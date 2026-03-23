Continua la corsa al Sunshine Double di Jannik Sinner, che potrebbe recuperare anche terreno per il numero 1 al mondo, dopo la clamorosa eliminazione di Alcaraz in questo ATP Master 1000 Miami che sta regalando sorprese e spettacolo per gli amanti del Tennis. Pronostico Sinner-Moutet 24 marzo 2026.

Pronostico Sinner-Moutet 24 marzo 2026: analisi e statistiche

Vediamo le analisi di Jannik Sinner-Corentin Moutet, match di tennis valido per il terzo turno del Master 1000 ATP Miami 2026 di tennis maschile.

Jannik Sinner tornerà in campo quest’oggi a Miami per affrontare il terzo turno del prestigioso Masters1000 della Florida. L’altoatesino non ha avuto problemi al debutto contro Dzumhur, superando con un doppio 6-3, e nella notte è arrivata la notizia dell’eliminazione di Alcaraz a sorpresa, un occasione da non perdere per Sinner che potrebbe ricucire nella corsa al numero 1 al mondo sullo spagnolo.

Il n.2 del mondo sfiderà la testa di serie n.30, il francese Corentin Moutet che dopo il bye al primo turno ha esordito al 2° superando Machac in 3 set (6-0 1-6 6-4).

Guida TV Tennis: dove vedere Jannik Sinner-Corentin Moutet

Jannik Sinner affronterà Corentin Moutet, nel match valido per il terzo turno del Masters 1000 di Miami, nella notte tra lunedì 23 e martedì 24 marzo non prima di mezzanotte sul campo Centrale. La partita sarà trasmessa in Italia in diretta tv, in Italia via satellite sui canali di Sky Sport e in streaming sulle piattaforme SkyGo, NOW Tv e Tennis Tv.

Migliori quote per Jannik Sinner-Corentin Moutet

Vediamo la comparazione delle migliori quote per la vittoria testa a testa sul mercato italiano per questo match di tennis.

Le nostre scommesse su Jannik Sinner-Corentin Moutet

L’unico precedente tra Sinner e Moutet è un match degli ottavi di finale del Roland Garros 2024, quando il transalpino colse completamente alla sprovvista l’azzurro anche se in quel caso si impose poi l’azzurro in 4 set con il punteggio di 2-6 6-3 6-2 6-1. Questa volta andiamo con un affermazione più netta di Sinner.

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