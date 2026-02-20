Pronostico Flavio Cobolli-Coleman Wong: analisi e scommesse Tennis, quarti di finale ATP Delray Beach 2026

Quarti di finale al torneo di Tennis, ATP 250 Delray Beach, dove Flavio Cobolli cerca la prima semifinale stagionale, ma prima dovrà superare il qualificato di Hong Kong, Coleman Wong. Pronostico Cobolli-Wong 20 febbraio 2026.

Pronostico Cobolli-Wong 20 febbraio 2026: analisi e statistiche

Vediamo le analisi di Flavio Cobolli-Coleman Wong, match di tennis valido per i quarti del ATP 250 Delray Beach 2026 di tennis maschile.

Continua la preparazione per lo swing americano di Indian Wells e Miami per il romano Flavio Cobolli (numero 3 del seeding) che come nella passata stagione sta facendo fatica in questo avvio. La sconfitta all’esordio agli Australian Open per via anche di un mezzo problema fisico contro il britannico Arthur Fery ha lasciato scorie ma ora c’è la possibilità di raggiungere la prima semifinale stagionale, cementando la top-20 del ranking nazionale.

Tra Flavio e la semifinale c’è però un ostacolo, rappresentato dal giocatore di Hong Kong, il qualificato Coleman Wong (numero 137 al mondo) che ha superato Nishioka e Schoolkate con un doppio 2-0 nei match di qualificazione, poi nel torneo principale ha avuto la meglio per 2-1 sul portoghese Borges e per 2-0 lo scorso turno contro lo statunitense Nakashima.

Guida TV Tennis: dove vedere Flavio Cobolli-Coleman Wong?

L’incontro si disputerà sul Center Court, sarà il secondo del programma, che si aprirà alle ore 17.00 italiane, e si giocherà in ogni caso non prima delle ore 19.00 italiane. Il match tra Flavio Cobolli e Coleman Wong del torneo di Delray Beach sarà trasmesso in diretta tv da Sky Sport Arena, mentre la diretta streaming sarà assicurata da Sky Go, NOW e Tennis TV.

Migliori quote per Flavio Cobolli-Coleman Wong

Vediamo la comparazione delle migliori quote per la vittoria testa a testa sul mercato italiano per questo match di tennis.

Le nostre scommesse su Flavio Cobolli-Coleman Wong

Si tratta di una prima assoluta sul circuito maggiore, in quanto non ci sono precedenti tra i due. Per chi vince c’è la semifinale contro Korda oppure Ruud.

PRONOSTICO: COBOLLI @1.80 

