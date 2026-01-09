La stagione 2026 di Jannik Sinner e Carlos Alcaraz partirà con un’esibizione a Seul in programma sabato nella mattina italiana in questo match tra i due giocatori più forti al mondo nel Tennis. Pronostico Sinner-Alcaraz 10 gennaio 2026.

Pronostico Sinner-Alcaraz 10 gennaio 2026: analisi e statistiche

Vediamo le analisi di Jannik Sinner-Carlos Alcaraz, match di esibizione a Seul il 10 gennaio 2026.

Jannik Sinner si presenta in Corea dopo una post-season pianificata nei minimi dettagli. La rinuncia alla settimana delle Finals di Coppa Davis non è stata casuale. Sinner si è allenato a Montecarlo, dove è stato fino al 6 gennaio.

Scenario diverso per Carlos Alcaraz, chiamato ad affrontare una fase di cambiamento. Il talento di Murcia ha preso una decisione chiave: la separazione dallo storico allenatore Juan Carlos Ferrero. Dopo sette anni di successi, il percorso comune si è concluso e la guida tecnica è passata a Samuel López, già inserito nello staff a inizio 2025. La nuova collaborazione ha già prodotto una novità rilevante, soprattutto sul servizio. Il n.1 del mondo sta lavorando su un movimento rivisto, ispirato a quello di Novak Djokovic.

Il 2025 dei due campioni. Chi è stato davvero il migliore?

Nel 2025 due giocatori hanno letteralmente dominato il mondo del Tennis, spartendosi anche tutti gli eventi principali, gli slam, ma chi è stato davvero il migliore della passata stagione? La classifica dice Alcaraz, numero uno del mondo, e dalla parte dello spagnolo ci sono anche i titoli complessivi (otto contro sei) e il bilancio globale degli scontri diretti (4-2) che premiano nuovamente Carlos.

Jannik Sinner è stato però più costante. L’azzurro è stato l’unico tennista capace di raggiungere tutte le finali Slam della stagione, conquistando Australian Open e Wimbledon, oltre a imporsi alle ATP Finals di Torino. Un’impresa dai contorni storici: nell’Era Open, solo Rod Laver, Roger Federer e Novak Djokovic erano riusciti.

Nei cosiddetti Big Titles, gli appuntamenti che pesano davvero (Slam+ATP Finals), Sinner ha lasciato il segno tre volte, contro le due affermazioni dello spagnolo. Ma è nella continuità del rendimento che emerge la vera differenza. L’azzurro ha chiuso l’anno con una percentuale di vittorie superiore (90,63% contro l’88,75%), senza mai incappare in un’eliminazione all’esordio. Un dettaglio tutt’altro che marginale, se si considera che Alcaraz è inciampato due volte al primo turno, a Miami contro David Goffin e nel 1000 di Parigi contro Cameron Norrie.

Sinner è infatti diventato il primo giocatore nella storia dell’ATP a guidare, nella stessa stagione, entrambe le classifiche relative alla percentuale di game vinti al servizio e in risposta, una statistica che il sito ufficiale ATP monitora dal 1991. Nei 64 match disputati, il campione altoatesino ha mantenuto il turno di battuta in 713 game su 775, dimostrando una solidità quasi inattaccabile.

Nei Major, Jannik ha raccolto 26 successi, due in più dell’iberico, a parità di sconfitte, con un bottino più ricco anche in termini di semifinali e finali (quattro contro tre). Il classe 2001 ha così firmato più risultati pesanti nei palcoscenici che contano ed è in equilibrio negli scontri diretti stagionali (2-2): Londra e Torino parlano italiano, Parigi e New York sorridono ad Alcaraz.

Lo spagnolo ha però fatto la voce grossa nei Masters 1000, conquistandone tre contro l’unico di Sinner e superandolo anche a Roma e Cincinnati. Risultati che, però, meritano un asterisco: agli Internazionali d’Italia l’azzurro era al rientro dopo tre mesi di stop legati alla vicenda “Clostebol” che ha pesato parecchio nel 2025 di Sinner.

Guida TV Tennis: dove vedere Jannik Sinner-Carlos Alcaraz?

Sabato 10 gennaio (ore 08:00 italiane, diretta tv su SuperTennis HD, Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis) Jannik Sinner e Carlos Alcaraz si sfideranno a Seul, in Corea del Sud, in un’esibizione che promette spettacolo.

Migliori quote per Jannik Sinner-Carlos Alcaraz

I due fuoriclasse, capaci di dividersi equamente gli ultimi otto titoli slam, si ritrovano dopo le sette sfide della scorsa stagione (compresa la finale del Six Kings Slam), con lo spagnolo avanti nel 2025 per 4-3, ma che ha perso le ultime due contro l’altoatesino. Anche in Corea del Sud, per i bookmaker sarà Sinner a spuntarla, offerto a 1,65 su Sisal contro il 2,15 di Alcaraz. Per quanto riguarda il risultato finale comanda il 2-0 Sinner, a 2,50, sale a 4 una vittoria azzurra al terzo set, con l’1-2 iberico fissato a 5 volte la posta.

Le nostre scommesse su Jannik Sinner-Carlos Alcaraz

Ovviamente parliamo di un match d’esibizione, quindi consigliamo piccoli investimenti se proprio volete puntare su quello che rimane comunque un big match tra i due giocatori più forti al mondo, dominanti nelle ultime stagioni, un bel test in vista dell’Australian Open, e per aprire al meglio il 2026. Ci aspettiamo un match combattuto, speriamo che i due diano spettacolo per OVER GAMES (quote non ancora disponibili).

betting online 1 Bonus Benvenuto: 5.000€ Salva il Bottino + fino a 75€

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5.000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 75€ 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Per i nuovi clienti fino a 5525 € di Bonus

Il bonus benvenuto di Goldbet offre subito 25€ in Bonus Sport più al momento del primo deposito il 100% fino a 500€ di Bonus, più un extra Bonus di 5.000€ in Play Bonus Casinò. 4.5 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: 500 free spins + Bonus fino a 6000€ Bonus Benvenuto: Registrati tramite SPID e ricevi 500 Free Spin e 1.000€ di Bonus senza deposito alla registrazione su AdmiralBet. In più, con la tua prima ricarica puoi ricevere fino a 5.000€ di Real Bonus utilizzabili per le tue scommesse sportive. 4.5 Visita il Sito Recensione

Seguici anche su Telegram e sugli altri social

Per essere sempre aggiornato seguici anche sul canale TELEGRAM BETTING MANIAC gratuito. Se vuoi tutto entra nel VIP con una piccola spesa, o anche gratis con le nostre promozioni. Contattaci per tutte le informazioni. Siamo anche su YouTube con i nostri video e su Instagram e Twitter.

TELEGRAM BETTING MANIAC

INSTAGRAM BETTING MANIAC

TWITTER BETITALIAWEB

YOUTUBE BETITALIAWEB

Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.