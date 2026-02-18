Pronostico Jannik Sinner-Alexei Popyrin: analisi, quote e scommesse tennis, ottavi di finale ATP Doha 2026

Pronostico Sinner-Popyrin 18 febbraio 2026
18 Febbraio 2026

Jannik Sinner torna in campo agli ottavi di finale del ATP Doha, un ATP 500 di tennis, dopo aver esordito schiacciando Machac in due set, e mandandoci in cassa con l’Under games. Questa volta l’altoatesino numero 2 al mondo se la vedrà con l’australiano Alexei Popyrin. Pronostico Sinner-Popyrin 18 febbraio 2026.

Pronostico Sinner-Popyrin 18 febbraio 2026: analisi e statistiche

Vediamo le analisi di Jannik Sinner-Alexei Popyrin, match di tennis valido per gli ottavi del ATP 500 Doha 2026 di tennis maschile.

Dopo la semifinale raggiunta agli Australian Open (chiusa al quinto set contro Novak Djokovic) Jannik Sinner ha subito ritrovato brillantezza a Doha. All’esordio assoluto nel torneo ha liquidato Machac con un perentorio 6-1 6-4 in poco più di un’ora, mettendo in mostra solidità al servizio (7 ace e appena sei punti concessi con la prima) e grande pulizia negli scambi da fondo. 

Situazione ben diversa per Alexey Popyrin. Il 26enne australiano, scivolato al numero 53 del ranking dopo una stagione 2025 complicata, ha iniziato il nuovo anno senza riuscire a invertire la rotta: eliminazioni premature a Brisbane e Adelaide, uscita anticipata agli Australian Open, stop al Challenger di Manama e a Rotterdam.

Guida TV Tennis: dove vedere Jannik Sinner-Alexei Popyrin?

Il match valido per gli ottavi di finale tra Jannik Sinner e Alexei Popyrin all’ATP 500 di Doha, è in programma mercoledì 18 febbraio. Sarà possibile seguire la partita in diretta tv sui canali Sky Sport e in streaming su SkyGo e NOW

Migliori quote per Jannik Sinner-Alexei Popyrin

Vediamo la comparazione delle migliori quote per la vittoria testa a testa sul mercato italiano per questo match di tennis.

Jannik Sinner-Alexei Popyrin
10/03/2025
22:00
Bookmaker12
1.0116.00
1.0216.00
1.0113.00
1.0116.00
1.0113.00

Le nostre scommesse su Jannik Sinner-Alexei Popyrin

Sinner ha spazzato via Machac nel primo turno, facendoci anche incassare l’Under 19.5 games. Anche questa volta ci aspettiamo un affermazione netta dal numero 2 al mondo ma con qualche games in più contro l’australiano. In parità (1-1) i precedenti tra Sinner e Popyrin, con l’azzurro che ha però vinto l’ultimo incrocio andato in scena al secondo turno degli US Open dello scorso anno 6-3 6-2 6-2. Popyrin aveva vinto nel 2021 a Madrid.

PRONOSTICO: OVER 17.5 GAMES @1.72 SISAL

Bonus Benvenuto: 5.000€ Salva il Bottino + fino a 100€


Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5.000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 100€

5.0
Visita il Sito Recensione

Per i nuovi clienti fino a 2.050 € di Bonus


Il bonus benvenuto di Goldbet offre subito fino a 50€ in Bonus Sport, gioca x 6 il primo depositop e sblocca il bonus fino a 2000€.

4.5
Visita il Sito Recensione

Bonus Benvenuto: 1000 free spins + Bonus fino a 7000€


Registrati tramite SPID e ricevi 1.000 Free Spin e 2.000€ senza deposito all’apertura di un nuovo conto di gioco su AdmiralBet. In più, con la tua prima ricarica puoi ricevere fino a 5.000€ di Real Bonus utilizzabili per le tue scommesse sportive.

4.5
Visita il Sito Recensione

