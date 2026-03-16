Dopo la vittoria ad Indian Wells, Jannik Sinner torna in gioco negli Stati Uniti per un altro Master 1000 di Tennis, ATP Miami 2026. La sfida sarà come sempre con il grande rivale Carlos Alcaraz su cui l’altoatesino ha recuperato dopo l’ultimo successo per la corsa al numero 1 al mondo. Anteprima ATP Miami 2026.

Jannik Sinner vince Indian Wells su Medvedev

Iniziamo da quello che è successo la settimana scorsa a Indian Wells, primo Master 1000 della stagione di Tennis che viene vinto da Jannik Sinner che supera in finale Daniil Medvedev, col russo che in semifinale si era imposto a sorpresa su Carlos Alcaraz. Niente classica ed ennesima finale tra l’altoatesino e lo spagnolo, e Jannik in questo modo torna a ricucire il gap con Alcaraz per il primo posto nel ranking mondiale.

Sinner trionfa per la prima volta in carriera nel Masters 1000 californiano, senza perdere un set, e diventa il terzo tennista a vincere tutti i grandi tornei sul cemento (tutti i Masters 1000, i 2 titoli Slam – Australian Open e US Open – e le Atp Finals), raggiungendo Novak Djokovic e Roger Federer, ma è il più giovane di sempre a riuscirci. Nella finale contro un mai domo Medvedev, l’altoatesino si impone con un doppio 7-6 in un’ora e 55 minuti di gioco, conquistando entrambi i tie-break, rispettivamente per 8-6 (primo set) e 7-4 (nel secondo e decisivo parziale).

C’è una dedica speciale da parte di Jannik Sinner verso Kimi Antonelli che ha vinto il primo gran premio di Formula 1 in carriera, a Shanghai: “È stata una giornata speciale per l’Italia perché sono un grande fan della Formula 1. Avere un italiano molto giovane, Kimi, che riporta l’Italia in cima. È fantastico. Grazie Kimi. Grazie Formula 1“.

Anteprima ATP Miami 2026: programma e protagonisti in Florida

Continua lo swing statunitense del grande Tennis e dopo Indian Wells ci si sposta in Florida per ATP Miami 2026, un altro 1000 in programma dal 18 al 29 marzo. L’entry list del Miami Open 2026 vede al via i migliori giocatori del circuito mondiale, tra cui Carlos Alcaraz, Novak Djokovic, Alexander Zverev, Daniil Medvedev, Casper Ruud e Stefanos Tsitsipas.

Tra gli italiani presenti, spiccano Jannik Sinner, Lorenzo Musetti, Matteo Berrettini, Lorenzo Sonego, Flavio Cobolli e Luca Nardi, a testimonianza di una pattuglia azzurra particolarmente nutrita e competitiva.

Completano il tabellone nomi di spicco come Felix Auger-Aliassime, Taylor Fritz, Alex de Minaur e Hubert Hurkacz, pronti a contendersi il titolo sul cemento di Miami, nel torneo Masters 1000 che rappresenta uno dei momenti clou della stagione ATP. L’entry list ufficiale potrebbe subire aggiornamenti nelle settimane precedenti l’inizio del torneo, ma questi giocatori costituiscono già una notevole base di partenza.

Teatro dell’ATP 1000 Miami dal 2019 è l’Hard Rock Stadium di Miami Gardens, in Florida. La struttura ospita abitualmente le partite dei Miami Dolphins della NFL e dei Miami Hurricanes della NCAA. Inaugurato nel 1987, è stato il primo impianto sportivo di questo tipo costruito interamente con fondi privati.

Guida TV Tennis: dove vedere ATP 1000 Miami?

La diretta televisiva dell’ATP 1000 di Miami è affidata a Sky Sport, con i due canali di riferimento Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (203). Per quanto riguarda lo streaming, invece, le app di riferimento sono Sky Go e NOW con quest’ultima che richiede uno specifico abbonamento a parte.

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