Pronostico Carlos Alcaraz-Andrey Rublev: analisi, quote e scommesse semifinale Tennis, ATP Doha 2026

Pronostico Alcaraz-Rublev 20 febbraio 2026
Pronostici Tennis
Avatar
di
20 Febbraio 2026

Con Sinner eliminato, si spalanca la strada per un altro titolo da parte del numero 1 al mondo, Carlos Alcaraz, che però ha faticato a sua volta contro Khachanov e ora se load vedrà contro un altro russo a cui fare attenzione in queste semifinali del ATP Doha di Tennis, Andrey Rublev. Pronostico Alcaraz-Rublev 20 febbraio 2026.

Pronostico Alcaraz-Rublev 20 febbraio 2026: analisi e statistiche

Vediamo le analisi di Carlos Alcaraz-Andrey Rublev, match di tennis valido per le semifinali del ATP 500 Doha 2026 di tennis maschile.

Uscito di scena Sinner, per Carlos Alcaraz si spalanca la strada verso un altro successo, anche se lo stesso Carlitos nei quarti se l’è vista brutta contro Khachanov. Scampato il pericolo, il numero 1 della classifica ATP è pronto ad affrontare in semifinale un altro osso duro da non sottovalutare. Sotto di un set, Alcaraz ha visto i fantasmi nei quarti contro Khachanov. Lo spagnolo, che nei turni precedenti aveva avuto vita facile contro Rinderknech (6-4 7-6) e Royer (6-2 7-5), è stato messo in difficoltà dal servizio e dal gioco aggressivo del russo.

Andrey Rublev sin qui è stato protagonista di un percorso netto. Solo vittorie in due set per il redivivo russo, che ha travolto prima l’olandese De Jong (6-4 6-3), poi l’ungherese Marozsan (6-2 6-4) e infine il greco Tsitsipas, che pure sembrava in evidente progresso: 6-3 7-6 il risultato.

Pronostico Alcaraz-Rublev 20 febbraio 2026

Pronostico Alcaraz-Rublev 20 febbraio 2026

Guida TV Tennis: dove vedere Carlos Alcaraz-Andrey Rublev?

Teatro dell’ATP di Doha è il Khalifa International Tennis Complex di Doha in Qatar. A detenere i diritti televisivi degli ATP 500 di Doha e Rio de Janeiro edizione 2026 è Sky Sport. La piattaforma satellitare dedica agli eventi un canale ad hoc, rappresentato dal consueto Sky Sport Tennis (203). Naturalmente le partite dei tornei sono disponibili anche in modalità streaming, su ogni tipo di dispositivo mobile. Le app di riferimento in questo caso sono Sky Go e NOW. 

Migliori quote per Carlos Alcaraz-Andrey Rublev

Vediamo la comparazione delle migliori quote per la vittoria testa a testa sul mercato italiano per questo match di tennis.

Carlos Alcaraz-Andrey Rublev
10/03/2025
22:00
Bookmaker12
1.116.00
1.136.00
1.135.80
1.135.75
1.135.80

Le nostre scommesse su Carlos Alcaraz-Andrey Rublev

Rublev in carriera ha affrontato Alcaraz in cinque occasioni, vincendo soltanto un incontro nel 2024 a Madrid. Negli altri quattro ha sempre trionfato Carlitos, l’ultima volta ai quarti dell’ultimo Masters 1000 di Cincinnati.

PRONOSTICO: OVER 20.5 GAMES @1.83

betting online

Bonus Benvenuto: 5.000€ Salva il Bottino + fino a 100€


Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5.000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 100€

5.0
Visita il Sito Recensione

Per i nuovi clienti fino a 2.050 € di Bonus


Il bonus benvenuto di Goldbet offre subito fino a 50€ in Bonus Sport, gioca x 6 il primo depositop e sblocca il bonus fino a 2000€.

4.5
Visita il Sito Recensione

Bonus Benvenuto: 1000 free spins + Bonus fino a 7000€


Registrati tramite SPID e ricevi 1.000 Free Spin e 2.000€ senza deposito all’apertura di un nuovo conto di gioco su AdmiralBet. In più, con la tua prima ricarica puoi ricevere fino a 5.000€ di Real Bonus utilizzabili per le tue scommesse sportive.

4.5
Visita il Sito Recensione

Seguici anche su Telegram e sugli altri social

Per essere sempre aggiornato seguici anche sul canale TELEGRAM BETTING MANIAC gratuito. Se vuoi tutto entra nel VIP con una piccola spesa, o anche gratis con le nostre promozioni. Contattaci per tutte le informazioni. Siamo anche su YouTube con i nostri video e su Instagram e Twitter.

TELEGRAM BETTING MANIAC
INSTAGRAM BETTING MANIAC
TWITTER BETITALIAWEB
YOUTUBE BETITALIAWEB

Condividi questo articolo
, ,
Altri articoli
Pronostico Flavio Cobolli-Coleman Wong: analisi e scommesse Tennis, quarti di finale ATP Delray Beach 2026
Pronostici Tennis
Pronostico Flavio Cobolli-Coleman Wong: analisi e scommesse Tennis, quarti di finale ATP Delray Beach 2026
20 Febbraio 2026
Pronostico Matteo Berrettini-Ignacio Buse: le scommesse sui quarti di finale ATP Rio de Janeiro 2026 di Tennis
Pronostici Tennis
Pronostico Matteo Berrettini-Ignacio Buse: le scommesse sui quarti di finale ATP Rio de Janeiro 2026 di Tennis
20 Febbraio 2026
Pronostici Tennis: Australian Open ad Alcaraz, Sinner favorito nel 2027. Prossimo slam, French Open, Jannik torna in testa ma ora ATP Doha
Pronostici Tennis
Pronostici Tennis: Australian Open ad Alcaraz, Sinner favorito nel 2027. Prossimo slam, French Open, Jannik torna in testa ma ora ATP Doha
2 Febbraio 2026
Bet Italia Web è su Google News con le sue notizie e articoli
betitaliaweb google news notizie
pronostici sportivi telegram
Comparatore Scommesse
Sisal Scommesse
Sisal Scommesse

Bonus Benvenuto: 5.000€ Salva il Bottino + fino a 100€


Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5.000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 100€

Goldbet Scommesse
Goldbet Scommesse

Per i nuovi clienti fino a 2.050 € di Bonus


Il bonus benvenuto di Goldbet offre subito fino a 50€ in Bonus Sport, gioca x 6 il primo depositop e sblocca il bonus fino a 2000€.

AdmiralBet Scommesse
AdmiralBet Scommesse

Bonus Benvenuto: 1000 free spins + Bonus fino a 7000€


Registrati tramite SPID e ricevi 1.000 Free Spin e 2.000€ senza deposito all’apertura di un nuovo conto di gioco su AdmiralBet. In più, con la tua prima ricarica puoi ricevere fino a 5.000€ di Real Bonus utilizzabili per le tue scommesse sportive.

Starvegas Scommesse
Starvegas Scommesse

Bonus Benvenuto:1000 free spins + Bonus fino a 5000€


Registrati tramite SPID e ricevi 1.000 Free Spin e 2.000€ senza deposito su StarVegas. In più, con la tua prima ricarica puoi ricevere fino a 3.000€ di Real Bonus utilizzabili per le tue scommesse Sportive.

Lottomatica Scommesse
Lottomatica Scommesse

Per i nuovi clienti fino a 2.050 € di Bonus


Il bonus benvenuto di Lottomatica offre subito fino a 50€ in Bonus Sport, gioca x 6 il primo deposito e sblocca il bonus fino a 2000€.

Classifica Serie A

 

Tutti i Pronostici e le Quote

CalcioBasketTennisPallavoloMotoriFootball AmericanoBaseballGolfHockeyCiclismoSport InvernaliCostume e Società

Offriamo pronostici, suggerimenti e anteprime sulle principali competizioni sportive ed eventi, aiutandoti a scegliere tra le offerte di bookmaker autorizzati dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli in Italia.

Betitaliaweb è un portale informativo, non un operatore di gioco. Tutti i brand presenti hanno licenza AAMS. Il gioco è vietato ai minori di 18 anni e può causare dipendenza. Consulta le probabilità di vincita e i regolamenti su www.aams.gov.it e sui siti dei concessionari.

Avvertenze ai sensi del D.L. 13 settembre 2012 n.158, convertito in Legge n. 189/2012.

 

 

© 2026 Il presente sito web betitaliaweb.it è di proprietà di «BETANDEAL S.L.», con sede legale in 49028 Zamora (Spagna), Calle Puentico, 9, P. IVA ESB49294242. La gestione e l’operatività del sito sono affidate a «GLOBAL GAMING MARKETING SERVICES S.L.», con sede legale in 51001 Ceuta (Spagna), Calle Camoens 4, ufficio 9, P. IVA ES51040673.
© 2026 Il presente sito web betitaliaweb.it è di proprietà di «BETANDEAL S.L.», con sede legale in 49028 Zamora (Spagna), Calle Puentico, 9, P. IVA ESB49294242. La gestione e l’operatività del sito sono affidate a «GLOBAL GAMING MARKETING SERVICES S.L.», con sede legale in 51001 Ceuta (Spagna), Calle Camoens 4, ufficio 9, P. IVA ES51040673.