcheverry

Vediamo la comparazione delle migliori quote sul mercato italiano per questo match di tennis.

Lorenzo Musetti-Tomas Martin Etcheverry
10/03/2025
22:00
Bookmaker12
1.303.40
1.363.00
1.303.30
1.303.35
1.313.30

Le nostre scommesse su Lorenzo Musetti-Tomas Martin Etcheverry

I due precedenti tra l’azzurro ed il sudamericano sono entrambi a favore di Musetti, che lo scorso anno si impose dapprima nei 32mi di Madrid per 7-6 (3) 6-2 e poi negli ottavi di Vienna per 6-3 6-4.

PRONOSTICO: MUSETTI -3.5 GAMES @1.80 BET365

betting online

Bonus Benvenuto: 5.000€ Salva il Bottino + fino a 75€


Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5.000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 75€

5.0
Visita il Sito Recensione

Per i nuovi clienti fino a 5525 € di Bonus


Il bonus benvenuto di Goldbet offre subito 25€ in Bonus Sport più al momento del primo deposito il 100% fino a 500€ di Bonus, più un extra Bonus di 5.000€ in Play Bonus Casinò.

4.5
Visita il Sito Recensione
Bonus Benvenuto: 500 free spins + Bonus fino a 6000€ Bonus Benvenuto: Registrati tramite SPID e ricevi 500 Free Spin e 1.000€ di Bonus senza deposito alla registrazione su AdmiralBet. In più, con la tua prima ricarica puoi ricevere fino a 5.000€ di Real Bonus utilizzabili per le tue scommesse sportive.
4.5
Visita il Sito Recensione

Seguici anche su Telegram e sugli altri social

Per essere sempre aggiornato seguici anche sul canale TELEGRAM BETTING MANIAC gratuito. Se vuoi tutto entra nel VIP con una piccola spesa, o anche gratis con le nostre promozioni. Contattaci per tutte le informazioni. Siamo anche su YouTube con i nostri video e su Instagram e Twitter.

TELEGRAM BETTING MANIAC
INSTAGRAM BETTING MANIAC
TWITTER BETITALIAWEB
YOUTUBE BETITALIAWEB

Condividi questo articolo
, ,
Altri articoli
Pronostici Tennis: si torna in campo per la nuova stagione. Tutto sulla United Cup 2026. Italia a caccia di un altro successo
Pronostici Tennis
Pronostici Tennis: si torna in campo per la nuova stagione. Tutto sulla United Cup 2026. Italia a caccia di un altro successo
30 Dicembre 2025
Pronostici Tennis: quote rasoterra per Jannik Sinner nuovamente numero 1 al mondo a fine 2026. Musetti e Cobolli attesi a migliorare il ranking
Pronostici Tennis
Pronostici Tennis: quote rasoterra per Jannik Sinner nuovamente numero 1 al mondo a fine 2026. Musetti e Cobolli attesi a migliorare il ranking
4 Dicembre 2025
Pronostici Tennis: il programma completo con tutti i tornei ATP del 2026. Si torna in campo il 2 gennaio
Pronostici Tennis
Pronostici Tennis: il programma completo con tutti i tornei ATP del 2026. Si torna in campo il 2 gennaio
25 Novembre 2025
Bet Italia Web è su Google News con le sue notizie e articoli
betitaliaweb google news notizie
pronostici sportivi telegram
Comparatore Scommesse
Sisal Scommesse
Sisal Scommesse

Bonus Benvenuto: 5.000€ Salva il Bottino + fino a 75€


Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5.000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 75€

Goldbet Scommesse
Goldbet Scommesse

Per i nuovi clienti fino a 5525 € di Bonus


Il bonus benvenuto di Goldbet offre subito 25€ in Bonus Sport più al momento del primo deposito il 100% fino a 500€ di Bonus, più un extra Bonus di 5.000€ in Play Bonus Casinò.

AdmiralBet Scommesse
AdmiralBet Scommesse
Bonus Benvenuto: 500 free spins + Bonus fino a 6000€ Bonus Benvenuto: Registrati tramite SPID e ricevi 500 Free Spin e 1.000€ di Bonus senza deposito alla registrazione su AdmiralBet. In più, con la tua prima ricarica puoi ricevere fino a 5.000€ di Real Bonus utilizzabili per le tue scommesse sportive.
Starvegas Scommesse
Starvegas Scommesse

Bonus Benvenuto: 50% fino a 3000€


Registrati a Starvegas e ottieni al primo deposito un bonus scommesse del 50% fino a 3000 euro.

Lottomatica Scommesse
Lottomatica Scommesse

Per i nuovi clienti fino a 5550 € di Bonus


Il bonus benvenuto di Lottomatica offre il 100% fino a 50€ + un bonus scommesse del 100% fino a 500€ e un Bonus senza deposito di 5.000€ in Play Bonus Slot.

Classifica Serie A

 

Tutti i Pronostici e le Quote

CalcioBasketTennisPallavoloMotoriFootball AmericanoBaseballGolfHockeyCiclismoSport InvernaliCostume e Società

Offriamo pronostici, suggerimenti e anteprime sulle principali competizioni sportive ed eventi, aiutandoti a scegliere tra le offerte di bookmaker autorizzati dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli in Italia.

Betitaliaweb è un portale informativo, non un operatore di gioco. Tutti i brand presenti hanno licenza AAMS. Il gioco è vietato ai minori di 18 anni e può causare dipendenza. Consulta le probabilità di vincita e i regolamenti su www.aams.gov.it e sui siti dei concessionari.

Avvertenze ai sensi del D.L. 13 settembre 2012 n.158, convertito in Legge n. 189/2012.

 

 

© 2025 Il presente sito web betitaliaweb.it è di proprietà di «BETANDEAL S.L.», con sede legale in 49028 Zamora (Spagna), Calle Puentico, 9, P. IVA ESB49294242. La gestione e l’operatività del sito sono affidate a «GLOBAL GAMING MARKETING SERVICES S.L.», con sede legale in 51001 Ceuta (Spagna), Calle Camoens 4, ufficio 9, P. IVA ES51040673.
© 2025 Il presente sito web betitaliaweb.it è di proprietà di «BETANDEAL S.L.», con sede legale in 49028 Zamora (Spagna), Calle Puentico, 9, P. IVA ESB49294242. La gestione e l’operatività del sito sono affidate a «GLOBAL GAMING MARKETING SERVICES S.L.», con sede legale in 51001 Ceuta (Spagna), Calle Camoens 4, ufficio 9, P. IVA ES51040673.