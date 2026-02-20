Con Sinner eliminato, si spalanca la strada per un altro titolo da parte del numero 1 al mondo, Carlos Alcaraz, che però ha faticato a sua volta contro Khachanov e ora se load vedrà contro un altro russo a cui fare attenzione in queste semifinali del ATP Doha di Tennis, Andrey Rublev. Pronostico Alcaraz-Rublev 20 febbraio 2026.

Pronostico Alcaraz-Rublev 20 febbraio 2026: analisi e statistiche

Vediamo le analisi di Carlos Alcaraz-Andrey Rublev, match di tennis valido per le semifinali del ATP 500 Doha 2026 di tennis maschile.

Uscito di scena Sinner, per Carlos Alcaraz si spalanca la strada verso un altro successo, anche se lo stesso Carlitos nei quarti se l’è vista brutta contro Khachanov. Scampato il pericolo, il numero 1 della classifica ATP è pronto ad affrontare in semifinale un altro osso duro da non sottovalutare. Sotto di un set, Alcaraz ha visto i fantasmi nei quarti contro Khachanov. Lo spagnolo, che nei turni precedenti aveva avuto vita facile contro Rinderknech (6-4 7-6) e Royer (6-2 7-5), è stato messo in difficoltà dal servizio e dal gioco aggressivo del russo.

Andrey Rublev sin qui è stato protagonista di un percorso netto. Solo vittorie in due set per il redivivo russo, che ha travolto prima l’olandese De Jong (6-4 6-3), poi l’ungherese Marozsan (6-2 6-4) e infine il greco Tsitsipas, che pure sembrava in evidente progresso: 6-3 7-6 il risultato.

Guida TV Tennis: dove vedere Carlos Alcaraz-Andrey Rublev?

Teatro dell’ATP di Doha è il Khalifa International Tennis Complex di Doha in Qatar. A detenere i diritti televisivi degli ATP 500 di Doha e Rio de Janeiro edizione 2026 è Sky Sport. La piattaforma satellitare dedica agli eventi un canale ad hoc, rappresentato dal consueto Sky Sport Tennis (203). Naturalmente le partite dei tornei sono disponibili anche in modalità streaming, su ogni tipo di dispositivo mobile. Le app di riferimento in questo caso sono Sky Go e NOW.

Migliori quote per Carlos Alcaraz-Andrey Rublev

Vediamo la comparazione delle migliori quote per la vittoria testa a testa sul mercato italiano per questo match di tennis.

Le nostre scommesse su Carlos Alcaraz-Andrey Rublev

Rublev in carriera ha affrontato Alcaraz in cinque occasioni, vincendo soltanto un incontro nel 2024 a Madrid. Negli altri quattro ha sempre trionfato Carlitos, l’ultima volta ai quarti dell’ultimo Masters 1000 di Cincinnati.

PRONOSTICO: OVER 20.5 GAMES @1.83

