La finale a Melbourne per il primo slam dell’anno di tennis, l’Australian Open, tra Sinner e Alcaraz non ci sarà. Lo spagnolo ha vinto la maratona con Zverev e cercherà di sfatare il tabù di questo slam, ma Sinner si è arreso ad un infinito Novak Djokovic che punta all’11° titolo AO. Pronostico Alcaraz-Djokovic 1 febbraio 2026.

Pronostico Alcaraz-Djokovic 1 febbraio 2026: analisi e statistiche

Vediamo le analisi di Carlos Alcaraz-Novak Djokovic, match di tennis valido per la finale dello slam dell’Australian Open 2026.

Il numero 1 al mondo, Carlos Alcaraz dovrà contendere il titolo all’ex numero uno al mondo, nonché primatista assoluto di trionfi nel torneo. In semifinale il murciano ha rischiato con i crampi e un medical timeout che ha mandato su tutte le furie Alexander Zverev, anche se Alcaraz ha resistito in semifinale, strappando il pass per la finale degli Australian Open. Con questo torneo, il numero 1 al mondo non aveva mai avuto feeling ma ora ha la passibilità di mettere in bacheca anche questo slam. Al netto degli ostacoli sopraggiunti nell’ultimo turno contro il tedesco, in quelli precedenti Alcaraz aveva dato ampia prova del proprio valore. Walton, Hanfmann, Moutet, Paul e De Minaur non erano minimamente riusciti a contrastarne lo strapotere.

Novak Djokovic, campione da 101 titoli in bacheca (10 Australian Open) ha ancora fame di vittorie e lo ha dimostrato contro Sinner. Il 38enne di Belgrado ha rimontato, centrando la qualificazione al quinto set. Un duello infinito per un giocatore infinito per quello che è stato un vero killer di azzurri a Melbourne visto che Djokovic aveva già superato Maestrelli e Musetti. Martinez, Van de Zandschulp e Mensik le altre vittime del serbo.

Guida TV Tennis: dove vedere Carlos Alcaraz-Novak Djokovic?

Gli Australian Open sono un’esclusiva Eurosport, che trasmette le partite nei suoi canali (dall’1 al 6) disponibili alla visione degli abbonati di diverse piattaforme: Hbo Max, Warner Bros Discovery Plus, DAZN, Tim Vision e Amazon Prime Video Channels.

Le migliori quote per Carlos Alcaraz-Novak Djokovic

Vediamo la comparazione delle migliori quote per la vittoria testa a testa sul mercato italiano per questo match di tennis.

Le nostre scommesse su Carlos Alcaraz-Novak Djokovic

Nel bilancio tra i due, resiste ancora il vantaggio del serbo che è davanti 5-4 sul rivale. L’ultimo incrocio, però, lo ha portato a casa il murciano nella semifinale degli US Open dello scorso anno. Ad ogni modo, l’attuale numero uno al mondo ha sempre faticato contro il serbo.

PRONOSTICO: OVER 36.5 GAMES @1.70 SISAL

