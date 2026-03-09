Ottavo di finale spettacolare a Indian Wells 2026, il primo Master 1000 della nuova stagione di Tennis ATP che vedrà un Jannik Sinner, finora dominante, sfidare per la prima volta l’astro nascente Joao Fonseca, con in palio i quarti di questo importante torneo dove nel fine settimana abbiamo perso tutti gli altri azzurri, rimanendo col solito Jannik. Pronostico Sinner-Fonseca 10 marzo 2026.

Pronostico Sinner-Fonseca 10 marzo 2026; analisi e statistiche

Vediamo le analisi di Jannik Sinner-Joao Fonseca, match di tennis valido per gli ottavi di finale del Master 1000 Indian Wells 2026 di tennis maschile.

Dopo tanti potenziali incroci, mai raggiunti dal giocatore brasiliano, i due tennisti s’incrociano per la prima volta agli ottavi di finale del Masters 1000 di Indian Wells. Jannik Sinner ci arriva senza aver lasciato fin qui nemmeno un set, un cammino iniziato col doppio 6-1, 6-1 dominante su Svrcina al secondo turno, dopo il bye al primo turno, mentre nell’ultimo scontro ha lasciato le briciole anche a Shapovalov (6-3, 6-2).

L’astro nascente Joao Fonseca (salito al numero 35 del ranking mondiale) arriva da una gran vittoria con Tommy Paul superato con un netto 6-2 6-3, dopo che prima aveva concesso un set al secondo turno contro Khachanov mentre al debutto aveva spazzato via Collignon con un 7-6 6-4.

Guida TV Tennis: dove vedere Jannik Sinner-Joao Fonseca?

Jannik Sinner-Joao Fonseca, così come tutte le altre partite del Masters 1000 di Indian Wells 2026, sarà trasmessa in Italia da Sky. In diretta tv via satellite sui vari canali Sky: Sport Uno, Sky Sport Tennis, Sky Sport Max – a seconda della programmazione dell’emittente – e in diretta live streaming sulle piattaforme Sky Go e NOW Tv.

Migliori quote per Jannik Sinner-Joao Fonseca

Vediamo la comparazione delle migliori quote per la vittoria testa a testa sul mercato italiano per questo match di tennis.

Le nostre scommesse su Jannik Sinner-Joao Fonseca

Come anticipato Sinner e Fonseca si incrociano per la prima volta in carriera sul cemento di Indian Wells 2026. L’altoatesino rimane ampiamente favorito, ma questa volta il giovane e talentuoso Fonseca potrebbe farlo faticare maggiormente rispetto ai primi turni.

PRONOSTICO: OVER 18.5 GAMES @1.73

