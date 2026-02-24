Si apre il torneo di Tennis, ATP 500 di Santiago in Cile, per Matteo Berrettini che vuole continuare la sua rinascita, e oggi il romano è favorito in Cile contro Emilio Nava. Pronostico Nava-Berrettini 24 febbraio 2026.

Pronostico Nava-Berrettini 24 febbraio 2026: analisi e statistiche

Vediamo le analisi di Emilio Nava-Matteo Berrettini, match di tennis valido per i sedicesimi del ATP 500 Santiago 2026 di tennis maschile.

Duello inedito che vede il romano Matteo Berrettini, reduce dai quarti di finale raggiunti a Rio de Janeiro, nettamente favorito anche per via delle condizioni in altura, molto apprezzate dall’azzurro capace di trionfare a Gstaad e Kitzbuhel nell’estate 2024.

Dall’altra parte Emilio Nava, il 24enne statunitense non sta vivendo una trasferta sudamericana felice dopo le sconfitte rimediate all’esordio in Brasile e, in precedenza, a Buenos Aires.

Guida TV Tennis: dove vedere Emilio Nava-Matteo Berrettini?

Potrete seguire questo match e le principali sfide di Tennis ATP in diretta tv sui canali Sky Sport e in diretta streaming su Sky GO e NOW.

Migliori quote per Emilio Nava-Matteo Berrettini

Vediamo la comparazione delle migliori quote per la vittoria testa a testa sul mercato italiano per questo match di tennis.

Le nostre scommesse su Emilio Nava-Matteo Berrettini

Non abbiamo precedenti a cui affidarci, ma per quanto detto preferiamo il romano che dovrebbe vincere abbastanza agevolmente, lo vediamo anche dalla quota rasoterra per il testa a testa, che ci forza a lavorare sull’handicap pro Berrettini.

PRONOSTICO: BERRETTINI -3.5 GAMES @1.73

betting online 1 Bonus Benvenuto: 5.000€ Salva il Bottino + fino a 100€

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5.000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 100€ 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Per i nuovi clienti fino a 2.050 € di Bonus

Il bonus benvenuto di Goldbet offre subito fino a 50€ in Bonus Sport, gioca x 6 il primo depositop e sblocca il bonus fino a 2000€. 4.5 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: 1000 free spins + Bonus fino a 7000€

Registrati tramite SPID e ricevi 1.000 Free Spin e 2.000€ senza deposito all’apertura di un nuovo conto di gioco su AdmiralBet. In più, con la tua prima ricarica puoi ricevere fino a 5.000€ di Real Bonus utilizzabili per le tue scommesse sportive. 4.5 Visita il Sito Recensione

Seguici anche su Telegram e sugli altri social

Per essere sempre aggiornato seguici anche sul canale TELEGRAM BETTING MANIAC gratuito. Se vuoi tutto entra nel VIP con una piccola spesa, o anche gratis con le nostre promozioni. Contattaci per tutte le informazioni. Siamo anche su YouTube con i nostri video e su Instagram e Twitter.

TELEGRAM BETTING MANIAC

INSTAGRAM BETTING MANIAC

TWITTER BETITALIAWEB

YOUTUBE BETITALIAWEB

Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.