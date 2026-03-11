Pronostico Jannik Sinner-Learner Tien: analisi, quote e scommesse quarti di finale Tennis ATP Master 1000, Indian Wells 2026

Pronostico Sinner-Tien 12 marzo 2026
11 Marzo 2026

Dopo aver superato il giovane Fonseca (in un match comunque da Over games che ci ha mandato in cassa), continua la corsa di Jannik Sinner che giovedì sfiderà Learner Tien nei quarti di finale del primo Master 1000 della stagione di Tennis, Indian Wells. Pronostico Sinner-Tien 12 marzo 2026.

Pronostico Sinner-Tien 12 marzo 2026: analisi e statistiche

Vediamo le analisi di Jannik Sinner-Learner Tien, match di tennis valido per i quarti di finale del Master 1000 Indian Wells 2026 di tennis maschile.

Jannik Sinner torna ad affrontare Tien dopo avergli dato una lezione di tennis nella finale del China Open, qualche mese fa. Nel Master 1000 di Indian Wells il numero 2 al mondo ha esordito con un netto 6-1, 6-1 su Svrcina, e ha continuato con un altra prova dominante, il 6-2, 6-3 su Shapovalov. Agli ottavo qualche difficoltà in più per il campione azzurro che comunque non ha concesso nemmeno un set, battendo al doppio tie break il giovane talento, Joao Fonseca.

Learner Tien, numero 27 al mondo, ha avuto il bye al primo turno qui ad Indian Wells, e ha faticato all’esordio con Walton battuto con un doppio 7-6. Tien ha messo a segno poi un grande colpo vincendo da sfavorito contro Shelton al 3° set (7-6 4-6 6-3) e scontro prolungato anche ai quarti contro Davidovich Fokina battuto 4-6, 6-1, 7-6. Chi vince se la vedrà contro uno tra Alexander Zverev e Arthur Fils.  

Guida TV Tennis: dove vedere Jannik Sinner-Learner Tien?

Jannik Sinner affronterà Learner Tien nella giornata di giovedì 12 marzo. La partita sarà trasmessa in Italia da Sky. In diretta tv via satellite sui vari canali Sky: Sport Uno, Sky Sport Tennis, Sky Sport Max – a seconda della programmazione dell’emittente – e in diretta live streaming sulle piattaforme Sky Go e NOW Tv.

Migliori quote per Jannik Sinner-Learner Tien

Vediamo la comparazione delle migliori quote per la vittoria testa a testa sul mercato italiano per questo match di tennis.

Jannik Sinner-Learner Tien
10/03/2025
22:00
Bookmaker12
1.077.50
1.079.00
1.067.80
1.068.25
1.067.80

Le nostre scommesse su Jannik Sinner-Learner Tien

Quello che andrà in scena tra Jannik Sinner e Learner Tien sarà il secondo testa a testa tra i due. L’unico precedente risale al 1° ottobre 2025, quando l’azzurro si impose in 6-2 6-2 sullo statunitense nella finale del China Open a Pechino.

PRONOSTICO: SINNER -4.5 GAMES @1.62

betting online

Bonus Benvenuto: 5.000€ Salva il Bottino + fino a 100€


Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5.000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 100€

5.0
Visita il Sito Recensione

Per i nuovi clienti fino a 2.050 € di Bonus


Il bonus benvenuto di Goldbet offre subito fino a 50€ in Bonus Sport, gioca x 6 il primo depositop e sblocca il bonus fino a 2000€.

4.5
Visita il Sito Recensione

Bonus Benvenuto: 1000 free spins + Bonus fino a 7000€


Registrati tramite SPID e ricevi 1.000 Free Spin e 2.000€ senza deposito all’apertura di un nuovo conto di gioco su AdmiralBet. In più, con la tua prima ricarica puoi ricevere fino a 5.000€ di Real Bonus utilizzabili per le tue scommesse sportive.

4.5
Visita il Sito Recensione

Offriamo pronostici, suggerimenti e anteprime sulle principali competizioni sportive ed eventi, aiutandoti a scegliere tra le offerte di bookmaker autorizzati dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli in Italia.

Betitaliaweb è un portale informativo, non un operatore di gioco. Tutti i brand presenti hanno licenza AAMS. Il gioco è vietato ai minori di 18 anni e può causare dipendenza. Consulta le probabilità di vincita e i regolamenti su www.aams.gov.it e sui siti dei concessionari.

Avvertenze ai sensi del D.L. 13 settembre 2012 n.158, convertito in Legge n. 189/2012.

 

 

© 2026 Il presente sito web betitaliaweb.it è di proprietà di «BETANDEAL S.L.», con sede legale in 49028 Zamora (Spagna), Calle Puentico, 9, P. IVA ESB49294242. La gestione e l’operatività del sito sono affidate a «GLOBAL GAMING MARKETING SERVICES S.L.», con sede legale in 51001 Ceuta (Spagna), Calle Camoens 4, ufficio 9, P. IVA ES51040673.
© 2026 Il presente sito web betitaliaweb.it è di proprietà di «BETANDEAL S.L.», con sede legale in 49028 Zamora (Spagna), Calle Puentico, 9, P. IVA ESB49294242. La gestione e l’operatività del sito sono affidate a «GLOBAL GAMING MARKETING SERVICES S.L.», con sede legale in 51001 Ceuta (Spagna), Calle Camoens 4, ufficio 9, P. IVA ES51040673.