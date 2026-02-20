Quarti di finale al torneo di Tennis, ATP 250 Delray Beach, dove Flavio Cobolli cerca la prima semifinale stagionale, ma prima dovrà superare il qualificato di Hong Kong, Coleman Wong. Pronostico Cobolli-Wong 20 febbraio 2026.

Pronostico Cobolli-Wong 20 febbraio 2026: analisi e statistiche

Vediamo le analisi di Flavio Cobolli-Coleman Wong, match di tennis valido per i quarti del ATP 250 Delray Beach 2026 di tennis maschile.

Continua la preparazione per lo swing americano di Indian Wells e Miami per il romano Flavio Cobolli (numero 3 del seeding) che come nella passata stagione sta facendo fatica in questo avvio. La sconfitta all’esordio agli Australian Open per via anche di un mezzo problema fisico contro il britannico Arthur Fery ha lasciato scorie ma ora c’è la possibilità di raggiungere la prima semifinale stagionale, cementando la top-20 del ranking nazionale.

Tra Flavio e la semifinale c’è però un ostacolo, rappresentato dal giocatore di Hong Kong, il qualificato Coleman Wong (numero 137 al mondo) che ha superato Nishioka e Schoolkate con un doppio 2-0 nei match di qualificazione, poi nel torneo principale ha avuto la meglio per 2-1 sul portoghese Borges e per 2-0 lo scorso turno contro lo statunitense Nakashima.

Guida TV Tennis: dove vedere Flavio Cobolli-Coleman Wong?

L’incontro si disputerà sul Center Court, sarà il secondo del programma, che si aprirà alle ore 17.00 italiane, e si giocherà in ogni caso non prima delle ore 19.00 italiane. Il match tra Flavio Cobolli e Coleman Wong del torneo di Delray Beach sarà trasmesso in diretta tv da Sky Sport Arena, mentre la diretta streaming sarà assicurata da Sky Go, NOW e Tennis TV.

Migliori quote per Flavio Cobolli-Coleman Wong

Vediamo la comparazione delle migliori quote per la vittoria testa a testa sul mercato italiano per questo match di tennis.

Le nostre scommesse su Flavio Cobolli-Coleman Wong

Si tratta di una prima assoluta sul circuito maggiore, in quanto non ci sono precedenti tra i due. Per chi vince c’è la semifinale contro Korda oppure Ruud.

PRONOSTICO: COBOLLI @1.80

betting online 1 Bonus Benvenuto: 5.000€ Salva il Bottino + fino a 100€

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5.000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 100€ 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Per i nuovi clienti fino a 2.050 € di Bonus

Il bonus benvenuto di Goldbet offre subito fino a 50€ in Bonus Sport, gioca x 6 il primo depositop e sblocca il bonus fino a 2000€. 4.5 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: 1000 free spins + Bonus fino a 7000€

Registrati tramite SPID e ricevi 1.000 Free Spin e 2.000€ senza deposito all’apertura di un nuovo conto di gioco su AdmiralBet. In più, con la tua prima ricarica puoi ricevere fino a 5.000€ di Real Bonus utilizzabili per le tue scommesse sportive. 4.5 Visita il Sito Recensione

Seguici anche su Telegram e sugli altri social

Per essere sempre aggiornato seguici anche sul canale TELEGRAM BETTING MANIAC gratuito. Se vuoi tutto entra nel VIP con una piccola spesa, o anche gratis con le nostre promozioni. Contattaci per tutte le informazioni. Siamo anche su YouTube con i nostri video e su Instagram e Twitter.

TELEGRAM BETTING MANIAC

INSTAGRAM BETTING MANIAC

TWITTER BETITALIAWEB

YOUTUBE BETITALIAWEB

Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.