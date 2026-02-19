Pronostico Jannik Sinner-Jakub Mensik: analisi e scommesse tennis, quarti di finale ATP Doha del 19-02-2026

Pronostico Sinner-Mensik 19 febbraio 2026
19 Febbraio 2026

Continua l’ATP 500 di Doha con protagonista Jannik Sinner che sta avanzando senza problemi e in questi quarti di finale affronterà Jakub Mensik dopo aver sconfitto Machac e Popyrin nei primi due turni di questo torneo di tennis. Pronostico Sinner-Mensik 19 febbraio 2026.

Pronostico Sinner-Mensik 19 febbraio 2026: analisi e statistiche

Vediamo le analisi di Jannik Sinner-Jakub Mensik, match di tennis valido per i quarti del ATP 500 Doha 2026 di tennis maschile.

Jannik Sinner procede spedito verso gli atti finali di questo torneo. Finora il numero 2 al mondo altoatesino ha superato il connazionale di Mensik che affronterà in questi quarti, ovvero Tomas Machac, eliminandolo con un 2-0 (6-1, 6-4) e poi ha avuto la meglio su Alexei Popyrin, sconfitto anche lui 2-0 (6-3, 7-5). 

Di fronte ora ci sarà Jakub Mensik, numero 16 al mondo, con il giovane tennista ceco campione in carica del Masters 1000 di Miami, che al primo turno dell’ATP di Doha ha eliminato un grande Jan Choiski, con il tennista britannico che si è arreso al terzo set, perdendo 2-1 (6-7, 6-2, 6-4), mentre al secondo turno ha eliminato per 2-0 (6-3, 6-2) il cinese Zhizhen Zhang.

Pronostico Sinner-Mensik 19 febbraio 2026

Guida TV Tennis: dove vedere Jannik Sinner-Jacub Mensik?

Il match valido per i quarti di finale tra Jannik Sinner e Jacub Mensik all’ATP 500 di Doha, è in programma giovedì 19 febbraio come secondo match a partire dalle 17:30 ora italiana (indicativamente alle 19:30). Sarà possibile seguire la partita in diretta tv sui canali Sky Sport e in streaming su SkyGo e NOW.

Le migliori quote per Jannik Sinner-Jakub Mensik

Vediamo la comparazione delle migliori quote per la vittoria testa a testa sul mercato italiano per questo match di tennis.

Jannik Sinner-Jakub Mensik
10/03/2025
22:00
Bookmaker12
1.059.00
1.0610.00
1.068.80
1.059.50
1.068.80

Le nostre scommesse su Jannik Sinner-Jakub Mensik

Non ci sono precedenti tra i due giocatori che si incontreranno per la prima volta, e lo faranno per un premio importante: l’accesso in semifinale del torneo, per incontrare il vincente della sfida tra il ceco Jiri Lehecka e il francese Arthur Fils.

PRONOSTICO: SINNER -5.5 GAMES @1.79

