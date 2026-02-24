Pronostico Emilio Nava-Matteo Berrettini: analisi, quote e scommesse Tennis ATP 500 Santiago 2026

Pronostico Nava-Berrettini 24 febbraio 2026
Pronostici Tennis
Avatar
di
24 Febbraio 2026

Si apre il torneo di Tennis, ATP 500 di Santiago in Cile, per Matteo Berrettini che vuole continuare la sua rinascita, e oggi il romano è favorito in Cile contro Emilio Nava. Pronostico Nava-Berrettini 24 febbraio 2026.

Pronostico Nava-Berrettini 24 febbraio 2026: analisi e statistiche

Vediamo le analisi di Emilio Nava-Matteo Berrettini, match di tennis valido per i sedicesimi del ATP 500 Santiago 2026 di tennis maschile.

Duello inedito che vede il romano Matteo Berrettini, reduce dai quarti di finale raggiunti a Rio de Janeiro, nettamente favorito anche per via delle condizioni in altura, molto apprezzate dall’azzurro capace di trionfare a Gstaad e Kitzbuhel nell’estate 2024.

Dall’altra parte Emilio Nava, il 24enne statunitense non sta vivendo una trasferta sudamericana felice dopo le sconfitte rimediate all’esordio in Brasile e, in precedenza, a Buenos Aires.

Pronostico Nava-Berrettini 24 febbraio 2026

Guida TV Tennis: dove vedere Emilio Nava-Matteo Berrettini?

Potrete seguire questo match e le principali sfide di Tennis ATP in diretta tv sui canali Sky Sport e in diretta streaming su Sky GO e NOW.

Migliori quote per Emilio Nava-Matteo Berrettini

Vediamo la comparazione delle migliori quote per la vittoria testa a testa sul mercato italiano per questo match di tennis.

Emilio Nava-Matteo Berrettini
10/03/2025
22:00
Bookmaker12
3.501.28
3.401.30
3.501.29
3.651.27
3.501.29

Le nostre scommesse su Emilio Nava-Matteo Berrettini

Non abbiamo precedenti a cui affidarci, ma per quanto detto preferiamo il romano che dovrebbe vincere abbastanza agevolmente, lo vediamo anche dalla quota rasoterra per il testa a testa, che ci forza a lavorare sull’handicap pro Berrettini.

PRONOSTICO: BERRETTINI -3.5 GAMES @1.73

