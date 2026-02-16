Jannik Sinner torna in campo dopo la semifinale persa all’Australian Open, e lo fa con l’ATP 500 Doha 2026 di tennis, con un debutto che lo vedrà contro il numero 31 al mondo, il ceco Tomas Machac. Pronostico Sinner-Machac 16 febbraio 2026.

Pronostico Sinner-Machac 16 febbraio 2026: analisi e statistiche

Vediamo le analisi di Jannik Sinner-Tomas Machac, match di tennis valido per i sedicesimi del ATP 500 Doha 2026 di tennis maschile.

Jannik Sinner riparte da Doha, torneo che si gioca dal 1973, e che per la prima volta vede in gioco il numero 2 al mondo che deve riscattare l’amara sconfitta in semifinale agli Australian Open contro un eterno Djokovic.

Il ceco Tomas Machac, numero 31 del ranking mondiale, è uscito da Melbourne al terzo turno contro un altro italiano, Musetti. Machac aveva vinto il torneo ATP 250 di Adelaide ma a Montpellier è stato costretto da problemi fisici al ritiro contro il francese Arthur Géa.

Guida TV Tennis: dove vedere Jannik Sinner-Tomas Macao?

Il match di primo turno tra Jannik Sinner e Tomas Machac all’ATP 500 di Doha, andrà in scena lunedì 16 febbraio non prima delle 17:30. Sarà possibile seguire la partita in diretta tv sui canali Sky Sport e in streaming su SkyGo e NOW.

Migliori quote per Jannik Sinner-Tomas Machac

Vediamo la comparazione delle migliori quote per la vittoria testa a testa sul mercato italiano per questo match di tennis.

Le nostre scommesse su Jannik Sinner-Tomas Machac

Sinner e Machac si sono affrontati in due precedenti, entrambi vinti dall’azzurro che conduce così 2-0. Il primo incrocio risale agli ottavi del Masters 1000 di Miami del 2023, quando l’azzurro si impose in due set, proprio come nella semifinale di Shanghai 2024 (sempre in due set).

PRONOSTICO: UNDER 19.5 GAMES @1.80 SISAL

