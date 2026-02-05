Pronostici Tennis ATP Montpellier 2026: derby azzurro Flavio Cobolli-Luca Nardi agli ottavi del 05-02-2026

Pronostico Cobolli-Nardi 5 febbraio 2026
5 Febbraio 2026

Torniamo a parlare di tennis dopo i fasti dell’Australian Open, con un torneo più piccolo, l’ATP Montpellier, ma in Francia questo giovedì c’è in programma un interessante derby azzurro agli ottavi di finale che siamo andati ad analizzare con statistiche, quote, guida tv e  Pronostico Cobolli-Nardi 5 febbraio 2026.

Pronostico Cobolli-Nardi 5 febbraio 2026: analisi e statistiche

Vediamo le analisi di Flavio Cobolli-Luca Nardi, match di tennis valido per gli ottavi di finale del torneo di Tennis ATP Montpellier.

A Montpellier Flavio Cobolli è arrivato grazie a una wild card e ha saltato il primo turno visto che è numero 2 del tabellone. Il romano, che è salito fino alla ventesima posizione del ranking ATP, deve riscattare la delusione rimediata agli Australian Open, dove la sua avventura si è chiusa addirittura già al primo turno, sconfitto dal britannico Arthur Fery in tre set: 7-6 6-4 6-1.

Anche il pesarese di origini napoletane, Luca Nardi, che in classifica occupa la 106esima posizione del ranking mondiale, è uscito al primo turno degli Australian Open, piegato in quattro set (5-7 6-4 4-6 2-6) dal cinese Yibing Wu. Nardi ha poi disputato il Challenger di Manama, in Bahrain, dove è arrivato sino alla finale piegando uno dopo l’altro Rodrigo Pacheco Mendez, Nicolaj Budkov Kjaer, Ugo Blanchet e Otto Virtanen. Nel match per il titolo, però, s’è inchinato al francese Kyrian Jacquet: 5-7 6-3 4-6.

Pronostico Cobolli-Nardi 5 febbraio 2026

Pronostico Cobolli-Nardi 5 febbraio 2026

Guida TV Tennis: dove vedere Flavio Cobolli-Luca Nardi?

L’ATP Montpellier si disputa alla Park&Suites Arena. A detenere i diritti televisivi dell’ATP 250 di Montpellier edizione 2026 è Sky Sport. La piattaforma satellitare dedica all’evento un canale ad hoc, rappresentato dal consueto Sky Sport Tennis (203). Naturalmente la competizione è disponibile anche in modalità streaming, su ogni tipo di dispositivo mobile. Le app di riferimento in questo caso sono Sky Go e NOW. 

Le migliori quote per Flavio Cobolli-Luca Nardi

Vediamo la comparazione delle migliori quote per la vittoria testa a testa sul mercato italiano per questo match di tennis.

Flavio Cobolli-Luca Nardi
10/03/2025
22:00
Bookmaker12
1.652.10
1.622.20
1.662.18
1.652.20
1.662.18

Le nostre scommesse su Flavio Cobolli-Luca Nardi

Sono quattro i confronti ufficiali tra i due azzurri e in vantaggio c’è Luca Nardi con tre successi , tutti nel circuito ATP tra Next Gen ATP Finals 2023, Auckland e Roma 2025. Una sola vittoria per Cobolli nel 2023, nel Challenger di Umag.

PRONOSTICO: VITTORIA COBOLLI @1.66

betting online

Bonus Benvenuto: 5.000€ Salva il Bottino + fino a 100€


Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5.000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 100€

5.0
Visita il Sito Recensione

Per i nuovi clienti fino a 2.050 € di Bonus


Il bonus benvenuto di Goldbet offre subito fino a 50€ in Bonus Sport, gioca x 6 il primo depositop e sblocca il bonus fino a 2000€.

4.5
Visita il Sito Recensione

Bonus Benvenuto: 1000 free spins + Bonus fino a 7000€


Registrati tramite SPID e ricevi 1.000 Free Spin e 2.000€ senza deposito all’apertura di un nuovo conto di gioco su AdmiralBet. In più, con la tua prima ricarica puoi ricevere fino a 5.000€ di Real Bonus utilizzabili per le tue scommesse sportive.

4.5
Visita il Sito Recensione

