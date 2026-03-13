Pronostico Jannik Sinner-Alexander Zverev: analisi, quote e scommesse Tennis ATP, semifinale Master 1000 Indian Wells del 14-03-2026

Pronostico Sinner-Zverev 14 marzo 2026
Pronostici Tennis
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13 Marzo 2026

Jannik Sinner a caccia della finale di Indian Wells, ma prima dovrà superare l’ostacolo Alexander Zverev, in un torneo al momento perfetto per l’altoatesino che potrebbe sfidare nuovamente Alcaraz nell’atto conclusivo, e abbiamo parlato anche del match dello spagnolo contro Medvedev, per una free pick in doppia, quota @1.80. Pronostico Sinner-Zverev 14 marzo 2026.

Pronostico Sinner-Zverev 14 marzo 2026: analisi e statistiche

Vediamo le analisi di Jannik Sinner-Alexander Zverev, match di tennis valido per la semifinale del Master 1000 Indian Wells 2026 di tennis maschile.

opo le sconfitte in semifinale agli Australian Open contro Djokovic e nei quarti del torneo di Doha per mano di Mensik, Jannik Sinner è a caccia di riscatto ad Indian Wells dove sta dimostrando una superiorità rispetto agli avversari finora incontrati, con 4 match in cui non ha concesso nemmeno un set. Nel match d’esordio ha regolato con un doppio 6-1 il ceco Svrcina, nella partita successiva ha piegato il canadese Shapovalov, un brutto cliente, con un confortante 6-3 6-2. Altra vittoria agli ottavi su Fonseca, costretto ad arrendersi dopo un doppio tie-break, mentre nei quarti è stato l’astro nascente Tien a inchinarsi: 6-1 6-2.

Alexander Zverev risponde con un cammino altrettanto ottimo in questo torneo, quasi perfetto, iniziato battendo in scioltezza Berrettini in due set (6-3 6-4), maggiori difficoltà le ha invece incontrate nel successivo match contro Nakashima, vinto solo al terzo e dopo una dura battaglia: 7-6 5-7 6-4 dove ha lasciato per strada il suo unico set. Negli ottavi il tedesco non ha incontrato troppe difficoltà a superare Tiafoe, regolato con un autorevole 6-3 6-4, mentre ancor più perentoria è stata l’affermazione nei quarti sul francese Fils superato 6-2 6-3.

Pronostico Sinner-Zverev 14 marzo 2026

Pronostico Sinner-Zverev 14 marzo 2026

Guida TV Tennis: dove vedere Jannik Sinner-Alexander Zverev?

Jannik Sinner affronterà Sascha Zverev nella giornata di sabato 14 marzo (orario ancora da definire). La partita sarà trasmessa in Italia da Sky. In diretta tv via satellite sui vari canali Sky: Sport Uno, Sky Sport Tennis, Sky Sport Max – a seconda della programmazione dell’emittente – e in diretta live streaming sulle piattaforme Sky Go e NOW Tv.

Migliori quote per Jannik Sinner-Alexander Zverev

Vediamo la comparazione delle migliori quote per la vittoria testa a testa sul mercato italiano per questo match di tennis.

Jannik Sinner-Alexander Zverev
10/03/2025
22:00
Bookmaker12
1.333.25
1.333.25
1.353.25
1.343.30
1.343.30

Le nostre scommesse su Jannik Sinner-Alexander Zverev

Quello che andrà in scena a Indian Wells sarà l’11° scontro tra Jannik Sinner e Sascha Zverev: l’azzurro è avanti 6-4 nei precedenti (5-3 sul cemento) e ha vinto gli ultimi 5. Chi passa oggi si assicura la finalissima contro il vincitore tra Alcaraz e Medvedev, e sono in molti ad aspettarsi un nuovo atto della sfida tra l’altoatesino e il numero 1 al mondo spagnolo. Facciamo una giocata diversa dal solito, accoppiando i due fenomeni del tennis contemporaneo, per una doppia.

PRONOSTICO: SINNER -3.5 / ALCARAZ WIN @1.80

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