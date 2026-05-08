Sabato inizia il torneo di casa del numero 1 al mondo, Jannik Sinner, che inizierà la caccia al suo 6° Master 1000 consecutivo in questo secondo turno agli Internazionali d’Italia, l’ATP Roma che vedrà l’altoatesino iniziare dopo il bye iniziale, sfidando l’austriaco Sebastian Ofner. Pronostico Sinner-Ofner 9 maggio 2026.

Pronostico Sinner-Ofner 9 maggio 2026: analisi e statistiche

Vediamo le analisi di Jannik Sinner-Sebastian Ofner, match di tennis valido per il secondo turno ATP Master 1000 Roma 2026 di tennis maschile.

Jannik Sinner ha vinto gli ultimi cinque tornei Masters 1000 disputati, un record assoluto, dopo aver portato a casa il titolo anche a Madrid, battendo Alexander Zverev 6-1, 6-2 in finale il 3 maggio. Sinner ha perso solo due partite in tutto il 2026 finora, rendendolo il chiaro favorito del match.

L’austriaco Sebastian Ofner, attuale numero 82 del ranking ATP, sta vivendo un momento di ripresa dopo un inizio d’anno altalenante. Ha Ha debuttato a Roma battendo nettamente l’americano Alex Michelsen per 6-3, 6-3. Ofner ha ottenuto una buona vittoria contro Stan Wawrinka ad Aix-en-Provence a fine aprile, ma ha perso al secondo turno contro Hijikata.

Giuda TV Tennis: dove vedere Jannik Sinner-Sebastian Ofner?

Jannik Sinner affronterà Sebastian Ofner, nel match valido per il secondo turno del Masters 1000 di Roma, sabato 9 maggio. Il match sarà trasmesso in diretta tv sui canali di Sky Sport e in streaming sulle piattaforme SkyGo, NOW Tv e Tennis Tv.

Migliori quote per Jannik Sinner-Sebastian Ofner

Vediamo la comparazione delle migliori quote per la vittoria testa a testa sul mercato italiano per questo match di tennis.

Le nostre scommesse su Jannik Sinner-Sebastian Ofner

Quello tra Jannik Sinner e Sebastian Ofner, al secondo turno degli Internazionali BNL d’Italia 2026 di Roma, sarà il secondo incontro tra i due. Per la verità a livello ATP non si sono mai affrontati, ma l’attuale n. 1 del mondo superò l’austriaco nella finale del Challenger di Ortisei 2019 in 6-2 6-4.

PRONOSTICO: SINNER -6.5 @1.72

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