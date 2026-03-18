Il Miami Open 2026, secondo Master 1000 della stagione di tennis, è al via e tra i primi turni da non perdere nella notte tra mercoledì e giovedì c’è sicuramente la sfida di Matteo Berrettini contro il transalpino Alexandre Muller. Pronostico Berrettini-Muller 19 marzo 2026.

Pronostico Berrettini-Muller 19 marzo 2026: analisi e statistiche

Vediamo le analisi di Matteo Berrettini-Alexandre Muller, match di tennis valido per il primo turno del Master 1000 ATP Miami 2026 di tennis maschile.

Matteo Berrettini inizia la sua corsa in Florida con subito un test impegnativo per il romano, contro un avversario solido che potrebbe metterlo in difficoltà sul piano della continuità. Il romano, numero 68 al mondo, nell’ultimo torneo si è arreso al secondo turno contro Zverev.

Anche Alexandre Muller ha giocato, e perso, l’ultimo incontro con Sasha Zverev, ma in quel caso eravamo al 2° turno dell’Australian Open. In verità il francese numero 90 al mondo è tornato in campo nelle prime fasi di Coppa Davis con la Francia, ma perdendo anche in quel caso per 2 set a 0 contro il serbo Molcan.

Guida TV Tennis: dove vedere Matteo Berrettini-Alexandre Muller?

Il match del primo turno che vedrà protagonista il tennista romano sarà il quinto ed ultimo di giornata, con il programma che scatterà alle ore 17.00 italiane, ma si giocherà comunque non prima delle ore 01.30 italiane di giovedì 19 marzo. La sfida che vedrà protagonista Matteo Berrettini nel primo turno dell’ATP Masters 1000 di Miami sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Tennis, mentre la diretta streaming sarà garantita da Sky Go, NOW e Tennis TV.

Migliori quote per Matteo Berrettini-Alexandre Muller

Vediamo la comparazione delle migliori quote per la vittoria testa a testa sul mercato italiano per questo match di tennis.

Le nostre scommesse su Matteo Berrettini-Alexandre Muller

I due tennisti non si sono mai affrontati sul circuito maggiore. Il rendimento di Berrettini rimane incostante, specialmente su cemento, e Muller potrà metterlo in difficoltà per un match che il romano potrà portare a casa, ma lo vediamo troppo favorito, e potremmo vedere almeno 22 games totali.

PRONOSTICO: OVER 21.5 GAMES @1.73

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