L’incontro tra Flavio Cobolli e Terence Atmane è valido per il secondo turno degli Internazionali BNL d’Italia 2026, ATP Roma 2026, che è iniziato in questi giorni dai Fori Imperiali della capitale, per questo Masters 1000 su terra battuta. Pronostico Cobolli-Atmane 8 maggio 2026.

Pronostico Cobolli-Atmane 8 maggio 2026: analisi e statistiche

Vediamo le analisi di Flavio Cobolli-Terence Atmane, match di tennis valido per il secondo turno ATP Master 1000 Roma 2026 di tennis maschile.

Flavio Cobolli inizia il suo torneo a Roma, dopo aver usufruito del bye al primo turno. Il toscano è un giocatore che esalta e si esalta col pubblico. Possiede un diritto solido e una tenuta atletica che sulla terra battuta romana lo rendono un osso duro per chiunque.

Terence Atmane ha già iniziato il suo torneo capitolino, con un primo turno in cui ha sconfitto bene Bergs in due set. Mancino atipico, dotato di un servizio velenoso il francese sembra aver già preso ritmo con la superficie nei giorni scorsi.

Guida TV Tennis: dove vedere Flavio Cobolli-Terence Atmane?

Il match si disputerà venerdì 8 maggio 2026 sulla Grand Stand Arena del Foro Italico. L’orario di inizio è previsto non prima delle 19:00. Diretta tv su Sky Sport Tennis (canale 203) e Sky Sport Uno. Una partita al giorno è trasmessa in chiaro su Cielo. In streaming sulla piattaforma NOW e app Sky Go

Migliori quote per Flavio Cobolli-Terence Atmane

Vediamo la comparazione delle migliori quote per la vittoria testa a testa sul mercato italiano per questo match di tennis.

Le nostre scommesse su Flavio Cobolli-Terence Atmane

I due si sono affrontati 2 volte a livello professionistico (inclusi i Challenger) e il bilancio parla di una vittoria a testa e questa è la prima volta che si affrontano nel tabellone principale di un Masters 1000. Alla prima “in casa” andiamo con Flavio vincente, anche se la quota non è altissima (spendibile in doppia).

PRONOSTICO: COBOLLI VINCENTE @1.45

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