Sulla terra brasiliana continua l’ATP 250 Rio de Janeiro di tennis e in campo oggi c’è Matteo Berrettini che si gioca le chance di approdare in semifinale contro Ignacio Buse che lo scorso turno ha sorpreso eliminando Fonseca. Pronostico Berrettini-Buse 20 febbraio 2026.

Pronostico Berrettini-Buse 20 febbraio 2026: analisi e statistiche

Vediamo le analisi di Matteo Berrettini-Ignacio Buse, match di tennis valido per i quarti del ATP 250 Rio de Janeiro 2026 di tennis maschile.

Sulla terra rossa di Rio de Janeiro, prosegue il torneo di Matteo Berrettini. Dopo aver piegato in due set il cileno Barrios Vera, “The Hammer” ha superato in rimonta il serbo Lajovic al termine di una partita davvero spettacolare e combattuta: 3-6 6-4 6-2.

Attenzione al peruviano Ignacio Buse, che ha eliminato a sorpresa il beniamino di casa, Joao Fonseca, imponendosi a sua volta in rimonta: 5-7 6-3 6-4. Una mazzata per il pubblico di Rio, ma anche la conferma che Buse è un osso duro. Ventun anni, il peruviano occupa la 91esima posizione nel ranking (Berrettini è alla numero 57).

Guida TV Tennis: dove vedere Matteo Berrettini-Ignacio Buse?

Il match dei quarti di finale che vedrà protagonista il tennista romano sarà il secondo di giornata, con il programma che scatterà alle ore 21.00 italiane, ma si giocherà comunque non prima delle ore 23.00 italiane. La sfida che vedrà protagonista Matteo Berrettini nei quarti di finale dell’ATP 500 di Rio de Janeiro sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Tennis, mentre la diretta streaming sarà garantita da Sky Go, NOW e Tennis TV

Migliori quote per Matteo Berrettini-Ignacio Buse

Vediamo la comparazione delle migliori quote per la vittoria testa a testa sul mercato italiano per questo match di tennis.

Le nostre scommesse su Matteo Berrettini-Ignacio Buse

I due non si sono mai affrontati prima sul circuito ATP, chi vince trova in semifinale uno tra l’argentino Tirante e il cileno Tabilo.

PRONOSTICO: OVER 21.5 GAMES @1.80

