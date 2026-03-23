Pronostico Jannik Sinner-Corentin Moutet: analisi, quote e scommesse Tennis ATP Miami 2026

Pronostico Sinner-Moutet 24 marzo 2026
Pronostici Tennis
Avatar
di
23 Marzo 2026

Continua la corsa al Sunshine Double di Jannik Sinner, che potrebbe recuperare anche terreno per il numero 1 al mondo, dopo la clamorosa eliminazione di Alcaraz in questo ATP Master 1000 Miami che sta regalando sorprese e spettacolo per gli amanti del Tennis. Pronostico Sinner-Moutet 24 marzo 2026.

Pronostico Sinner-Moutet 24 marzo 2026: analisi e statistiche

Vediamo le analisi di Jannik Sinner-Corentin Moutet, match di tennis valido per il terzo turno del Master 1000 ATP Miami 2026 di tennis maschile.

Jannik Sinner tornerà in campo quest’oggi a Miami per affrontare il terzo turno del prestigioso Masters1000 della Florida. L’altoatesino non ha avuto problemi al debutto contro Dzumhur, superando con un doppio 6-3, e nella notte è arrivata la notizia dell’eliminazione di Alcaraz a sorpresa, un occasione da non perdere per Sinner che potrebbe ricucire nella corsa al numero 1 al mondo sullo spagnolo.

Il n.2 del mondo sfiderà la testa di serie n.30, il francese Corentin Moutet che dopo il bye al primo turno ha esordito al 2° superando Machac in 3 set (6-0 1-6 6-4).

Pronostico Sinner-Moutet 24 marzo 2026

Pronostico Sinner-Moutet 24 marzo 2026

Guida TV Tennis: dove vedere Jannik Sinner-Corentin Moutet

Jannik Sinner affronterà Corentin Moutet, nel match valido per il terzo turno del Masters 1000 di Miami, nella notte tra lunedì 23 e martedì 24 marzo non prima di mezzanotte sul campo Centrale. La partita sarà trasmessa in Italia in diretta tv, in Italia via satellite sui canali di Sky Sport e in streaming sulle piattaforme SkyGo, NOW Tv e Tennis Tv. 

Migliori quote per Jannik Sinner-Corentin Moutet

Vediamo la comparazione delle migliori quote per la vittoria testa a testa sul mercato italiano per questo match di tennis.

Jannik Sinner-Corentin Moutet
10/03/2025
22:00
Bookmaker12
1.0116.00
1.0217.00
1.0113.00
1.0116.00
1.0115.00

Le nostre scommesse su Jannik Sinner-Corentin Moutet

L’unico precedente tra Sinner e Moutet è un match degli ottavi di finale del Roland Garros 2024, quando il transalpino colse completamente alla sprovvista l’azzurro anche se in quel caso si impose poi l’azzurro in 4 set con il punteggio di 2-6 6-3 6-2 6-1. Questa volta andiamo con un affermazione più netta di Sinner.

PRONOSTICO: SINNER -6.5 GAMES @2.00

betting online

Bonus Benvenuto: 5.000€ Salva il Bottino + fino a 100€


Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5.000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 100€

5.0
Visita il Sito Recensione

Per i nuovi clienti fino a 2.050 € di Bonus


Il bonus benvenuto di Goldbet offre subito fino a 50€ in Bonus Sport, gioca x 6 il primo depositop e sblocca il bonus fino a 2000€.

4.5
Visita il Sito Recensione

Bonus Benvenuto: 1000 free spins + Bonus fino a 7000€


Registrati tramite SPID e ricevi 1.000 Free Spin e 2.000€ senza deposito all’apertura di un nuovo conto di gioco su AdmiralBet. In più, con la tua prima ricarica puoi ricevere fino a 5.000€ di Real Bonus utilizzabili per le tue scommesse sportive.

4.5
Visita il Sito Recensione

Seguici anche su Telegram e sugli altri social

Per essere sempre aggiornato seguici anche sul canale TELEGRAM BETTING MANIAC gratuito. Se vuoi tutto entra nel VIP con una piccola spesa, o anche gratis con le nostre promozioni. Contattaci per tutte le informazioni. Siamo anche su YouTube con i nostri video e su Instagram e Twitter.

Telegram-loghino.pngTELEGRAM BETTING MANIAC
Instagram-loghino.pngINSTAGRAM BETTING MANIAC
Twitter-loghino.pngTWITTER BETITALIAWEB
Youtube-loghino.pngYOUTUBE BETITALIAWEB

Condividi questo articolo
, ,
Altri articoli
Pronostici Tennis: sorteggio ATP Miami, i possibili cammini degli azzurri. Jannik Sinner punta al Sunshine Double, favorito su Alcaraz
Pronostici Tennis
Pronostici Tennis: sorteggio ATP Miami, i possibili cammini degli azzurri. Jannik Sinner punta al Sunshine Double, favorito su Alcaraz
17 Marzo 2026
Pronostici Tennis: anteprima, favoriti e programma ATP Miami 2026. Sinner vuole il bis dopo Indian Wells
Pronostici Tennis
Pronostici Tennis: anteprima, favoriti e programma ATP Miami 2026. Sinner vuole il bis dopo Indian Wells
16 Marzo 2026
Pronostici Tennis: il calendario di tutti gli eventi Slam, Master 1000, Coppa Davis e i tornei più importanti del 2026
Pronostici Tennis
Pronostici Tennis: il calendario di tutti gli eventi Slam, Master 1000, Coppa Davis e i tornei più importanti del 2026
14 Gennaio 2026
Bet Italia Web è su Google News con le sue notizie e articoli
betitaliaweb google news notizie
pronostici sportivi telegram
Comparatore Scommesse
Sisal Scommesse
Sisal Scommesse

Bonus Benvenuto: 5.000€ Salva il Bottino + fino a 100€


Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5.000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 100€

Goldbet Scommesse
Goldbet Scommesse

Per i nuovi clienti fino a 2.050 € di Bonus


Il bonus benvenuto di Goldbet offre subito fino a 50€ in Bonus Sport, gioca x 6 il primo depositop e sblocca il bonus fino a 2000€.

AdmiralBet Scommesse
AdmiralBet Scommesse

Bonus Benvenuto: 1000 free spins + Bonus fino a 7000€


Registrati tramite SPID e ricevi 1.000 Free Spin e 2.000€ senza deposito all’apertura di un nuovo conto di gioco su AdmiralBet. In più, con la tua prima ricarica puoi ricevere fino a 5.000€ di Real Bonus utilizzabili per le tue scommesse sportive.

Starvegas Scommesse
Starvegas Scommesse

Bonus Benvenuto:1000 free spins + Bonus fino a 5000€


Registrati tramite SPID e ricevi 1.000 Free Spin e 2.000€ senza deposito su StarVegas. In più, con la tua prima ricarica puoi ricevere fino a 3.000€ di Real Bonus utilizzabili per le tue scommesse Sportive.

Lottomatica Scommesse
Lottomatica Scommesse

Per i nuovi clienti fino a 2.050 € di Bonus


Il bonus benvenuto di Lottomatica offre subito fino a 50€ in Bonus Sport, gioca x 6 il primo deposito e sblocca il bonus fino a 2000€.

Classifica Serie A

 

Tutti i Pronostici e le Quote

CalcioBasketTennisPallavoloMotoriFootball AmericanoBaseballGolfHockeyCiclismoSport InvernaliCostume e Società

Offriamo pronostici, suggerimenti e anteprime sulle principali competizioni sportive ed eventi, aiutandoti a scegliere tra le offerte di bookmaker autorizzati dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli in Italia.

Betitaliaweb è un portale informativo, non un operatore di gioco. Tutti i brand presenti hanno licenza AAMS. Il gioco è vietato ai minori di 18 anni e può causare dipendenza. Consulta le probabilità di vincita e i regolamenti su www.aams.gov.it e sui siti dei concessionari.

Avvertenze ai sensi del D.L. 13 settembre 2012 n.158, convertito in Legge n. 189/2012.

 

 

© 2026 Il presente sito web betitaliaweb.it è di proprietà di «BETANDEAL S.L.», con sede legale in 49028 Zamora (Spagna), Calle Puentico, 9, P. IVA ESB49294242. La gestione e l’operatività del sito sono affidate a «GLOBAL GAMING MARKETING SERVICES S.L.», con sede legale in 51001 Ceuta (Spagna), Calle Camoens 4, ufficio 9, P. IVA ES51040673.
© 2026 Il presente sito web betitaliaweb.it è di proprietà di «BETANDEAL S.L.», con sede legale in 49028 Zamora (Spagna), Calle Puentico, 9, P. IVA ESB49294242. La gestione e l’operatività del sito sono affidate a «GLOBAL GAMING MARKETING SERVICES S.L.», con sede legale in 51001 Ceuta (Spagna), Calle Camoens 4, ufficio 9, P. IVA ES51040673.