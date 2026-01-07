Pronostico Lorenzo Sonego-Juncheng Shang: analisi, quote e scommesse Tennis ATP Hong Kong 2026

Pronostico Sonego-Shang 8 gennaio 2026
Pronostici Tennis
Avatar
di
7 Gennaio 2026

Ottavi di finale del ATP 250 Hong Kong di Tennis, nella mattina di giovedì 8 torna in campo Lorenzo Sonego che ha esordito bene in questo torneo, ma ora gioca da sfavorito contro il giovane cinese Juncheng Shang. Pronostico Sonego-Shang 8 gennaio 2026.

Pronostico Sonego-Shang 8 gennaio 2026: analisi e statistiche

Vediamo le analisi di Lorenzo Sonego-Juncheng Shang, match valido per Tennis ATP Hong Kong del 8 gennaio 2026.

Lorenzo Sonego ha subito rotto il ghiaccio vincendo il primo match. L’azzurro ha superato Rei Sakamoto al primo turno con il punteggio di 6-2 7-6(4), imponendo il proprio ritmo soprattutto nel primo set, chiuso con due break e numeri eccellenti al servizio. 

Ora ci sarà Juncheng Shang, numero 406 nel ranking ATP ma attenzione perchè il 20enne cinese in passato ha raggiunto anche la 47esima posizione, tornando a crollare per i problemi fisici degli ultimi tempi che sembrano ormai alle spalle per un giocatore di qualità che al primo turno ha regolato in due set l’argentino Francisco Comesaña.

Guida TV Tennis: dove vedere Lorenzo Sonego-Juncheng Shang?

Il match tra Lorenzo Sonego e Juncheng Shang del torneo di Hong Kong sarà trasmesso in diretta tv da Sky Sport Tennis (a partire dalle 8.00 anche su Sky Sport Uno), mentre la diretta streaming sarà assicurata da Sky Go, NOW e Tennis TV. 

Pronostico Sonego-Shang 8 gennaio 2026

Migliori quote per Lorenzo Sonego-Juncheng Shang

Vediamo la comparazione delle migliori quote sul mercato italiano per questo match di tennis.

Lorenzo Sonego-Juncheng Shang
10/03/2025
22:00
Bookmaker12
2.401.52
2.251.57
2.231.61
2.251.60
2.231.61

Le nostre scommesse Lorenzo Sonego-Juncheng Shang

Non ci sono precedenti tra i due tennisti: in realtà il tabellone del Winston-Salem nel 2024 li aveva già messi uno di fronte all’altro ma quella sfida non si disputò mai a causa del forfait del giovane cinese.

PRONOSTICO: SONEGO +2.5 GAMES @1.70 GOLDBET

Risultati Scommesse Tennis 2026

Il 2026 di tennis è iniziato bene con le nostre scommesse, e i due Lorenzi ad Hong Kong ci hanno fatto incassare le prime due giocate di tennis del nuovo anno, entrambe ad Hong Kong. Speriamo di procedere per il tris, ancora con Sonego.

🎾SONEGO-SAKAMOTO @1.73✅
🎾MUSETTI-ETCHEVERRY @1.80✅

