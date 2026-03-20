Inizia l’ATP 1000 Miami di tennis anche per Jannik Sinner che dopo il bye al primo turno, scende in campo per provare il Sunshine Double dopo il successo a Indian Wells, e aprirà il suo percorso contro il bosniaco Damir Dzhmur. Pronostico Sinner-Dzhmhur 21 marzo 2026.

Pronostico Sinner-Dzhmhur 21 marzo 2026: analisi e statistiche

Vediamo le analisi di Jannik Sinner-Damir Dzhmhur, match di tennis valido per il secondo turno del Master 1000 ATP Miami 2026 di tennis maschile.

Il numero due del mondo Jannik Sinner scende in campo per l’esordio a Miami, dopo aver trionfato ad Indian Wells, ed inizia quindi la caccia al Sunshine Double, in un torneo che aveva già vinto nel 2024.

Contro ci sarà il bosniaco Damir Dzumhur, numero 76 del ranking mondiale, non ha mai affrontato in carriera Sinner e si è guadagnato quest’occasione superando in rimonta, al termine di 2h36′ di pura battaglia, il qualificato peruviano Ignacio Buse in tre set (7-6 6-7 6-1).

Guida TV Tennis: dove vedere Jannik Sinner-Damir Dzhmhur?

Jannik Sinner affronterà Damir Dzumhur, nel match valido per il secondo turno del Masters 1000 di Miami, nella giornata di sabato 21 marzo con orario ancora da definire ma indicativamente nella serata italiana (la mattinata statunitense). Il match sarà trasmesso in Italia in diretta tv, in Italia via satellite sui canali di Sky Sport e in streaming sulle piattaforme SkyGo, NOW Tv e Tennis Tv.

Migliori quote per Jannik Sinner-Damir Dzhmhur

Vediamo la comparazione delle migliori quote per la vittoria testa a testa sul mercato italiano per questo match di tennis.

Le nostre scommesse su Jannik Sinner-Damir Dzhmur

Jannik Sinner e Damir Dzumhur non si sono mai affrontati in precedenza. Vista anche la maratona del bosniaco al primo turno, che affronta il numero 2 del mondo, più fresco grazie al bye, e che secondo noi vincerà nettamente.

PRONOSTICO: SINNER -7.5 GAMES @2.10

betting online 1 Bonus Benvenuto: 5.000€ Salva il Bottino + fino a 100€

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5.000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 100€ 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Per i nuovi clienti fino a 2.050 € di Bonus

Il bonus benvenuto di Goldbet offre subito fino a 50€ in Bonus Sport, gioca x 6 il primo depositop e sblocca il bonus fino a 2000€. 4.5 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: 1000 free spins + Bonus fino a 7000€

Registrati tramite SPID e ricevi 1.000 Free Spin e 2.000€ senza deposito all’apertura di un nuovo conto di gioco su AdmiralBet. In più, con la tua prima ricarica puoi ricevere fino a 5.000€ di Real Bonus utilizzabili per le tue scommesse sportive. 4.5 Visita il Sito Recensione

Seguici anche su Telegram e sugli altri social

Per essere sempre aggiornato seguici anche sul canale TELEGRAM BETTING MANIAC gratuito. Se vuoi tutto entra nel VIP con una piccola spesa, o anche gratis con le nostre promozioni. Contattaci per tutte le informazioni. Siamo anche su YouTube con i nostri video e su Instagram e Twitter.

TELEGRAM BETTING MANIAC

INSTAGRAM BETTING MANIAC

TWITTER BETITALIAWEB

YOUTUBE BETITALIAWEB

Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.