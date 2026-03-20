Pronostico Jannik Sinner-Damir Dzhmhur: analisi, quote, guida tv e scommesse Tennis ATP Miami del 21-03-2026

Pronostico Sinner-Dzhmhur 21 marzo 2026
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20 Marzo 2026

Inizia l’ATP 1000 Miami di tennis anche per Jannik Sinner che dopo il bye al primo turno, scende in campo per provare il Sunshine Double dopo il successo a Indian Wells, e aprirà il suo percorso contro il bosniaco Damir Dzhmur. Pronostico Sinner-Dzhmhur 21 marzo 2026.

Pronostico Sinner-Dzhmhur 21 marzo 2026: analisi e statistiche

Vediamo le analisi di Jannik Sinner-Damir Dzhmhur, match di tennis valido per il secondo turno del Master 1000 ATP Miami 2026 di tennis maschile.

Il numero due del mondo Jannik Sinner scende in campo per l’esordio a Miami, dopo aver trionfato ad Indian Wells, ed inizia quindi la caccia al Sunshine Double, in un torneo che aveva già vinto nel 2024.

Contro ci sarà il bosniaco Damir Dzumhur, numero 76 del ranking mondiale, non ha mai affrontato in carriera Sinner e si è guadagnato quest’occasione superando in rimonta, al termine di 2h36′ di pura battaglia, il qualificato peruviano Ignacio Buse in tre set (7-6 6-7 6-1).

Pronostico Sinner-Dzhmhur 21 marzo 2026

Pronostico Sinner-Dzhmhur 21 marzo 2026

Guida TV Tennis: dove vedere Jannik Sinner-Damir Dzhmhur?

Jannik Sinner affronterà Damir Dzumhur, nel match valido per il secondo turno del Masters 1000 di Miami, nella giornata di sabato 21 marzo con orario ancora da definire ma indicativamente nella serata italiana (la mattinata statunitense). Il match sarà trasmesso in Italia in diretta tv, in Italia via satellite sui canali di Sky Sport e in streaming sulle piattaforme SkyGo, NOW Tv e Tennis Tv. 

Migliori quote per Jannik Sinner-Damir Dzhmhur

Vediamo la comparazione delle migliori quote per la vittoria testa a testa sul mercato italiano per questo match di tennis.

Jannik Sinner-Damir Dzhmhur
10/03/2025
22:00
Bookmaker12
1.0114.00
1.0120.00
1.0114.00
1.0115.00
1.0114.00

Le nostre scommesse su Jannik Sinner-Damir Dzhmur

Jannik Sinner e Damir Dzumhur non si sono mai affrontati in precedenza. Vista anche la maratona del bosniaco al primo turno, che affronta il numero 2 del mondo, più fresco grazie al bye, e che secondo noi vincerà nettamente.

PRONOSTICO: SINNER -7.5 GAMES @2.10

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