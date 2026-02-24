Si apre il torneo di Tennis, ATP 500 di Santiago in Cile, per Matteo Berrettini che vuole continuare la sua rinascita, e oggi il romano è favorito in Cile contro Emilio Nava. Pronostico Nava-Berrettini 24 febbraio 2026.
Pronostico Nava-Berrettini 24 febbraio 2026: analisi e statistiche
Vediamo le analisi di Emilio Nava-Matteo Berrettini, match di tennis valido per i sedicesimi del ATP 500 Santiago 2026 di tennis maschile.
Duello inedito che vede il romano Matteo Berrettini, reduce dai quarti di finale raggiunti a Rio de Janeiro, nettamente favorito anche per via delle condizioni in altura, molto apprezzate dall’azzurro capace di trionfare a Gstaad e Kitzbuhel nell’estate 2024.
Dall’altra parte Emilio Nava, il 24enne statunitense non sta vivendo una trasferta sudamericana felice dopo le sconfitte rimediate all’esordio in Brasile e, in precedenza, a Buenos Aires.
Guida TV Tennis: dove vedere Emilio Nava-Matteo Berrettini?
Potrete seguire questo match e le principali sfide di Tennis ATP in diretta tv sui canali Sky Sport e in diretta streaming su Sky GO e NOW.
Migliori quote per Emilio Nava-Matteo Berrettini
Vediamo la comparazione delle migliori quote per la vittoria testa a testa sul mercato italiano per questo match di tennis.
Le nostre scommesse su Emilio Nava-Matteo Berrettini
Non abbiamo precedenti a cui affidarci, ma per quanto detto preferiamo il romano che dovrebbe vincere abbastanza agevolmente, lo vediamo anche dalla quota rasoterra per il testa a testa, che ci forza a lavorare sull’handicap pro Berrettini.
PRONOSTICO: BERRETTINI -3.5 GAMES @1.73
Bonus Benvenuto: 1000 free spins + Bonus fino a 7000€
Registrati tramite SPID e ricevi 1.000 Free Spin e 2.000€ senza deposito all’apertura di un nuovo conto di gioco su AdmiralBet. In più, con la tua prima ricarica puoi ricevere fino a 5.000€ di Real Bonus utilizzabili per le tue scommesse sportive.
Seguici anche su Telegram e sugli altri social
Per essere sempre aggiornato seguici anche sul canale TELEGRAM BETTING MANIAC gratuito. Se vuoi tutto entra nel VIP con una piccola spesa, o anche gratis con le nostre promozioni. Contattaci per tutte le informazioni. Siamo anche su YouTube con i nostri video e su Instagram e Twitter.
TELEGRAM BETTING MANIAC
INSTAGRAM BETTING MANIAC
TWITTER BETITALIAWEB
YOUTUBE BETITALIAWEB
Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.