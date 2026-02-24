Pronostico Flavio Cobolli-Pacheco Mendez, analisi, guida tv quote e scommesse tennis ATP 500 Acapulco

Questa settimana il Tennis è impegnato in diversi tornei in centro e Sud America, e tra questi c’è l’ATP 500 Acapulco dove nella notte tra martedì e mercoledì scende in campo Flavio Cobolli, contro il giocatore di casa Rodrigo Pacheco Mendez. Pronostico Cobolli-Pacheco Mendez 25 febbraio 2026.

Pronostico Cobolli-Pacheco Mendez 25 febbraio 2026: analisi e statistiche

Vediamo le analisi di Flavio Cobolli-Rodrigo Pacheco Mendez, match di tennis valido per i sedicesimi del ATP 500 Acapulco 2026 di tennis maschile.

Acapulco è il torneo scelto da Flavio Cobolli per proseguire la sua marcia d’avvicinamento alle prossime, impegnative sfide del Sunshine Double, il doppio appuntamento di marzo coi Masters 1000 statunitensi di Indian Wells e Miami. Dopo aver vissuto una prima parte di stagione deludente, con tante sconfitte al primo turno e prestazioni al di sotto dei suoi standard, Cobolli ha ricominciato a vincere e a entusiasmare a Delray Beach. Nell’ATP 250 della Florida il romano si è spinto fino in semifinale, superando prima Terence Atmane e poi Coleman Wong. A un passo dal match per il titolo, la sua corsa si è fermata al cospetto di Sebastian Korda, che si è imposto in due set: 7-6 6-1.

Il romano debutterà proprio contro un tennista di casa, Rodrigo Pacheco Mendez, 20enne talentino locale. Ci sono quasi 200 posizioni di differenza tra lui e Cobolli (Pacheco Mendez è 218esimo, l’azzurro 20esimo), ma il tifo dei supporter messicani, sempre molto calorosi, e la miglior conoscenza della superficie da parte del messicano potrebbero accorciare il gap. 

Pronostico Cobolli-Pacheco Mendez 25 febbraio 2026

Pronostico Cobolli-Pacheco Mendez 25 febbraio 2026

Guida TV Tennis: dove vedere Flavio Cobolli-Pacheco Mendez?

Il match sarà disponibile come di consueto su Sky Sport Tennis (203). Naturalmente le partite dei tornei sono disponibili anche in modalità streaming, su ogni tipo di dispositivo mobile. Le app di riferimento in questo caso sono Sky Go e NOW. 

Migliori quote per Flavio Cobolli-Pacheco Mendez

Vediamo la comparazione delle migliori quote per la vittoria testa a testa sul mercato italiano per questo match di tennis.

Flavio Cobolli-Pacheco Mendez
10/03/2025
22:00
Bookmaker12
1.224.00
1.184.50
1.214.30
1.224.10
1.224.20

Le nostre scommesse su Flavio Cobolli-Pacheco Mendez

Pacheco Mendez, che è entrato nel tabellone principale del torneo di Acapulco grazie a una wild card, non ha mai affrontato Cobolli in precedenza. L’azzurro parte con tutti i favori dei pronostici, ma qualche games Mendez lo potrebbe strappare.

PRONOSTICO: OVER 20.5 GAMES @1.67

