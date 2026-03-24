Jannik Sinner torna in campo martedì sera per gli ottavi di finale del Master 1000 ATP Miami 2026 di tennis, dove l’altoatesino rimane uno dei pochi big ancora in corsa dopo le ultime eliminazioni (compreso Alcaraz), e ora il numero 2 al mondo sfiderà il padrone di casa, Alex Michelsen. Pronostico Sinner-Michelsen 24 marzo 2026.

Pronostico Sinner-Michelsen 24 marzo 2026: analisi e statistiche

Vediamo le analisi di Jannik Sinner-Alex Michelsen, match di tennis valido pergli ottavi di finale del Master 1000 ATP Miami 2026 di tennis maschile.

Continua la rincorsa di Jannik Sinner al Sunshine Double. Il numero 2 al mondo dopo Indian Wells ha messo nel mirino anche questo Master 1000 di Miami dove sono già usciti diversi protagonisti, ma non Jannik che ha dominato 6-1, 6-4 anche lo scorso turno con Moutet.

Il prossimo ostacolo di Sinner è il n° 40 del mondo, il padrone di casa Alex Michelsen che ha iniziato il suo cammino già dal primo turno e contro un altro italiano, Bellucci superato nettamente 6-2, 6-1, poi sono arrivati i successi al terzo set su Norrie (7-5 6-7 6-4) e Tabilo (3-6 6-3 6-4).

Guida TV Tennis: dove vedere Jannik Sinner-Alex Michelsen?

La sfida che vedrà protagonista Jannik Sinner negli ottavi di finale dell’ATP Masters 1000 di Miami sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e Sky Sport Arena, mentre la diretta streaming sarà garantita da Sky Go, NOW e Tennis TV.

Migliori quote per Jannik Sinner-Alex Michelsen

Vediamo la comparazione delle migliori quote per la vittoria testa a testa sul mercato italiano per questo match di tennis.

Le nostre scommesse su Jannik Sinner-Alex Michelsen

L’azzurro ha vinto entrambi i precedenti contro l’americano nel 2024: al Masters 1000 di Cincinnati e agli US Open, senza concedergli set.

PRONOSTICO: SINNER -4.5 GAMES @1.67

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Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.